김부겸 전 총리, 대구시장 선거 45.05% 득표로 낙선…지역주의 틈새에 변화를 시도

김부겸 전 국무총리가 대구시장 선거에서 45.05% 득표했지만 국민의힘 추경호 후보에게 패했다. 그는 낙선 소감을 밝히며 개인 패배를 넘어서 시민의 변화 의지를 강조했고, 대구 제조업 AI 전환 및 행정통합 공약을 제시했다. 이번 결과는 보수의 대구 독점을 흔든 의미 있는 변곡점으로 평가된다.

대구시장이 되기 위한 마지막 무대에서 김부겸 전 국무총리가 45.05% 득표율을 기록했지만, 국민의힘 추경호 후보의 53.92%에 밀려 낙선을 선언했다. 6월 3일 지방선거 당일, 대구 달서구 두류네거리 선거사무소에 모인 언론과 지지자들 앞에서 김 전 총리는 "제가 부족했다.

기대에 부응하지 못했다"라며 겸허히 승복하고, "하지만 이는 저 개인의 패배일 뿐, 변화를 갈망하는 대구 시민들의 패배는 아니다"라고 강조했다. 그는 이어 "좌절하거나 절망하지 말라. 지금까지도 충분히 잘 해냈으며, 서로 어깨를 두드리며 격려하자"고 말한 뒤, "대구에서 여야가 경쟁하며 시민에게 더 나은 서비스를 제공하려는 정치가 가능함을 확인했다"며 앞으로도 지역 발전을 위한 노력을 지속하겠다는 의지를 밝혔다. 김부겸은 1958년 경북 상주에서 태어나 경북고와 서울대 정치학과를 졸업하고, 1991년 민주당 부대변인으로 정계에 입문했다.

이후 한·신당 합당으로 한나라당에 합류하고, 노무현 대통령 당선 이후 열린우리당 창당에 참여해 '독수리 5형제' 중 한 사람으로 불렸다. 군포에서 세 차례 국회의원을 역임하며 '김부결'이라는 별명으로 당내 중도 성향을 대표하는 소신파 정치인으로 자리매김했다. 2012년 고향인 대구 수성갑으로 지역구를 옮긴 뒤, 2012년 총선과 2014년 대구시장 선거에서 연이은 낙선을 겪었지만, 2016년 총선에서 새누리당 김문수 후보를 꺾고 당선하는 기적을 만들었다. 이후 문재인 정부에서 마지막 국무총리를 역임했으며, 퇴임 후에도 영남 지역에서의 정치적 상징성을 이유로 차출 논의가 끊이지 않았다.

이번 지방선거에서 김 전 총리는 이재명 정부와의 협력을 강조하며 집권 여당 후보로서의 강점을 앞세웠다. 침체된 대구 제조업을 인공지능 기반으로 전환해 33년째 전국 최하위에 머물던 지역내총생산(GRDP)을 2배 이상 확대하겠다는 공약을 내세우고, 대구·경북 행정통합 및 통합신공항 이전 문제를 조속히 해결하겠다고 약속했다. 또한 "대구가 국민의힘을 버려야 진정한 보수정당이 탄생한다"는 야당 심판론을 제시해 보수 진영의 경계를 시험했다. 선거 전 여론조사에서는 추 후보와 오차범위 내에서 초접전을 펼쳤으나, 실제 개표 결과는 예상보다 큰 차이로 뒤지게 되었다.

전문가들은 민주당이 추진한 공소취소 특검법이 이재명 정부 견제를 목적으로 보수 진영을 결집시킨 요인이라고 분석했다. 그럼에도 불구하고 김 전 총리는 민주당 후보로서는 이례적인 45% 이상의 득표율을 기록하며, 보수가 독점해 온 대구 정치 지형에 균열을 일으킨 점에서 의미 있는 성과를 남겼다





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대구시장선거 김부겸 추경호 보수결집 지역주의

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