김상욱 민주당 후보, 울산시장 당선…보수 지역구서 진보 후보 깜짝 승리

국민의힘 지역구 국회의원 출신 김상욱 후보가 더불어민주당 소속으로 울산시장에 당선되며 파란만장한 정치 여정을 마무리했다. 2년 만의 당적 변경과 진보·보수 진영 간 단일화 경선 suture로 이룬 성과로 시민의 기대를 한몸에 받고 있다.

더불어민주당 김상욱 울산시장 당선인은 국민의힘 지역구 국회의원으로 정치에 입문한 지 2년 만에 민주당 소속으로 울산시장 에 당선되는 파란만장한 정치 역정을 걷게 되었다. 1980년 경북 의성에서 태어난 그는 대구 영진고, 고려대 법학과, 부산대 법학전문대학원을 졸업하고 2012년 변호사시험에 합격한 뒤 울산에서 법무법인 소속 변호사로 활동했다. 2024년 22대 총선을 앞두고 그는 정치에 입문하여 남구갑 지역구에서 국민의힘 후보로 당선되었다.

그러나 비상계엄 해제 결의 참여와 윤석열 전 대통령 탄핵소추 찬성 등 주요 현안에서 국민의힘 당론과 다른 행보를 보이며 당과 마찰을 빚었고, 이는 결국 국민의힘과의 결별로 이어졌다. 제9회 지방선거를 앞두고 그는 민주당 내에서도 기반이 약해 공천이 어렵다는 전망 속에서도 이선호 전 청와대 자치발전비서관, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표와의 경선에서 승리했다. 특히 진보당과의 단일화 경선에서는 '역선택 방지조항 누락' 문제를 제기하며 경선 중단을 선언하는 등 논란이 있었으나, 결국 진보당의 재경선 수용을 이끌어내 민주진보 진영 단일 후보로 확정되었다.

투표일인 3일 당선이 확실시되자 그는 남구 선거사무소에서 지지자들과 함께 환호했고, 당선 소감을 통해 시민의 지지는 쉬운 길이 아닌 험하더라도 시민주권 실현이라는 옳은 길을 걸어가라는 명령이라 강조했다. 또한 시내버스 정상화와 비리 및 의혹이 지목된 행정 문제를 바로 고쳐나가겠다고 밝혔다. 그의 당선은 보수 지역구 출신이 진보 정당 후보로 시장에 오르는 이례적인 결과로, 지역 정치 지형의 변화와 시민의 선택이 어떻게 정치인의 운명을 바꾸는지 보여주는 사례라 할 수 있다





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