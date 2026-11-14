김앤장 정계성 대표 "글로벌 리스크, 통합 리걸 서비스와 AI로 해결"

김앤장 법률사무소 정계성 대표변호사가 글로벌 불확실성 증가와 AI 도입 전략, 프로보노 확대 방안을 소개하며 통합 리걸 서비스의 중요성을 강조했다.

김앤장 법률사무소 정계성 대표변호사는 최근 증가하는 글로벌 사업 리스크에 대응하기 위해 통합적인 법률 서비스와 인공지능(AI) 기술의 적극적 도입이 필수적이라고 밝혔다.

정 대표는 지난달 22일 서울 종로구 사무실에서 연합뉴스와 가진 인터뷰에서 대외환경의 불확실성, 지정학적 리스크, 경제제재 및 수출통제 강화 등 사업에 영향을 미치는 글로벌 요인이 날로 증가하고 있다고 지적했다.

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관세와 무역 분쟁, 공급망 문제가 겹치면서 기업이 해외에 진출할 때 고려해야 할 사항이 크게 늘어났기 때문이다. 고객들은 사업 초기부터 영업적 이슈 못지않게 법률적 이슈를 꼼꼼하게 검토하는 이유를 설명하며, 이러한 변화가 기업의 대응 방식을 근본적으로 바꾸고 있다고 설명했다.

글로벌 리스크와 통합 리걸 서비스

정 대표는 예전에는 한 가지 분야 이슈만 검토하면 되었지만, 지금은 여러 분야를 망라하는 검토가 필요하다고 강조했다. 법률 이슈가 사업에 미치는 영향이 커지면서 고객의 기대치도 자연스럽게 높아질 수밖에 없다는 것이 그의 분석이다.

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김앤장은 1976년 정계성 대표가 '1호 어쏘 변호사'로 입사한 지 50년이 되는 해를 맞아 업계 변화를 현장에서 지켜본 경험을 바탕으로 한 전략을 제시했다. 그는 산업별, 업무 분야별, 지역별 전문인력과 해외 로펌과의 네트워크를 활용하여 국내외 지역을 가리지 않고 고객이 필요로 하는 통합 서비스를 제공하고 있다고 설명했다.

과거에는 국내 법률 자문에 집중하고 해외 부분은 현지 로펌을 추천하는 데 그쳤다면, 지금은 현지 로펌과 함께 일하며 조율을 맡아 고객이 여러 곳을 찾아다니지 않고 한 번에 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 방식으로 변화했다.

전문성 공유와 리스크 관리 체계

정계성 대표는 전문성 확보를 위해서는 이론적인 지식 습득뿐만 아니라 많은 케이스를 다루며 경험과 노하우를 꾸준히 쌓아야 한다고 말했다. 개별 변호사들이 각자 자기 분야에서 최선을 다해 좋은 결과를 도출하는 것도 중요하지만, 그 경험과 노하우를 동료 선후배들과 공유하고 주고받음으로써 지식의 완결성을 이룰 수 있다고 강조했다.

그는 큰 수술을 앞두고 분야별 의료진이 팀을 꾸리듯, 사건이 들어오면 분야별 전문가로 팀을 짠다고 비유했다. 내부통제팀과 자금세탁방지팀 등을 통합·확대하여 '금융리스크컨설팅센터'를 출범시키고 100여명의 전문 인력을 배치하여 리스크 관리를 강화했다.

형사사법 체계 개편에 대해서는 수사와 재판의 실무에도 여러 변화가 있을 수 있다고 전하며, 제도 변화가 실무에 미치게 될 영향을 면밀히 살펴보겠다고 밝혔다. 수사나 재판이 진행 중이면 기업 활동에 차질이 생길 수 있어, 기소된 상태에서는 입찰에 나가지 못하거나 해외에서 비자를 받을 때 걸림돌이 되는 경우도 있다고 경고했다.

AI 도입과 변호사 교육의 변화

김앤장은 리걸 AI 플랫폼 '하비'(Harvey)와 범용 AI '제미나이 엔터프라이즈'를 주로 활용하고 있으며, 대량 문서 번역을 위한 AI 번역 시스템 등을 자체 개발했다. 변호사들이 AI 도구를 책임감 있게 사용하도록 개인정보보호와 정보보안을 다루는 AI 준법 교육도 필수로 실시하고 있다.

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정 대표는 AI 도입의 목적이 변호사의 전문적 판단을 지원하고 고객에게 더 효율적인 법률 서비스를 제공하는 데 있다고 설명했다. 반복적이고 분량이 많은 업무에 AI를 활용하면 변호사들이 사실관계와 쟁점을 검토하고 법률적 판단을 내리는 데 더 집중할 수 있다고 덧붙였다.

저연차 변호사 교육에 대해서는 생성형 AI가 기초 업무를 돕더라도 사실관계를 정확히 파악하고 법적 근거에 따라 판단하는 훈련이 중요하다고 강조했다. AI가 작성한 결과를 그대로 받아들이지 말고 사실관계와 근거를 다시 살펴 오류나 논리의 빈틈을 꼼꼼히 검토할 것을 저연차 변호사들에게 요청했다.

프로보노 확대와 글로벌 인정

정계성 대표는 고객의 문제를 자기 일처럼 고민하는 책임감, 서로 다른 의견을 존중하며 더 나은 답을 찾는 자세, 선배와 후배가 경험을 나누는 문화를 계속 이어가야 한다고 말했다. 법률적 도움이 충분히 미치지 못하는 영역이나 공익적 의미가 큰 사안에 전문성을 보태는 일이 로펌의 강점을 살릴 수 있는 사회공헌이라고 덧붙였다.

김앤장은 2014년 배드민턴 국가대표 이용대, 김기정 선수의 도핑 검사 절차와 관련한 국제 스포츠 중재 대응을 지원했고, 미국 워싱턴DC 주미대한제국공사관 복원사업에도 법률 자문을 제공했다. 정 대표는 구성원의 전문성과 참여가 공익 활동에 잘 활용될 수 있도록 프로보노의 기반과 범위를 넓혀가겠다고 밝혔다.

미국 법률전문지 아메리칸로이어가 발표하는 '더 글로벌 200'에서 김앤장은 13년 연속 세계 100대 로펌에 선정되는 등 글로벌 입지를 견고히 하고 있다. 이러한 명성은 김앤장이 제공하는 통합 리걸 서비스와 첨단 기술 활용, 그리고 지속적인 사회적 기여가 만들어낸 성과로 평가받고 있다.