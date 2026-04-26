김부겸 대구시장 후보, 민주당 총력전 선언...'보수 텃밭' 무너뜨릴 수 있을까

더불어민주당이 대구시장 선거에서 김부겸 전 국무총리를 후보로 내세우며 총력전을 예고했다. 정청래 대표는 '김부겸 얼굴을 앞세워 선거를 치르겠다'며 보수 텃밭 대구에서 민주당 최초의 시장 배출을 위한 결의를 다졌다. TK 행정통합과 신공항 건설 등 지역 현안에 대한 적극적인 지원 약속을 내놓으며 표심을 공략하는 전략을 펼쳤다. 문재인 전 대통령도 김 후보에 대한 지지를 표명했다.

더불어민주당 이 대구시장 선거 에서 김부겸 전 국무총리를 후보로 내세우며 총력전을 예고한 가운데, 정청래 대표가 김 후보를 중심으로 한 선거 전략을 공개했다. 정 대표는 26일 오후 김부겸 후보의 선거사무소 개소식에서 ' 김부겸 얼굴을 앞세워 선거를 치르겠다'며 보수 텃밭 대구에서 민주당 최초의 시장 배출을 위한 결의를 다졌다.

특히 TK(대구·경북) 행정통합과 신공항 건설 등 지역 현안에 대한 적극적인 지원 약속을 내놓으며 표심을 공략하는 전략을 펼쳤다. 정 대표는 '김 전 총리가 원하는 대로 지원하고 협력하겠다'며 당의 무조건적인 지원을 약속했고, 문재인 전 대통령도 영상 축사를 통해 '김부겸이 대구를 살릴 수 있는 큰 인물'이라며 지지 의사를 표명했다. 김부겸 후보는 이날 연설에서 '국민의힘을 회초리로 써달라'며 보수 진영에 대한 강경한 태도를 보였으며, '대구의 축 처진 분위기를 4년 동안 바꿔놓겠다'는 포부를 밝혔다. 이날 행사에는 민주당 중진 의원들과 전·현직 정치인 50여 명이 참석해 김 후보에 대한 강력한 지지 의사를 표명했다.

한편, 국민의힘은 대구시장 후보로 추경호 후보를 확정해 김부겸 후보와 맞대결을 예고한 상태다. 민주당은 이번 선거를 이재명 정부의 성공을 위한 지름길로 삼겠다는 계획이며, 김부겸 후보의 승리를 위해 당원 전체의 적극적인 지원을 약속했다. 특히 로봇수도 대구와 인공지능 중심의 미래 도시 건설, TK 신공항 건설 등 지역 발전을 위한 정책을 중점적으로 추진할 예정이다. 김 전 총리는 '대구 시민들이 고민하는 것'이라며 국민의힘의 보수 정책에 대한 비판을 아끼지 않았으며, '대구가 국민의힘을 혼내야 나라가 산다'는 강경한 발언을 통해 선거 승리에 대한 의지를 과시했다.

이번 선거는 대구의 정치적 판도를 바꿀 수 있는 중요한 전환점이 될 것으로 예상되며, 민주당은 김부겸 후보를 중심으로 한 전략으로 보수 텃밭을 무너뜨릴 수 있을지 주목된다. 특히 대구 시민들의 관심은 TK 행정통합과 신공항 건설 등 지역 현안 해결에 대한 약속이 실제 실행으로 이어질지 여부에 집중되고 있다. 민주당은 이번 선거를 통해 대구의 정치적 지도를 바꿀 수 있을지, 아니면 보수 텃밭의 벽을 넘지 못할지 관전 포인트가 될 전망이다





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