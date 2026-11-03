김여정, 바이낸스 해킹 북한 지목에 정치적 도발 규명

김여정 노동당 총무부장이 바이낸스 해킹 배후 북한 지목에 대해 정치적 도발이라고 강경 반발하며 대미 적대 자세를 확인했다고 밝혔다. 통일부는 신중한 입장을 보였다.

김여정 북한 노동당 총무부장이 3일 미국 연방수사국( FBI)의 가상자산 거래소 해킹 배후 북한 지목 발표에 강력히 반발했다. 김 부장은 조선중앙통신 을 통해 이번 사건을 정치적 도발로 규정하며, 미국이 북한에 대해 지속적으로 다양한 도발을 자행하고 있다고 비판했다.

바이낸스 해킹 사건과 북한의 강경 반발

미국 연방수사국(FBI)은 최근 가상자산 거래소 바이낸스에서 발생한 8조원대 규모 해킹 사건의 배후로 북한을 지목한 바 있다. 김여정 노동당 총무부장은 이 발표 다음 날인 3일 담화를 통해 미국 측의 주장이 황당무계한 낭설이라고 일축했다. 그는 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위들을 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하고 있다고 주장했다.

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김 여정은 이번 계기를 통해 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다고 밝혔다. 이어 이번 사건을 두고 여러 측면에서 재고해 볼 문제들이 있을 수 있음을 시사하며, 미국이 북한 국가에 지속적으로 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다고 경고했다. 통일부 관계자는 이에 대해 정확한 상황을 파악하는 것이 우선이라고 밝혀 신중한 입장을 보였다.

산포전투부 시험과 정밀타격 능력 과시

한편 북한은 김 부장의 담화 이전인 전날 전략순항미사일 산포전투부 위력평가시험과 수직타격비행특성시험을 진행했다. 이는 지난달 31일 탄도미사일에 산포전투부를 탑재해 발사한 지 이틀 만에 이루어진 시험으로, 북한은 남쪽 시설을 정밀 타격할 수 있는 능력을 과시하려는 의도로 풀이된다. 산포전투부는 하나의 탄두 안에 여러 개의 자탄을 넣은 집속탄 탄두로, 공중에서 폭발하면 작은 포탄들이 비처럼 쏟아지는 강철비 효과는 얻는다.

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북한의 보도에 따르면 탄도미사일은 축구장 18개 면적에 달하는 넓은 구역에 광범위한 타격을 가하는 반면, 순항미사일은 축구장 7~8개 면적의 표적 구역을 정밀 타격하는 효과를 노렸다. 이러한 연이은 시험 발사는 북한이 한국에 비해 공군력과 해군력 등 재래식 전력에서 열세를 보완하기 위한 조치로 분석된다. 유사시 한국 공군기지 활주로나 해군 항만시설 등을 파괴하기 위해 첨단 장비 대신 집속탄 개발에 매달리고 있다.

집속탄 개발 배경과 한국 군의 대응

최근 북한의 집속탄 시험 발사를 두고 일부에서는 한국이 재래식 전력에서 북한을 압도한다는 통념이 흔들린다는 지적이 나왔다. 그러나 강건작 국가안보실 1차장은 SBS 라디오 출연에서 우리가 20년 전 이것을 이미 충분히 개발했다고 일축했다. 우리 군은 2000년대 초반 육군전술미사일시스템(ATACMS)을 미국으로부터 111발 수입했으며, 주한미군도 400발 이상 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

집속탄은 유사시 장사정포를 비롯한 북한 최전방 포병 화력을 초기에 파괴하는 대화력전이나 북한 전차 부대의 남하를 저지하는 데 사용된다. 그러나 집속탄은 땅에 떨어져 불발탄이 된 자탄이 지뢰처럼 민간인 피해를 주는 비인도적 무기로, 국제협약으로 금지되고 있다. 미국, 러시아, 중국을 비롯해 남북한은 이 협약에 가입하지 않고 있어 향후 국제적 논의의 초점이 될 전망이다.