김상민 전 부장검사, 김건희 여사 공천 청탁 의혹 항소심서 징역 6년 구형

김건희 여사에게 공천 대가로 고가 그림을 전달한 혐의로 기소된 김상민 전 부장검사에 대해 검찰이 항소심에서 징역 6년을 구형했습니다. 특검팀은 청탁금지법 및 정치자금법 위반 혐의로 각각 징역 3년과 추징을 요청했습니다. 김 전 검사 측은 위작 수수 주장하며 무죄를 주장했지만, 1심에서는 정치자금법 위반 혐의만 유죄로 인정된 바 있습니다.

김건희 여사에게 공천을 대가로 고가의 그림을 전달했다는 혐의를 받는 김상민 전 부장검사에 대한 항소심 에서 검찰이 징역 6년을 구형했습니다. 특별검사팀은 17일 서울고등법원 형사6-2부 심리로 열린 결심 공판에서 김 전 부장검사의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반과 정치자금법 위반 혐의에 대해 각각 징역 3년을 선고하고 4130여만 원의 추징을 재판부에 요청했습니다. 특검팀은 피고인이 범행 당시 부장검사 신분으로서 고가의 그림을 제공하며 공직 인사의 투명성과 국민적 신뢰를 훼손했다고 구형 이유를 밝혔습니다. 특히, 특검팀은 해당 그림이 진품 감정서가 없는 상황에서도 100만 원을 초과하는 가치를 지닌다고 판단하여 청탁금지법 위반이 명백하다고 주장했습니다. 반면, 김 전 부장검사 측은 가치가 없는 위작을 받았으며, 이를 진품으로 착각했다는 이유로 처벌하는 것은 죄형법정주의에 위배된다고 반박했습니다.

또한, 이번 사건은 특검법상 수사 대상에 포함되지 않는 별건 수사라고 주장하며 무죄를 주장했습니다. 김 전 부장검사는 최후 진술에서 검찰 조직 문화상 윗사람에게 비용 부담을 시키지 않는다는 점을 강조하며, 선배인 윤석열 전 대통령을 배제하고 부인에게 선물 청탁을 한다는 것은 검찰 조직에 몸담았던 사람으로서 상상하기 어려운 일이라고 말했습니다. 그는 대통령을 건너뛰고 김 여사를 만난다는 것은 있을 수 없는 일이라며, 검사로서 사회의 모범이 되어야 함에도 불구하고 부적절한 처신을 한 점에 대해 깊이 반성한다고 덧붙였습니다. 앞서 1심 재판부는 지난 2월, 이우환 화백 그림 관련 공천 청탁 혐의에 대해 김 전 부장검사가 김 여사에게 그림을 전달하거나 교부했다는 증거가 부족하다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 다만, 1심 재판부는 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 유죄를 인정하여 김 전 부장검사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고하고 4139만여 원의 추징을 명령한 바 있습니다. 이번 항소심 결과에 따라 김 전 부장검사의 사법적 판단이 달라질 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 사진공동취재단은 김건희 여사에게 공천을 받기 위해 고액의 그림을 전달한 혐의를 받는 김상민 전 검사가 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하는 모습을 포착했습니다





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