김상욱 후보, 진보당 김종훈 후보 여론조사 경선 중단 선언... "조직적 개입 의심"

김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보가 진보당 김종훈 후보 여론조사 경선 중단을 선언한 데 대해 공식적인 의견을 밝혔다. 김상욱 측은 '조직적 개입 의심'이 있었고, 여론조사 문항에 역선택 방지 조항이 누락되어 있다는 사실을 확인했다고 밝혔다.

김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보가 26일, 민주-진보 후보단일화 합의에 따라 진행 중이던 진보당 김종훈 후보와의 여론조사 경선 중단을 선언한 데 대해 공식적인 의견을 밝혔다. 김상욱 측, 울산시장 단일화 여론조사 중단 선언...

"조직적 개입 의심" (https://omn.kr/2ic3a) 울산시장 단일화 경선 파행... 김종훈"책임은 김상욱에 있다" (https://omn.kr/2icfi) 김 후보는 자신의 유튜브 채널과 페이스북을 통해...

"이번 단일화 과정에서 누구보다 진심으로 임했고 단일화 과정에서 사실과 다소 다른 정치적 공격이 있을 때에도 속으로 삭이며 단 한마디도 비판하지 않았다"... "제가 이번 단일화에 임하며 내건 조건은 단 하나, '민주시민의 민의가 왜곡되지 않는 방식으로 단일화가 이루어져야 한다'는 것이었다"... "이것은 시작이자 끝이었고, 제가 내건 유일한 조건이며 대전제였다"... "이 조건만 지켜진다면, 나머지 여론조사 실시 시기 등 세부 사항은 진보당에 최대한 협조해도 좋았다"...

"그런데 김두관 총괄선대본부장님으로부터 '민의가 왜곡될 수 있다'는 말씀을 전달받았다"... "특정 정치세력의 조직적 여론조사 개입 우려에 대한 제보가 있었고, 여론조사 문항에 역선택 방지 조항이 누락되어 있다는 사실을 확인하게 되어 담당자에게 누락 경위를 물으니, 진보당 측의 강력한 요구에 따라 어쩔 수 없었다는 설명을 들었다"... "숨가쁜 선거 유세 일정으로 인해 제가 직접 합의문 작성에 참여하지 못하고, 총괄본부장님과 실무 담당자를 신뢰하여 문항을 직접 확인하지 못한 점은 저의 잘못으로 인정한다"...

"만약 역선택이나 조직적 개입으로 민의가 왜곡된 채 단일 후보가 결정된다면, 그로 인해 민주 시민들의 일반 상식과 예상을 벗어난 받아들일 수 없는 결과가 도출된다면, 그 책임은 누가 질 수 있겠나"... "역선택 방지조항 누락을 요구한 것은 도저히 이해할 수 없는 대목"... "경선은 국민의힘 지지층의 도움으로, 본선은 민주당의 도움으로 돌파할 수 있다는 생각은 너무 낭만적"... "민주진보 진영 전체에 돌이킬 수 없는 상처가 될 수 있다"...

"저로서는, 진보당이 제가 내건 유일한 조건이었던 '민의 왜곡 없는 방식'을 지키지 않은 것에 대해 아쉬운 마음"... "그럼에도 단일화를 향한 바람은 여전하다. 진보당에 대한 신뢰도 여전하다"...

"전제는 변하지 않는다"... "민주시민의 뜻이 왜곡 없이 온전히 반영되는 방식이어야 한다는 것"... "마지막까지 진보당과 김종훈 후보에 대한 신뢰와 바람과 존경을 지키며 함께 마음 모을 기회를 기다리겠다"... "선거 전 함께함을 이루지 못하더라도, 선거 후에라도 범민주진영의 뜻모음과 단합이 가능하기를 기대하고 기다리겠다





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여론조사 역선택

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