김부겸 대구시장 낙선…역대 최고 득표율에도 '보수의 심장' 꺾지 못해

더불어민주당 김부겸 후보가 6·3 지방선거 대구시장 선거에서 역대 최고 득표율을 기록했음에도 불구하고 추경호 국민의힘 후보에게 패배했다. 젊은 층과 일부 중장년층의 지지를 얻었으나 고령 유권자들의 압도적 지지와 지역 정서를 극복하지 못한 것으로 분석된다. 이번 결과는 대구의 정치 지형이 여전히 보수 성향이 강함을 보여줌과 동시에 변화를 바라는 목소리가 커지고 있음을 시사했다.

6·3 지방선거 대구시장 선거 에 더불어민주당 후보로 출마한 김부겸 전 국무총리가 패배를 인사하며 지난 5일 대구 중구 한 네거리에 걸린 낙선 인사 펼침막이 눈길을 끌었다. 이번 선거에서 김 전 총리는 45.1%의 득표율 로 추경호 국민의힘 후보(53.9%)에 8.8%포인트 차로 석패했다.

그러나 그의 득표율은 역대 민주당 대구시장 후보 중 최고치였으며, 지난해 대선에서 이재명 대통령이 대구에서 얻은 표(23.2%)의 두 배에 가까운 58만 6927표를 기록했다. 대구 시민들은 김 전 총리의 선전에 놀라움을 표하면서도 변화의 기회가 무산된 데 대해 아쉬움을 나타냈다. 젊은 층과 중장년층 사이에서 세대 갈등이 뚜렷하게 나타났고, 고령 유권자들 사이에서는 국민의힘의 조직력과 기존 정치 성향이 여전히 강력함을 보였다. 한편 민주당은 이번 선거에서 대구·경북 지역에서 광역의원 비례대표 2명과 기초의원 48명을 당선시키며 지난선거보다 진전된 성적을 거뒀다.

그러나 대구시장 자리는 지키지 못한 데 대해党内에서는 전략적 분석과 과제를 짚는 목소리가 나오고 있다





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