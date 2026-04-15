김성태 불출석, 방용철 증언… 쌍방울 대북송금 국정조사 증언 충돌

쌍방울 대북송금 사건 관련 국정조사에서 핵심 인물들의 상반된 행보가 드러났다. 김성태 전 회장은 불출석했고, 방용철 전 부회장은 기존 진술을 유지하며 증언의 진실성을 두고 논란이 일고 있다. 특히 주가조작 의혹을 둘러싼 검찰과 금감원의 상반된 입장과 수사 과정에서의 압박 정황이 공개되면서, 사건의 진실 규명을 위한 노력이 더욱 중요해졌다.

대북송금 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 14일 열린 국정조사 청문회에 불출석하며 파장이 일었다. 반면 김 전 회장과 모든 일을 함께 진행한 방용철 전 쌍방울 그룹 부회장은 출석하여 기존 진술을 유지했다. 특히 방 전 부회장은 북한공작원 리호남에 대해 필리핀에 왔다, 얼굴도 봤고 만났다고 증언했다. 그는 돈을 직접 주지는 않았지만 김성태 회장이 전달했고, 자신은 회장이 있는 곳까지 리호남을 안내했다고 밝혔다. 돈의 성격에 대해서는 이재명 대통령의 방북 대가로 준 것이라고 주장했다. 그러나 방 전 부회장의 증언은 국정원의 공식 입장 및 다수 증언과 배치되어 진실 공방이 벌어졌다. 법정에서 인정받긴 했지만 리호남의 필리핀 입국을 입증할 구체적인 물적 증거는 부족한 상황이다.

김성태와 방용철의 상반된 행보에도 불구하고, 두 사람의 선택은 동일한 목적에서 비롯된 것으로 분석된다. 김성태는 주가조작 의혹 등 위험을 최소화하기 위해 불출석을 선택했고, 방용철은 기존 진술을 유지하며 상황 변화에 대비하는 모습을 보였다. 김성태는 2024년 7월 12일 1심에서 징역형을 선고받았지만 법정 구속은 면했다. 뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의로 징역 2년 6개월, 업무상 배임 및 외국환거래법 위반 혐의로 징역 1년 집행유예 2년을 선고받았다. 공범인 이화영 전 경기도 평화부지사는 징역 9년 6개월을 선고받았다. 검찰은 김성태가 수사에 적극 협조한 점을 고려하여 징역 3년 6개월을 구형했다. 당시 재판부는 김성태의 538억 원 횡령 및 11억 원 부당 지원 혐의에 대해서는 판단을 유보했다. 방용철 전 부회장은 뇌물 및 정치자금 공여 혐의로 1심에서 징역 2년 집행유예 3년을 선고받았고 대법원에서 형이 확정되었다. 김성태의 불출석은 향후 재판에 영향을 줄 수 있는 국회 증언에 대한 부담감과 재판 관련 이유 때문인 것으로 보인다.

이번 국정조사를 통해 김성태와 방용철의 진술이 새로운 증거 및 증언과 충돌하는 문제가 제기되었다. 진술 변경 시 위증 문제가 발생할 뿐 아니라 기존 수사 협조의 의미가 퇴색될 수 있다는 점에서 파장이 예상된다. 특히 쌍방울 주가조작 의혹이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 금융감독원은 쌍방울 관련 주가조작으로 100억 원 이상의 부당이득이 발생했다고 결론 내렸지만, 검찰은 관련 자료를 확보하지 않고 허위공시 혐의만 적용하여 기소했다. 성상헌 서울남부지검장은 이를 인정하며, 주가조작과 허위공시의 형량 및 추징금 차이가 크다는 점을 언급했다. 주가조작 의혹이 종결되지 않은 상태에서 관련자들은 압박을 받고 있다.

이번 청문회에서 수사 과정의 압박 정황이 구체적으로 드러났다. 방용철 전 부회장은 검찰로부터 어마어마한 압박을 받았다고 진술했으며, 김성태 매제의 증언에 따르면 자본시장법 조사는 15층, 대북송금 수사는 13층에서 이루어졌고, 15층에서 강한 압박이 있었다고 한다. 이화영 전 부지사 또한 검찰의 강압적인 회유와 압박이 있었다고 주장했다. 김성태 전 회장 본인도 검찰에 대한 불만을 드러내며, 결국 김성태의 불출석과 방용철의 진술 유지는 주가조작 의혹 등이 해소되지 않은 상황에서 비롯된 것으로 분석된다. 국정조사 특별위원회는 14일 불출석한 김성태 전 회장을 28일 종합청문회에 다시 증인으로 부를 예정이다





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