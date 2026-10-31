김병기 의원, 공천헌금 의혹 8차 경찰 조사 출석

무소속 김병기 의원이 공천헌금 의혹과 관련해 31일 서울경찰청에 8차 소환 조사에 출석했다. 구속영장 반려 50일 만이자 수사심의위 처리 기한 마지막 날이다.

공천헌금 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 31일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 8차 소환 조사에 출석했다. 이날은 경찰이 신청한 구속영장 이 공소청 단계에서 보완수사 요구와 함께 반려된 지 50일이 되는 날이자, 4월 7차 조사 이후 6개월 만의 소환이다. 김 의원은 오전 9시 56분께 서울청 마포청사에 도착해 취재진의 질문에 답했다.

김병기 의원 8차 소환 조사

김 의원은 8차 소환을 받은 입장을 묻는 취재진에게 그동안 말로는 다 표현할 수 없는 불이익을 당하고 있다고 말했다. 이어 누가 보아도 악의와 거짓으로 점철된 고발이라는 입장을 밝혔다.

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참고인 회유 정황이 드러났다는 질문에는 참고인들이 오히려 증거를 왜곡했다고 반박했다. 그러면서 객관적인 자료를 제출하겠다고 말했다.

구속영장 반려와 보완수사

경찰은 9월 7일 특정범죄가중법상 뇌물, 업무방해 등 혐의를 받는 김 의원에 대한 구속영장을 신청했다. 그러나 서울중앙지방공소청은 같은 달 11일 구속 필요성에 대한 소명이 부족하다며 구속영장을 청구하지 않고 돌려보냈다.

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이후 경찰은 김 의원의 여러 의혹을 폭로한 김 의원 전직 보좌관을 참고인으로 불러 조사했다. 또 김 의원의 공천헌금 의혹이 제기된 2020년 당시 민주당 동작갑위원회 사무국장을 지낸 인물도 참고인으로 불러 증거인멸 가능성 등에 대해 추가 조사했다.

경찰은 공소청의 보완수사 요구를 이행하기 위해 수사에 필요한 확인 작업을 이어온 것으로 전해졌다.

수사심의위 지정 기한 마지막 날

8차 조사가 이뤄지는 이날은 김 의원 사건 수사를 신속하게 마무리할 것을 지시한 경찰 수사심의위원회가 지정한 사건 처리 기한의 마지막 날이기도 하다.

수사심의위는 8월 25일 1개월 이내에 신속히 처리할 것을 수사팀에 지시했다. 이후 수사팀이 공소청의 보완수사 요구를 이행하고자 수사 기간을 이달 말까지 연장해달라고 요청하자 이를 승인했다.

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이에 따라 경찰은 처리 기한 마지막 날인 이날 김 의원을 다시 불러 조사한 뒤 사건 처리 방향을 정할 것으로 보인다. 공천헌금 의혹과 관련한 경찰 수사가 어떤 결론에 이를지 관심이 모아진다.