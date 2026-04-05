김부겸, 12년 만에 '박정희·박근혜' 소환...대구 민심 공략 나선다

6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 '박정희·박근혜 마케팅'을 통해 보수 성향 유권자 공략에 나섰다. 12년 전과는 달리 민주당 내부에서도 존중하는 분위기이며, 이재명 대통령의 실용주의 노선과 맞물려 당선 가능성을 높이려는 전략으로 풀이된다. 박정희컨벤션센터 건립 재추진과 박근혜 전 대통령 예방을 시사하며 대구 민심을 흔들고 있다.

12년 만에 다시 “ 박정희 컨벤션센터”를 언급하며 박근혜 전 대통령 예방을 시사한 김부겸 전 국무총리의 행보에 정치권의 이목이 집중되고 있다. 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 김 전 총리는 보수 성향이 강한 대구 민심을 공략하기 위해 박정희 · 박근혜 전 대통령을 적극적으로 활용하는 ‘ 우클릭 마케팅’을 펼치고 있다. 이는 12년 전 대구시장 선거 출마 당시와는 사뭇 다른 분위기로, 더불어 민주당 내에서도 “후보 판단”을 존중하는 기류가 형성되고 있다. 이재명 대통령의 실용주의 노선과 통합을 강조하는 기조, 그리고 당선 가능성이 높아진 선거에 대한 당의 적극적인 의지가 이러한 변화를 뒷받침하는 것으로 풀이된다.\김 전 총리는 지난 5일 대구스타디움에서 열린 부활절 연합예배에서 “ 박정희 전 대통령에 대한 평가가 어느 정도 있고 대구 시민들이 자부심을 느꼈다면 과오 논쟁을 넘어 대구의 미래를 향한 논쟁으로 나아가야 한다”고 언급하며 보수층 공략에 나섰다.

특히, 2014년 대구시장 선거 당시 공약했던 ‘박정희컨벤션센터’ 건립을 다시 추진하겠다는 의사를 밝히고, “지역의 어른”이라며 박근혜 전 대통령 예방 계획을 재차 밝히면서 보수 유권자들의 표심을 얻고자 하는 의지를 드러냈다. 이는 국민의힘 내부의 공천 갈등이 지속되는 상황에서, 김 전 총리가 대구 민심을 선점하기 위한 전략으로 해석된다. 김 전 총리의 이러한 행보에 대해 민주당 내 반응은 12년 전과는 확연히 달라졌다. 한병도 민주당 원내대표는 “대구 현실에 대한 판단으로 존중한다”고 밝히며, 김 전 총리의 전략을 이해하는 모습을 보였다. 다만, 박근혜 전 대통령 측근인 유영하 국민의힘 의원이 회동의 전제 조건으로 ‘박 전 대통령의 실질적인 명예회복 방안’을 언급한 데 대해서는 “당 차원의 명예회복 조치는 없을 것”이라고 선을 그어, 과도한 정치적 부담을 피하려는 신중한 태도를 보였다.\12년 전 김 전 총리는 대구시장 선거 출마 당시 박정희 전 대통령과의 사진을 선거 현수막에 내걸고 ‘박정희컨벤션센터’ 건립을 공약으로 제시했지만, 당시에는 야당 후보를 향한 색깔론 공세와 진보 시민단체의 비판에 직면하며 큰 호응을 얻지 못했다. 그러나 현재는 박근혜 전 대통령의 탄핵·수감·사면 과정을 거치며 여론의 인식 변화가 있었고, 높은 지지율을 보이는 집권여당의 자신감과 이재명 대통령의 실용주의적 평가 등이 복합적으로 작용하여 지지층의 수용도가 높아졌다. 이재명 대통령은 20대·21대 대선 후보 시절 박정희 전 대통령에 대해 “명백한 과오가 있지만 산업화를 통해 경제 발전을 이끈 공도 있다”고 평가하며, 과거와는 다른 시각을 제시한 바 있다. 김 전 총리 측 관계자는 “과거에는 박 전 대통령과 찍은 사진 한 장만으로도 항의가 빗발쳤지만, 지금은 ‘대구 민심을 얻기 위한 불가피한 선택’이라며 일정 부분 용인하는 분위기가 지지층 내부에도 형성됐다”고 밝히며 달라진 분위기를 설명했다





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