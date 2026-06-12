김승규, 북중미 월드컵 첫 경기 체코전 승리 이끈 선방… 아내 김진경 '축하 댓글 물결'

한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규가 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 첫 경기에서 체코를 꺾는 데 기여하며 화제를 모았다. 그의 아내 모델 김진경은 최근 딸 출산 소식과 함께 SNS에 축하 댓글이 쏟아졌다. 가정과 국가 모두에서 감동을 준 그의 활약상이 주목받고 있다.

대한민국 축구 국가대표팀 이 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 조별리그 첫 경기에서 체코를 2-1로 꺾으며 값진 승점 3점을 확보했다. 이 경기에서 골키퍼 김승규 의 활약이 두드러졌다. 그는 여러 차례 결정적인 선방을 펼치며 팀의 승리를 지키는 핵심 역할을 수행했다.

실점 위기에서 동점골을 허용하지 않은 장면들은 특히 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 경기가 끝난 뒤 김승규의 아내이자 모델인 김진경에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 김진경의 SNS에는 경기 직후 수많은 축하와 응원의 댓글이 쏟아졌다. 이는 그가 최근 딸을 출산한 가정의 행복과 맞물려 더욱 따뜻한 반응을 이끌어냈다.

일부 네티즌들은 새로 태어난 딸의 태명 '달밤이'를 언급하며 "달밤 아빠가 나라를 구했다"는 등의 훈훈한 메시지를 남겼다. 김승규와 김진경은 2024년 6월 결혼했으며, SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'에서의 인연으로 알려졌다. 김진경은 출산 직후부터 남편의 월드컵 데뷔전을 응원하는 모습을 보여주며 많은 이들의 부러움을 샀다. 이번 승리는 대한민국 대표팀이 북중미 월드컵 조별리그에서 처음으로 거둔 승리로 의미가 깊다.

김승규의 선방은 단순한 경기 결과를 넘어 가족과 Nation 모두에게 감동과 희망을 전달했다. 앞으로 남은 조별리그 경기들에서도 그의 활약이 기대되는 이유다. 한편, 김진경은 모델 겸 방송인으로 활동하며 육아와 남편의 경기 지원을 병행할 계획이다. 가정과 국가를 위한 두 사람의 여정에许多人이 응원을 보내고 있다





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