김여정 노동당 총무부, 바이낸스 해킹을 대조선 적대시정책 연장선으로 규정

조선중앙통신 보도에 따르면 김여정 노동당 총무부장은 4일 담화에서 바이낸스 해킹 사건을 우발적 사고가 아닌 미국 대조선 적대시정책의 연속으로 간주한다고 밝혔다. 북미 간의 대화 가능성과 향후 대응 방안에 대한 자세한 내용은 다음과 같다.

조선민주주의인민공화국 노동당 총무부 김여정 부장은 2018년 4일 담화를 발표하여 미국을 향한 강력한 경고 메시지를 전달했다. 김 부장은 평화를 수호하기 위한 수단으로 대화가 포함되기는 하지만, 이것이 조선민주주의인민공화국의 국가이익과 반드시 일치하는 것은 아니라고 명확히 선을 그었다.

바이낸스 해킹을 적대시정책의 연장선으로 규정

김여정 노동당 총무부장은 미국이 지속적으로 발신하고 있는 적대적인 신호들이 조선민주주의인민공화국으로 하여금 미국이라는 실체를 여러 측면에서 재고하도록 만들고 있다고 지적했다. 특히 그는 최근 발생한 '바이낸스' 해킹 사건을 결코 우연적이거나 돌발적인 사고, 혹은 고립된 사안으로 보지 않는다고 단언했다. 대신 이 사건을 워싱턴의 변함없는 대조선 적대시정책의 연장선에서 고찰해야 한다는 입장을 재확인했다.

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김 부장은 미국의 이러한 행위가 정치적 부작용을 낳고 있다고 강조하며, 이번 사건을 악용하여 모종의 정략적 수익을 얻으려는 미국의 악의적인 기도가 실패할 수밖에 없음을 시사했다. 이는 단순한 사이버 보안 문제를 넘어 미국과의 외교적 관계를 어떻게 재정의할 것인가에 대한 북한의 전략적 판단을 보여주는 대목이다.

대화보다 군사동맹 강화를 선호하는 미국에 반발

김여정 노동당 총무부장은 미국이 대조선 적대시정책을 포기하는 것을 모든 문제 해결의 대전제이자 기본 열쇠로 강조해 왔다. 이러한 맥락에서 볼 때, 미국의 이번 행위는 확실히 역행성 행보라는 데 이견이 없다고 주장했다. 그는 이미 한두 번이 아닌 여러 차례 이러한 입장을 밝혀왔으며, 현재는 더욱 강경한 어조를 유지하고 있다.

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그는 대화에 대해 이야기하면서도 실제로는 대결정책을 포기하려 하지 않으며, 평화에 대해 논하면서도 전쟁 연습과 군사동맹 강화를 우선시하는 미국과의 관계 개선이 어려운 상황을 꼬집었다. 상대방의 주권과 권익에 대한 존중을 회피하는 비신뢰적이고 적대적인 사람들과 마주 앉아 대화할 필요가 없다는 것이 조선민주주의인민공화국의 명백한 입장이라고 강조했다.

새로운 기록 창조를 통한 강경 대응 시사

조선민주주의인민공화국에 대한 미국의 적대시정책 실행에서 새로운 기록들이 세워지고 있는 오늘의 현실에서, 우리의 반사적 대응에서도 새로운 기록들이 창조되어야 마땅하다고 김 부장은 말했다. 이는 향후 더 강력한 대응조치가 이어질 수 있음을 암시하는 것으로 해석된다. 이미 앞서 담화에서 김 부장은 미국의 정치적 도발을 '황당무계한 낭설'이라고 반발하며 미국의 적대적 태도에 대해 재고할 문제들이 있을 것이라고 경고한 바 있다.

아울러 북미 간의 향후 관계 전망에 있어서도 주목할 점이 있다. 김 여정 노동당 총무장이 직접적으로 '대화'를 거론했다는 점에서는 향후 북미 대화 가능성을 완전히 닫아놓지 않으려는 의도가 읽힌다. 이는 북측이 대화의 창구를 아예 봉쇄하기보다는 조건부와 선택적 협상 가능성을 열어두고 있음을 의미할 수 있다.

바이낸스 사태를 매개로 한 북미 대화 가능성

미국의 입장도 확인이 필요하다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 해킹 사태 배후가 조선민주주의인민공화국이라면 '북한과 이 문제에 대해서 이야기할 것'이라고 밝혔다. 이는 바이낸스 해킹 사건이 양국 간의 직접적인 접촉이나 대화를 유발할 수 있는 계기가 될 수 있음을 시사한다.

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이에 따라 바이낸스 사태를 매개로 북미가 대화의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다. 그러나 김여정 노동당 총무부장이 밝힌 바와 같이, 미국이 진정한 적대시정책 포기를 선행하지 않는 한 대화는 제한적일 수밖에 없다는 것이 북한의 핵심 입장이다. 향후 양국의 움직임과 담화 내용을 통해 북미 관계의 실제 향배를 지켜볼 필요가 있다. 조선중앙통신이 이날 보도한 이 담화는 향후 수개월간 북미 외교 공방의 중요한 기준점이 될 전망이다.