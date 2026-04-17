김부겸, ‘샤이 보수’ 경계 속 신중론…여론조사 함정에 빠지지 않겠다

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 여론조사 결과에도 불구하고 ‘샤이 보수’의 존재 가능성을 이유로 신중한 입장을 보이고 있다. 이는 민주당 지도부와 공유되는 기류이며, 과거 영남 지역 선거에서 유사한 경험을 했던 것을 바탕으로 한다. 정당 지지율과 선거 결과 예측 간의 간극, 무당층의 존재 등이 ‘샤이 보수’의 근거로 제시된다. 김 후보는 과거 총선 경험을 통해 ‘샤이 보수’의 영향력을 뼈저리게 느꼈으며, 국민의힘 역시 ‘샤이 보수’에 기대를 걸고 있다. 하지만 전문가들은 ‘샤이 보수’의 실제 투표 참여 여부는 불확실하며, 야당의 모습에 따라 투표 포기로 이어질 수도 있다고 전망한다.

김부겸 더불어 민주당 대구시장 후보가 여론조사 에서 앞서는 결과에도 불구하고 ' 샤이 보수 '의 존재 가능성을 경계하며 신중론을 펴고 있다. 지난 16일 JTBC 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연한 김 후보는 자신에게 유리하게 나타나는 각종 여론조사 결과에 대해 '착시가 있다. 실제는 팽팽한 것 같다'고 말했다. 그는 국민의힘 후보와 비교했을 때 여론조사 에서 두 자릿수 이상 앞서는 추세에 대해 '많이 떨어져 봤다. 분위기에 취하면 안 된다'며, 야당 지지자만 적극적으로 응답하고 보수 지지층은 참여하지 않아 나타나는 현상일 수 있다고 진단했다. 이는 김 후보뿐만 아니라 민주당 지도부 내부에서도 공유되는 기류다. 정청래 민주당 대표는 압승론이 제기될 때마다 '쉬운 선거는 없다. 뚜껑은 열어봐야 한다'고 경고하며, 여론조사 결과와 실제 투표 결과 간의 괴리를 우려하고 있다. 민주당 지도부 관계자는 과거 영남 지역 선거에서 여론조사 상 우위를 점하고도 실제 투표에서 패배했던 사례를 언급하며, 이러한 우려가 단순한 엄살이 아님을 강조했다.

여권이 '샤이 보수'의 존재를 믿는 데에는 몇 가지 근거가 있다. 첫째, 민주당과 국민의힘의 정당 지지율 격차와 6·3 지방선거 결과 예측 간의 간극이 존재한다는 점이다. 한국갤럽의 최근 조사에 따르면, 민주당의 정당 지지율은 48%로 국민의힘(19%)을 29%포인트 크게 앞섰지만, 여당 후보 다수 당선(45%)과 야당 후보 다수 당선(28%)의 격차는 17%포인트로 줄어든다. 이 12%포인트의 격차는 '샤이 보수' 응답 차이에서 비롯된다는 분석이 나온다. 정치 컨설팅 전문가들은 야당 지지도와 야당 후보 당선 응답 사이의 간극을 '샤이 보수'로 해석하며, 질문에서 정당명을 빼고 정부 견제 프레임만 넣었을 때 그 수치가 30%대 중반까지 올라가는 현상을 지적한다. 또한, 무당층(26%) 일부도 '샤이 보수'로 볼 수 있다는 분석도 제기된다. 국민의힘 관계자는 국민의힘에 실망한 유권자들이 무당층으로 이동했으며, 이들을 투표장으로 다시 이끄는 것이 국민의힘의 중요한 과제라고 언급했다.

'샤이 보수'의 존재를 가장 뼈저리게 경험한 인물은 김부겸 후보다. 대구에서 네 번의 선거 중 한 번만 승리했던 그는 2020년 21대 총선에서 큰 충격을 받았다. 당시 전국적으로 민주당이 압승했지만, 김 후보는 대구 수성갑에서 국민의힘 주호영 의원에게 20.5%포인트 차로 낙선했다. 선거 전 여론조사에서는 오차범위 내 접전을 벌이고 있었기에 그 충격은 더욱 컸다. 2024년 22대 총선 당시 부산에서도 비슷한 상황이 연출되었다. 윤석열 정부에 대한 비토 여론 속에서 민주당은 부산에서 최소 5석 이상을 전망했지만, 실제로는 부산 북갑 전재수 의원을 제외한 모든 의석을 국민의힘에 내주었다. 친여 성향의 방송인 김어준씨는 당시 유튜브 방송에서 부산과 경남 지역에 항상 5%포인트의 보수표가 숨어있다고 언급하며 접전을 예상하기도 했다. 국민의힘 역시 '샤이 보수'에 기대를 걸고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 보수 지지에서 민주당으로 넘어간 경우는 드물며, 상당수 유권자가 지지를 유보하고 있다고 분석했다. 그러나 이번 선거에서는 '샤이 보수'의 위력이 크지 않을 것이라는 전망도 만만치 않다. 전문가들은 '샤이 보수'가 존재한다고 해도 그들이 야당을 선택할지는 별개의 문제이며, 현재 야당의 모습이 반복된다면 투표 자체를 포기할 가능성이 높다고 지적한다.





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