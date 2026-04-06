김부겸, 대구시장 출마…5조 원 규모의 대구경북 행정통합 재추진 의지 밝혀

6.3 지방선거에서 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 사실상 무산된 대구경북 행정통합을 재추진하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 5조 원의 예산 규모를 언급하며, 해당 사업의 중요성을 강조했다. 또한, K-2 군공항 이전, 박정희 전 대통령 관련 마케팅 등 지역 현안에 대한 자신의 구상을 제시하며, 시민들의 지지를 호소했다.

오는 6.3 지방선거 에서 더불어민주당 소속으로 대구시장 에 출마하는 김부겸 전 국무총리가 사실상 무산된 대구경북 행정통합 과 관련해 '5조 원이 얼마나 큰 돈인줄 알았으면 무조건 해야 한다'며 재추진 의지를 강력하게 피력했다. 김 전 총리는 6일 대구 중구의 한 식당에서 기자단담회를 열고, 대구경북 행정통합 의 중요성을 강조하며, 해당 사안에 대한 국민의힘의 비판에 대해 반박하는 입장을 밝혔다. 그는 'TK(대구경북) 행정통합 특별법'이 더불어민주당에서 통과되지 않았다는 국민의힘의 주장에 대해 '버스는 이미 지나갔다'고 언급하며, 현재 상황에서 행정통합의 실현 가능성은 낮다는 점을 시사했다. 김 전 총리는 지방선거 전에 국회에서의 '원포인트' 처리가 가능할 것으로 보느냐는 질문에 '이미 끝났다'고 단호하게 답하며, 행정 절차의 복잡성과 선거 일정의 제약으로 인해 정치적으로 어려운 상황임을 설명했다.

그는 이어 광주전남의 행정통합 사례를 언급하며, 5조 원의 예산을 활용할 수 있는 기회를 놓친 대구의 상황을 안타까워했다. 광주전남의 경우, 행정통합을 통해 확보한 5조 원의 예산을 활용하여 무안공항에 군공항 활주로를 건설하고, 군공항 후적지 개발을 통해 지역 발전을 이끌 수 있다는 점을 강조했다. 김 전 총리는 데이터센터, 나주 에너지밸리, 전남대학교 등 인프라가 이미 조성되어 있는 광주전남과는 달리, 대구는 이러한 인프라 부족으로 인해 지역 발전이 더디다고 지적했다. 그는 대구의 미래를 위해 구미공단을 다시 활성화하고, 경쟁력 있는 대구·경산·영천·경주로 이어지는 자동차 부품 산업에 인공지능(AI)을 접목하는 등 혁신적인 정책을 추진해야 한다고 역설했다. 특히, 김 전 총리는 '지금 마음이 좀 급하다'고 표현하며, 지역 경제 활성화에 대한 강한 의지를 드러냈다. K-2 군공항 이전 문제에 대해서는, '첫 단추를 빨리 꿰어야 한다'며 부지 매입을 우선적으로 추진해야 한다고 강조했다. 이를 위해 공자기금 등 다양한 재원 활용 방안을 모색해야 한다고 덧붙였다. 박정희 전 대통령 관련 언급에 대해서는, 박정희 컨벤션센터 등 박정희 마케팅을 '박정희를 넘어서 다른 이야기를 하자는 의미'라고 해석하며, 12년 전 처음 이 문제를 제기했을 때와 현재의 상황 변화를 언급했다. 그는 이재명 대통령 후보 시절 박정희 생가를 방문했던 사례를 언급하며, 박정희 전 대통령에 대한 평가가 과거보다 완화된 분위기임을 시사했다. 김 전 총리는 출마 선언 당시 자신의 휴대전화 번호를 공개한 후, 약 일주일 동안 2000통이 넘는 전화와 문자를 받았다고 밝혔다. 휴대전화 화면에는 시민들의 응원, 질책, 정책 제안 등 다양한 내용의 메시지가 가득했다. 김 전 총리는 대구시장 출마에 대해, '이 모양을 해놨는데 아무도 책임을 안 진다'며 현 상황에 대한 안타까움을 표현했다. 그는 이재명 전 후보의 시원시원한 정책 추진력과 대비되는 현 상황에 대한 비판적 시각을 드러냈다. 김 전 총리는 '2014년 대구시장 선거 때는 저라는 상품을 팔아야 했는데 힘들었다'며, 현재는 상품에 대한 인지도가 높아져 상황이 다르다고 언급했다. 그러면서 국민의힘 지지자들에게 '청년들이 다 떠나는데 부모가 할 짓인가'라는 질문을 던져, 지역 발전의 중요성을 강조하며 지지를 호소했다. 전직 대통령 박근혜 씨와 문희갑 전 대구시장 등을 만날 계획을 밝힌 것에 대해서는, '지금은 누구라도 만나서 호소해야 될 판에 누굴 만나지 마라 그러면 어디 가서 선거운동을 하겠는가'라며 적극적인 소통 의지를 나타냈다. 그는 다양한 의견을 수렴하고, 지역 발전을 위한 방안을 모색하겠다는 의지를 재차 강조했다





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김부겸 대구시장 지방선거 대구경북 행정통합 군공항 이전

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