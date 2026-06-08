김승규, 월드컵 수문장 경쟁서 조현우에 우위…페널티킥 선방 강점

2026 북중미 월드컵을 앞둔 한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규가 조현우와의 주전 경쟁에서 우위를 점하고 있다. K리그에서의 페널티킥 선방 기록과 승부차기 능력, 최근 일본 특별 리그를 통한 자신감 회복이 강점으로 작용할 전망이다.

2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀의 골키퍼 김승규 가 최근 베이스캠프 훈련장인 멕시코 과달라하라의 치바스 바예 베르데에서 훈련에 임하고 있다. 홍명보 감독 체제로 도전하는 이번 월드컵을 앞두고 김승규 는 오랫동안 경쟁해 온 조현우 와 주전 자리를 놓고 경쟁을 이어가고 있다. 3월 유럽 원정 평가전과 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프 평가전, 최근 4경기에서 김승규 는 3경기 180분을 소화했고, 조현우 는 2경기 135분, 송범근은 1경기 45분을 뛰었다.

최근 조현우의 선방 능력에 대해 예전만 못하다는 평가가 나오고 있으며, 올 상반기 K리그에서 전성기 때의 압도적인 모습을 보여주지 못했다는 지적이 있다. 김승규는 페널티킥과 승부차기 선방 능력에서 강점을 보이고 있다. 이번 대회는 32강부터 토너먼트가 시작되어 승부차기가 발생할 가능성이 높아진 만큼, 그의 경험이 중요한 요소로 작용할 수 있다. 김승규는 K리그에서 9시즌을 뛰며 27차례 페널티킥(승부차기 포함) 중 12차례 실점을 허용하지 않았을 정도로 안정적인 모습을 보였다.

체코전을 나흘 앞둔 8일(한국시간) 진행된 훈련 전 기자회견에 모습을 드러낸 김승규는 자신의 페널티킥 선방 능력에 대해 "예전에는 자신감이 있었는데 요즘에는 많이 안 하다가, 이번 일본 특별 리그에서 패널티킥(승부차기)을 많이 하면서 다시 자신감이 올라왔다"고 말했다. 주전 경쟁에 대해서는 "경쟁하면서 모두 더 발전할 수 있었다. 누가 나가도 팀에 굉장히 도움이 될 수 있을 정도로 셋 다 컨디션이 좋다"면서도 "내가 낫다는 생각이 드는 건, 실력보다는 월드컵 경험"이라고 솔직히 밝혔다. 현장 취재진은 그가 기자회견에 참석한 것을 이번 대회 수문장으로 낙점받았다는 신호로 해석하고 있다.

김승규는 베이스캠프에서의 훈련 사진과 기자회견 모습 등을 통해 자신의 주전 자리를 위한 최선의 상태를 유지하고 있음을 보이고 있으며, 홍명보 감독에게 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김승규 조현우 한국축구대표팀 골키퍼 2026월드컵 페널티킥 승부차기 주전경쟁

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오세훈 “세운지구 복합개발로 강북 다시 키운다”…2031년까지 주택 31만호 공급2026년 서울 청사진 제시 “세운 개발은 강북대전환 신호탄” 강북횡단선·강북횡단 지하고속로 추진 2026년 2만3000호 착공

Read more »

태안군, 국제원예치유박람회 연계사업 총력 가동'2026 태안국제원예치유박람회' 개최가 100여일 앞으로 다가온 가운데, 충남 태안군이 연계사업 전반에 대한 추진상황을 점검하며 성공 개최를 위한 총력전에 돌입했다.태안군은 지난 16일 군청 중회의실에서 '2026년 1월 태안국제원예치유박람회

Read more »

2026, 케이팝 '2016년 감성' 소환… 블랙핑크·BTS·엑소 등 컴백2026년, 전 세계 SNS를 휩쓴 '2026 is the new 2016' 열풍 속에서 블랙핑크, 방탄소년단, 엑소 등 2016년 케이팝 황금기를 이끌었던 아티스트들의 컴백 소식이 이어지며 팬들의 기대감을 높이고 있습니다.

Read more »

2026 대한민국 올해의차와 인물 '파격'...'잼있는 차 만들고 싶어'현대자동차 아이오닉 9이 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 뽑은 '2026 대한민국 올해의 차'에 최종 선정됐다.한국자동차전문기자협회(회장 강희수)는 지난 4일 오후 서울 중구 장충동 크레스트72에서 '2026 대한민국 올해의 차' 시상식을

Read more »

태안국제원예축제 성공의 열쇠는 '군민 참여''2026 태안국제원예치유박람회'가 60여일 앞으로 다가온 가운데 2026 국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균·아래 범군민협의회)가 치유박람회의 성공적 개최를 위해 전 군민 참여 확산에 팔을 걷어붙였다.범군민협의회는 최

Read more »

DMZ세계문학페스타 2026: 전쟁, 분단, 혐오를 넘어 문학의 역할 모색2026년 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘DMZ세계문학페스타 2026’은 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학의 역할을 모색하고, 세계 문학을 통해 고통의 역사와 가능성을 나누는 자리이다.

Read more »