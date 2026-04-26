김부겸 대구시장 후보, 대규모 개소식…민주당 전력 지원 약속

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 26일 선거사무소 개소식을 갖고 본격적인 선거 운동에 돌입했다. 행사에는 정청래 대표 등 당 지도부와 현역 국회의원 다수가 참석하여 김 후보에 대한 강력한 지지를 표명했으며, 문재인 전 대통령도 영상 축사를 통해 김 후보를 격려했다. 대구 시장 선거는 김 후보와 국민의힘 추경호 후보의 일대일 구도로 치러질 전망이다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보의 선거사무소 개소식 이 26일 대구시 두류동에서 성황리에 개최되었다. 행사장은 대선 후보의 출정식을 연상시킬 정도로 많은 인파가 몰려 뜨거운 열기를 보여주었다.

특히 정청래 대표를 비롯한 더불어민주당 지도부, 조정식 대통령 정무특보, 한병도 전 원내대표 등 현역 국회의원 49명(민주당 전체 의원의 30.6%)이 참석하여 김 후보에 대한 강력한 지지를 표명했다. 이는 최근 두 달 사이 정 대표의 세 번째 대구 방문으로, 당 차원에서 대구 선거에 전력을 기울일 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 정 대표는 연설에서 대구를 로봇 및 인공지능 전환(AX) 수도로 육성하고, 대구·경북 신공항 건설을 위한 당의 전폭적인 지원을 약속하며 “으랏(RAT)차차 김부겸”이라는 구호를 제창했다.

공직선거법을 준수하기 위해 마이크 없이 연설한 김 후보는 자신의 정치적 행보에 대한 확고한 의지를 보여주며, 지지자들에게 “김부겸이 오라면 오고, 오지 말라면 안 오겠다. 옆에 서라면 옆에 서고, 뒤에 서라면 뒤에 서겠다”라고 강조했다. 또한, 세 번의 낙선에도 불구하고 대구에 대한 변함없는 애정을 호소하며, “이번에 거두어 주시면 대구 시민의 배를 조금 부르게 할 자신이 있다”며 시민들의 지지를 간곡히 요청했다. 김 후보는 이재명 대통령과의 협력을 통해 대구를 살맛나는 도시로 만들겠다는 포부를 밝히며, 국민의힘을 향해 김 후보를 통해 정신 차리게 만들어 달라고 당부했다.

개소식에는 김 후보와 함께 한겨레민주당을 창당했던 원혜영, 유인태 전 의원, 그리고 김 후보가 정치 활동 초기에 존경했던 권노갑 민주당 상임고문 등 여권의 원로 인사들도 참석하여 자리를 빛냈다. 특히 김 후보를 국무총리로 발탁했던 문재인 전 대통령은 전날 캠프를 방문하여 김 후보와 차담을 나누고 영상 축사를 통해 김 후보를 격려했다. 문 전 대통령은 김 후보를 “바보 노무현처럼 꽃길을 마다하고 지역주의의 벽에 부딪혀도 꺾이지 않은 대구를 살릴 수 있는 큰 인물”이라고 칭찬하며 그의 리더십과 헌신에 대한 존경심을 표했다.

선거사무소 주변은 지지자들과 구경 나온 시민들로 인산인해를 이루었으며, 많은 현직 의원들도 일반 참석자들과 함께 서서 개소식을 지켜보는 모습이었다. 캠프 관계자는 행사 참석 인원을 5000여 명으로 추산했다. 현재 선거 초반 분위기는 김 후보에게 유리하게 전개되고 있지만, 국민의힘의 공천 배제에 반발하던 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 불출마 선언, 그리고 추경호 의원의 국민의힘 후보 확정으로 인해 대구시장 선거는 사실상 김부겸 후보와 추경호 후보의 일대일 구도로 재편되었다.

민주당의 한 전략통은 최대 30%에 달하는 무당층을 민주당 지지층으로 전환하는 것이 선거의 중요한 승패 요인이 될 것이라고 분석했다





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