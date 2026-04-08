김부겸, 대구 살리기 위해 마지막 땀방울 쏟을 것... 민주당 지도부, 대구 찾아 지원 사격

김부겸 전 국무총리가 대구시장 선거 출마를 선언하며 '대구 부활'을 위한 굳은 의지를 밝혔다. 민주당 지도부는 현장 최고위원회의를 열고 김 전 총리에게 힘을 실어줬으며, TK 행정 통합 재추진 의지를 밝히고 지역 민생 현안을 살폈다. 김 전 총리는 시민들의 지지를 얻어 대구를 다시 활력 넘치는 도시로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

존경하는 대구 시민 여러분, 대구 다시 함 해 보입시더! 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 8일 대구 인터불고엑스코호텔에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 “마지막 하나의 땀방울까지 이곳 대구를 살리는 데 바치고 싶다”며 강한 의지를 표명했다. 정청래 대표 등 민주당 지도부는 이날 대구를 방문하여 김 전 총리의 대구시장 선거 도전을 지지하며 힘을 실어주었다. 이번 현장 최고위원회는 지난 2월 27일 이후 40일 만에 열린 것이며, 김 전 총리가 출마를 선언한 지 9일 만에 이루어진 의미 있는 행사였다. 김 전 총리는 대구·경북(TK) 지역의 강한 자존심을 언급하며, 대구 시민들이 자신에게 대구의 부활을 기대하는 것에 대해 무거운 책임감을 느낀다고 밝혔다. 그는 “그동안 대구 시민들은 자식들의 일자리 문제로 고향을 떠나는 모습을 보며 가슴 아파했지만, 겉으로 드러내지 않고 묵묵히 버텨왔다”며 “청년들이 일자리를 찾아 떠나는 도시에는 미래가 없다”고 강조했다.

김 전 총리는 대구를 산업이 다시 살아나고, 청년들이 돌아오며, 사람들이 모여드는 활기찬 도시로 만들겠다는 포부를 밝혔다.\정청래 대표는 회의에서 김 전 총리에게 민주당의 상징색인 파란색 점퍼를 직접 입혀주며 김 전 총리의 대구 살리기에 대한 강한 의지를 지지했다. 정 대표는 “진짜 대구 사람인 김 전 총리가 오로지 대구를 살리겠다는 일념으로 출마를 결심했다”며, “잃어버린 대구의 시간을 되돌리기 위해 변화와 도약을 이끌 중량감, 행정 경험, 안정감, 실력, 인간적인 품성까지 모두 갖춘 김 전 총리가 대구 선거에서 승리할 유일한 필승 카드”라고 칭찬했다. 특히, 정 대표는 멈춰선 TK 행정 통합 논의에 대해 민주당의 긍정적 입장을 강조하며 재추진 의지를 밝혔다. 김 전 총리 역시 기자간담회에서 TK 통합을 위해 어떤 형태로든 10조 원의 지원금을 받아야 한다고 언급하며 통합 의지를 드러냈다. 최고위원회의에 앞서 정 대표와 김 전 총리는 대구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 시민들의 삶을 직접 체험하는 시간을 가졌다. 시장을 방문한 정 대표는 김 전 총리에게 “시장을 잘 하시려면 시장을 잘 알아야 한다”고 조언했고, 김 전 총리는 상인들의 고충을 청취하며 공직사회의 세심한 지원을 약속했다.\김 전 총리는 9일 대구시 선거관리위원회에서 예비후보로 등록하며 본격적인 선거 준비에 돌입했다. 대구 두류동에 캠프 사무실을 마련하고, 문희갑 전 대구시장 등 지역 원로들과의 만남을 통해 지역 현안에 대한 의견을 수렴했다. 캠프 관계자는 “대구에서는 아직 국민의힘이 내 자식, 민주당이 남의 자식이라는 인식이 존재한다”면서, “국민의힘 경선 과정의 내홍이 정리되고 결집이 시작되면 김 전 총리에게 우호적인 여론조사 결과도 달라질 수 있어 방심할 수 없다”고 밝혔다. 김 전 총리는 종교계를 비롯한 지역 원로들과의 만남을 통해 대구의 발전 방향에 대한 폭넓은 의견을 수렴할 예정이다. 김 전 총리의 대구시장 선거 출마는 대구의 경제 부흥과 청년 일자리 창출, 그리고 시민들의 삶의 질 향상을 위한 중요한 기회가 될 것으로 기대된다. 김 전 총리는 대구 시민들의 지지를 얻어 대구를 다시 활력 넘치는 도시로 만들겠다는 굳은 의지를 다지고 있다. 그의 행보가 대구의 미래를 어떻게 바꿀지 귀추가 주목된다





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김부겸 대구 대구시장 더불어민주당 TK 통합 선거

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