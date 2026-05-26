김세의 대표, AI 음성 조작 및 허위 사실 유포 혐의로 구속 전 심문

김세의 가로세로연구소 대표가 배우 김수현과의 허위 관계 및 고인 김새론의 음성을 인공지능으로 조작한 혐의로 구속 영장을 발부받았다. 법원은 증거인멸과 도주 우려를 근거로 구속을 결정했으며, 검찰은 수사를 확대한다.

김세의 가로세로연구소 대표가 2024년 4월 26일 서울서초구 소재 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문에 출석하였다. 검찰은 대표가 배우 김수현과의 관계를 허위로 꾸며 방송하고, 인공지능 기술을 이용해 고인 김새론 배우의 음성을 조작한 혐의를 제기했다.

경찰은 김 대표가 김수현을 비방하고자 허위 사실을 대대적으로 생산·유포했으며, 특히 2016년 김새론이 김수현과 교제했다는 허위 주장을 뒷받침하기 위해 카카오톡 대화 내용을 편집·조작했다고 주장한다. 이와 함께 지난해 5월 공개된 고인의 음성 파일 역시 인공지능 기반 합성 기술로 만든 가짜 음성이라는 것이 수사 결과 확인되었다. 김 대표는 모든 혐의를 부인하며 구속 영장은 명백한 허위라고 주장했지만, 법원은 증거인멸과 도주의 우려를 이유로 구속 영장을 발부하였다. 검찰은 이번 사건이 단순한 명예훼손을 넘어 공공의 신뢰를 저해하는 심각한 범죄라며 수사를 확대할 방침이다.

김 대표가 공개한 카카오톡 대화 캡처는 실제 대화 상대가 김수현이 아니라 제3자라는 점을 감안하고도, 대화 상대를 김수현으로 바꾸어 편집한 정황이 발견되었다. 또한, 김 대표는 기자 회견에서 고인이 15세에 이미 김수현과 교제했다는 증거라며 음성 파일을 재생했지만, 해당 파일은 인공지능이 합성한 가짜라는 것이 전문가 감정 결과로 밝혀졌다. 김 배우 측은 40억 원을 제시해 녹음 파일을 넘기도록 회유했다는 주장을 제기했지만, 경찰은 이 역시 허위 사실이라고 결론지었다. 현재 김세의 가로세로연구소 대표는 구속 상태에서 추가 조사를 받고 있으며, 공범 의심을 받는 유족 측 변호사도 입건된 상태다.

검찰은 향후 인공지능을 이용한 허위 정보 유포와 같은 새로운 형태의 명예훼손·사기 범죄에 대한 법적 대응을 강화하겠다고 밝히며, 관련 법령 정비와 기술 감시 체계 구축을 추진할 계획이다. 이번 사태는 연예인 사망 사건에 대한 허위 정보가 급속히 확산되는 현실을 재조명하고, AI 기반 음성·영상 조작에 대한 사회적 경각심을 일깨우는 계기가 되었다. 사건이 마무리될 때까지 피해자와 유족, 그리고 연예계 관계자들의 심리적 고통은 여전히 남아있으며, 관련 기관은 피해 복구와 재발 방지를 위한 다각적 노력을 지속할 예정이다





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김세의 허위 사실 유포 AI 음성 조작 구속 영장 연예인 명예훼손

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