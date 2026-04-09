김부겸, 대구시장 예비후보 등록…청년 일자리·경제 활성화 공약 발표

더불어민주당 김부겸 전 국무총리가 대구시장 예비 후보로 등록하고 공식 선거운동을 시작하며, 청년 일자리 창출과 대구 경제 활성화를 위한 공약을 발표했습니다. 그는 보수 텃밭인 대구에서 유권자들의 마음을 얻기 위해 노력하는 동시에, 지역 사회 발전을 위한 구체적인 계획을 제시했습니다.

더불어민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 9일 대구시선거관리위원회에서 6월 3일에 치러지는 제9회 전국동시 지방선거 의 대구시장 예비 후보자 등록을 마치고 공식 선거운동을 시작했습니다. 김 전 총리는 이날 예비후보 등록 후 기자들과 만나 자신의 주요 공약과 대구 지역 발전을 위한 구체적인 계획을 밝혔습니다. 그는 대구 경제 활성화 를 위한 청년 일자리 창출, 지역 경제의 반등과 도약을 위한 예산 및 법률 지원, 그리고 대구 시민들의 절실한 요구에 대한 적극적인 지원을 약속했습니다. 6년 만에 치르는 선거에 대한 어려움을 토로하며, 지역 사회의 젊은 층 이탈 현상에 대한 안타까움을 드러냈습니다. 김 전 총리는 대구의 보수적인 정치 지형을 언급하며, 보수 정당의 건강한 발전을 기대한다고 밝혔습니다. 또한 조국 조국혁신당 대표와의 통화 내용을 언급하며 긍정적인 덕담을 나누었다고 전했습니다.

\김부겸 전 총리는 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연하여 야권 일각에서 제기된 '대구를 위해 한 일이 없다'는 주장에 대해 반박하며, 자신의 지역구였던 대구 수성구에서 16가지 공약을 모두 이행했다고 강조했습니다. 그는 도심 고압선 지중화 사업, 전통시장 주차장 확보 등 구체적인 사례를 언급하며 지역 주민들의 생활 개선을 위해 노력했음을 강조했습니다. 그는 국민의힘 의원들의 비판에 대해 '멀리서 아무 일도 안 하고 국회의원 된 분들'이라고 비판하며, 자신의 지역 활동에 대한 자부심을 드러냈습니다. 박근혜 전 대통령 예방에 대한 질문에는 유영하 후보와의 관계를 고려하여 신중한 입장을 밝혔으며, 다른 후보가 국민의힘 후보로 결정될 경우 예방 여부를 고려하겠다고 밝혔습니다.\김 전 총리는 대구 시민들의 표심 변화 가능성에 대한 우려를 표명하며, 국민의힘의 읍소에 흔들리지 않도록 확신을 심어주는 노력을 할 것이라고 강조했습니다. 그는 민주당 내 인사들의 과도한 발언을 자제해 줄 것을 당부하며, 대구 시민들에게 진심으로 다가가겠다는 의지를 밝혔습니다. 그는 특히, 대구 시민들이 마지막 순간에 국민의힘의 읍소에 흔들릴 가능성을 우려하며, 그들을 흔들리지 않도록 확신을 심어주는 데 집중하겠다고 강조했습니다. 김 전 총리는 대구 경제 활성화를 위한 청년 일자리 창출, 지역 경제의 반등과 도약을 위한 예산 및 법률 지원, 그리고 대구 시민들의 절실한 요구에 대한 적극적인 지원을 약속하며, 자신의 진심을 전달하고자 노력했습니다. 김부겸 전 총리의 대구시장 선거 출마는 지역 사회의 큰 관심을 받고 있으며, 그의 행보에 귀추가 주목되고 있습니다





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