김부겸 대구시장 예비후보 선대위, 각계각층의 중량급 전문가 대거 영입하며 세 확산

6·3 지방선거를 앞두고 김부겸 대구시장 예비후보가 경제, 학계, 법조계 등 분야별 전문가들을 대거 선거캠프에 영입하며 통합형 선대위 구성을 완료했습니다. 지역 경제 발전과 시정 혁신을 위한 탄탄한 인적 네트워크를 구축한 이번 인선 내용을 상세히 전합니다.

6·3 지방선거 에서 대구광역시장 자리에 도전하는 더불어민주당 김부겸 예비후보의 선거 캠프가 각계를 대표하는 중량급 전문가들을 연이어 영입하며 조직력을 비약적으로 강화하고 있습니다. 이번 인사는 특정 계파에 치우치지 않고 재계, 학계, 법조계, 정계 등 다양한 분야의 역량을 결집한 통합형 선대위 구성을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 대구의 미래 비전을 구체화하겠다는 김 예비후보의 강한 의지가 반영된 것으로 분석됩니다. 먼저 재계에서는 대구의 대표적인 장수 향토기업인 삼화식품을 이끌고 있는 양승재 대표가 후원회장으로 전격 위촉되었습니다. 양 대표는 과거 한국청년회의소 중앙회장을 역임하며 조직 운영의 경험과 경제적 식견을 고루 갖춘 인물로 평가받습니다. 학계에서는 로봇 분야의 권위자인 문전일 대구경북과학기술원 석좌교수가 합류하여 정책적 토대를 보강합니다. 문 교수는 한국로봇산업진흥원장을 지낸 경력을 바탕으로 대구의 신성장 동력 확보에 힘을 실을 것으로 보입니다.

또한 시각장애인을 위한 인공지능 서비스 설리번 플러스로 기술력을 인정받은 투아트의 조수원 대표가 가세해 청년 벤처의 활력을 캠프에 불어넣고 있습니다. 법조계와 정책 자문 분야의 인선도 눈에 띕니다. 정재형 전 민주사회를 위한 변호사모임 대구지부장, 김재기 전 대구지방변호사회 홍보이사, 김윤정 전 안산지청 차장검사가 법률지원단에 합류하여 캠프의 공정성과 정책 집행의 법적 타당성을 책임집니다. 정책 자문단에는 김재훈 대구대 경제금융통상학과 명예교수와 이권희 전 한국폴리텍VI대학 학장이 참여하여 경제 및 교육 정책을 세밀하게 다듬을 예정입니다. 여기에 황영헌 전 개혁신당 대구시당위원장까지 합류하며 정계의 정무적 판단력을 보강했습니다. 김부겸 예비후보는 이번 인재 영입과 관련하여 재계의 경제적 감각과 학계의 전문 지식, 그리고 법조계의 엄정한 공정성과 정계의 정무적 역량은 침체된 대구 경제를 회생시키고 도시의 미래를 설계하는 데 필수적인 자산이라고 강조했습니다. 그는 이러한 각 분야의 전문가들과 함께 대구가 직면한 구조적 위기를 과감한 혁신을 통해 기회로 치환할 것이며, 모든 시민이 일상 속에서 체감할 수 있는 실질적인 시정 변화를 이뤄내겠다고 포부를 밝혔습니다. 앞서 임명된 박봉규, 권영세 전 대구시 부시장들과 김태일 전 장안대 총장 등 공동선대위원장들과 이효진 정책본부장, 그리고 이미 활동 중인 장익현, 김윤식 후원회장 등과 함께 이번 캠프는 역대급 통합 진용을 갖추게 되었습니다. 이러한 견고한 조직력을 바탕으로 김 예비후보가 대구 유권자들에게 어떠한 구체적인 정책 대안을 제시하며 지지세를 넓혀나갈지 지역 정가의 관심이 집중되고 있습니다





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