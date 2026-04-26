Head Topics

김부겸 후보 대구시장 선거사무소 개소식, 민주당 전폭 지원 약속

정치 News

김부겸 후보 대구시장 선거사무소 개소식, 민주당 전폭 지원 약속
김부겸대구시장 선거더불어민주당
📆4/26/2026 11:16 AM
📰joongangilbo
85 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 53%

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보의 선거사무소 개소식에 당 지도부 및 현역 국회의원 대거 참석. 민주당의 전폭적인 지원 약속과 함께 김 후보의 지지율 우세, 국민의힘 후보 확정으로 일대일 구도로 선거전 돌입.

26일 대구 두류동에서 열린 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 선거사무소 개소식 은 여느 대선 후보의 출정식을 방불케 했다. 정청래 대표, 한정애 정책위의장, 조승래 사무총장 등 지도부를 비롯해 조정식 대통령 정무특보, 한병도 전 원내대표 등 더불어민주당 현역 국회의원만 49명(민주당 전체 의원의 30.6%)이 참석했다. 2014년 김 후보가 처음 대구시장에 도전했을 때 김 후보의 요청에 따라 아무도 대구를 찾지 않았던 것과는 대조적이었다.

최근 두 달 사이 대구 방문만 세 번째인 정 대표는 “대구를 로봇·AX(인공지능 전환) 수도로 만들고, 대구·경북(TK) 신공항을 만드는 데 당이 전폭적으로 지원하겠다”며 각 단어의 알파벳 앞글자를 딴 “으랏(RAT)차차 김부겸”을 구호로 외쳤다. 공직선거법을 고려해 마이크 없이 연설한 그는 “중앙당에서 지원하되 간섭은 않겠다”며 “김부겸이 오라면 오고, 오지 말라면 안 오겠다. 옆에 서라면 옆에 서고, 뒤에 서라면 뒤에 서겠다. 당은 김부겸이 원하는 대로 안성맞춤으로 지원하겠다”고 강조했다.

이에 김 후보는 “정 대표가 사무총장, 정책위의장까지 대동해서 확실히 (약속을) 지키겠다고 하는데 박수 한번 보내주시라”며 화답했다. 이어 “대구에서 세 번이나 떨어졌어도 저는 대구를 사랑한다. 대구를 사랑하는 만큼 저는 대구에 뭐가 필요한지, 뭘 해야 할지 보인다”며 “이번에 거두어 주시면 대구 시민의 배를 조금 부르게 할 자신이 있는데, 좀 도와주실랍니까”라고 지지를 호소했다. 그러면서 “임기 4년 동안 이재명 대통령과 호흡을 맞춰서 대구를 살 맛 나는 곳으로 만들고 말겠다”고 외쳤다.

김 후보는 국민의힘을 겨냥해선 “대구시장이 싸우는 자리냐”며 “이번에는 김부겸을 회초리로 삼아 달라. 국민의힘이 정신 차리게 만들어달라”고 했다. 개소식에는 1988년 김 후보와 함께 한겨레민주당을 창당했던 원혜영·유인태 전 의원, 김 후보가 막내 노릇을 했던 옛 동교동계 권노갑 민주당 상임고문, 김태랑 전 의원, 김 후보처럼 대구에서 여러 차례 선출직에 도전했던 이강철 전 노무현 청와대 시민사회수석 등 여권 원로도 여럿 참석했다.

김 후보를 국무총리로 발탁했던 문재인 전 대통령은 영상 축사에서 “김부겸은 바보 노무현처럼 꽃길을 마다하고 지역주의의 벽에 부딪혀 좌절해도 꺾이지 않았다”며 “김부겸이야 말로 대구를 살릴 수 있는 큰 인물”이라고 격려했다. 김 후보의 곁은 아내 이유미 여사가 지켰다. 개소식 시작 2시간여 전부터 선거사무소 건물 안팎엔 지지자들과 구경 나온 시민들이 몰리면서 인산인해를 이뤘다. 내빈으로 참석한 현직 의원 대다수도 일반 참석자들과 뒤섞인 채 서서 개소식을 지켜봐야 했다.

캠프 관계자는 “오고 간 인원을 추산하면 5000여명이 참석했다”고 전했다. 한 의원은 “이 정도로 민주당이 대구 선거에 진심인 적이 있었나 싶다”고 했다. 김 후보는 출마 선언 뒤 한정애 의장에게 거의 매일 전화를 걸어 대구 지역 현안에 관한 당 차원의 지원을 요청하고 있다고 한다. 국민의힘의 공천 배제에 반발하던 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 불출마를 선언하고, 추경호 의원이 국민의힘 후보로 확정되면서 대구시장 선거는 사실상 일대일 구도로 치러지게 됐다.

선거 초반 분위기는 김 후보가 유리한 상황이다. 김 후보는 지난 20~22일 KBS대구가 한국리서치에 의뢰해 대구 유권자 800명을 대상으로 실시한 여론조사에서 지지율 43%를 기록해 추 후보(26%)를 17%포인트 차이로 앞섰다. 하지만 지난 11~13일 같은 조사 때와 비교해 김 후보는 3~4%포인트 빠진 반면 추 후보는 4%포인트 상승하는 등 격차가 좁혀지는 흐름이다. 민주당 전략통 의원은 “지금까지의 지지율은 ‘민주당 단일 후보’ 대 ‘난립한 국민의힘 후보’의 구도로 조사된 것이라 의미가 없다”며 “결국 최대 30%에 이르는 무당층을 어떻게 우리 표로 만드느냐가 관건”이라고 했다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

joongangilbo /  🏆 11. in KR

김부겸 대구시장 선거 더불어민주당 정청래 추경호 지지율 선거사무소 개소식

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-26 14:16:34