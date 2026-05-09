김부겸의 서문시장 방문, 보수의 텃밭에서 경제 구원투수로 부상

더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보가 서문시장을 방문하여 상인들의 절박한 경제 회생 요구와 지지를 받았으며, 정치적 갈등보다 지역 경제 살리기에 집중하겠다는 의지를 밝혔습니다.

더불어민주당 소속의 김부겸 대구시장 예비후보가 보수 성향이 매우 강하기로 유명한 대구의 심장부, 서문시장 을 방문하여 상인들로부터 뜨거운 환영과 기대를 한 몸에 받는 진풍경이 연출되었습니다.

이번 방문은 지방선거를 불과 20여 일 앞둔 시점에서 이루어졌으며, 대구 지역의 민심을 가늠할 수 있는 중요한 바로미터로 평가받는 서문시장의 분위기를 살피기 위한 행보였습니다. 특히 주목할 점은 과거 국민의힘 장동혁 대표가 이곳을 방문했을 때 날 선 비판을 쏟아냈던 상인들이 김 후보에게는 전혀 다른 태도로 다가갔다는 사실입니다. 당시 장 대표를 향해 꼬라지 좋다고 일갈하며 강한 거부감을 드러냈던 조구현 SK타올 대표는 이번 김 후보의 방문에서는 바쁘신 와중에도 여기까지 찾아와 주어 감사하다는 인사를 건네며, 무엇보다 대구의 죽어가는 경제를 반드시 살려달라는 간곡한 부탁을 전했습니다.

조 대표는 공약의 이행률이 120퍼센트가 되어야 한다며 공약 실천의 중요성을 거듭 강조했고, 김 후보의 당선을 응원하며 양손을 맞잡는 등 극명하게 대비되는 환대의 모습을 보였습니다. 그는 대구의 현재 상황을 외지인들이 보았을 때 참담한 수준이라며, 과거의 분노가 이제는 경제 회생에 대한 절박함으로 바뀌었음을 시사했습니다. 김 후보가 시장에 들어서자마자 수백 명의 지지자와 당원들이 그의 이름을 연호하며 열렬히 환영했고, 예상과 달리 일반 상인들 또한 먼저 손을 내밀어 악수를 청하거나 함께 기념사진을 찍는 등 우호적인 분위기가 형성되었습니다.

이 자리에는 대구 출신인 권칠승 의원과 박해철 의원이 동행하여 지역적 유대감을 더했습니다. 시장 곳곳에서 만난 상인들은 현재 대구 경제가 처한 가혹한 현실에 대해 성토하며 눈물 섞인 호소를 이어갔습니다. 특히 서문시장 4지구에서 전 재산을 잃고 11년째 고통스러운 시간을 보내고 있다는 한 상인의 이야기는 현장의 절박함을 고스란히 드러냈습니다. 서문시장연합회의 변기현 회장은 김 후보를 향해 시대가 영웅을 만든다고 했는데, 후보님이야말로 이 시대가 필요로 하는 진짜 영웅이 아니겠느냐며 극찬을 아끼지 않았습니다.

그는 김 후보가 대구 경제의 구원투수로 등판하여 승리를 거두고 지역 발전에 결정적인 힘을 보태주기를 희망하며, 당선을 위해 모든 노력을 다해달라는 읍소를 이어갔습니다. 또한 상인들은 고질적인 주차 문제 해결과 더불어 시장 입구 계성빌딩부터 5지구 앞까지 이어지는 구간의 지붕막 설치, 그리고 4지구 한전 지상 변압기 이설을 통한 공사 차량 진출입로 확보라는 매우 구체적이고 실무적인 요구사항들을 제안하며 행정적 해결 능력을 기대하는 모습을 보였습니다.

이에 대해 김 후보는 시장이 된다면 소상공인과 자영업자들이 다시 일어설 수 있도록 실질적인 도움 방안을 찾겠다고 약속하며, 전통시장이 살아야 지역 경제의 근간이 유지된다는 확고한 신념을 밝혔습니다. 약 2시간 동안 시장을 꼼꼼히 둘러본 후 기자들과 만난 김 후보는 상인들이 입을 모아 대구 경제를 살려달라고 말하는 것에서 정치인과 행정가들의 무거운 책임감을 느꼈다고 고백했습니다. 그는 시민들이 느끼는 절박함이 자신을 이곳으로 불렀다고 분석하며, 이제는 시민 스스로가 일어설 수 있다는 자신감을 회복하는 것이 급선무라고 강조했습니다.

특히 국민의힘 추경호 후보 측에서 제기하는 공소취소특검법 등의 정치적 공세에 대해서는 정치 싸움은 서울에서 하는 것으로 충분하며, 대구에서는 오직 지역을 살릴 방안에 대해서만 치열하게 토론해야 한다고 선을 그었습니다. 김 후보는 지난 2014년의 방문 당시에는 신선함과 새로운 바람으로 40퍼센트의 득표율을 기록했다면, 이번에는 시민들의 절박한 심정과 자신의 장관 및 총리 경력에 대한 기대감이 결합되어 더 큰 무게감으로 다가온다고 분석했습니다.

그는 보수 지역이라는 거부감보다는 오히려 행정 경험이 풍부한 자신이 기회가 주어졌을 때 제대로 일을 처리할 수 있을지에 대한 검증과 기대가 섞인 목소리를 들었다고 평가하며, 대구의 미래를 위한 짐을 짊어질 준비가 되었음을 시사했습니다





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