김병기 의원, 뇌물·국정원 비밀 누설 등 13가지 의혹 수사 확대…장남·차남까지 조사

무소속 김병기 의원에 대한 뇌물수수, 국정원 비밀 누설, 특혜 편입, 가상자산 청탁 등 13가지 의혹이 제기되며 수사가 확대되고 있다. 경찰은 김병기 의원의 장남과 차남을 추가로 소환 조사하며 수사 범위를 넓히고 있다. 김병기 의원은 모든 혐의를 부인하고 있으며, 수사 과정에서 자신의 무고함을 입증하겠다는 입장을 고수하고 있다. 경찰은 수사 과정에서 증인 조사를 확대하고 있으며, 관련 자료를 수집하는 등 철저한 수사를 진행 중이다. 그러나 수사 과정의 복잡성과 증거 확보의 어려움으로 인해 수사 기간이 길어지고 있는 것으로 알려졌다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원 이 지난 2월 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석한 것으로 확인됐다. 경찰은 최근 김병기 의원 의 장남을 추가로 소환 조사한 것으로 알려졌다.

김 의원에 대한 수사가 차남에 이어 장남까지 확대된 것이다. 28일 경향신문 취재 결과에 따르면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난달 국가정보원직원법 위반 혐의로 국가정보원 직원 김씨를 피의자 조사를 진행했다. 김씨는 김병기 의원의 장남으로, 국정원에서 근무하던 당시 김 의원의 의원실 보좌진에게 업무상 비밀을 누설한 혐의를 받고 있다. 한 시민단체는 김씨를 경찰에 고발한 바 있으며, 김씨는 당시 인도네시아 대통령 당선인의 방한 시 만날 기업과 관련한 정보를 확인해달라는 내용으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 자신이 공유한 정보가 비밀이 아니라고 주장하며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

김병기 의원도 장남 관련 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 한편, 경찰은 김병기 의원의 차남을 세 차례 불러 피의자 조사를 진행했다. 경찰은 차남의 숭실대 편입 과정에 김병기 의원이 개입한 것으로 의심하고 있다. 김병기 의원의 도움으로 차남이 한 중소기업에 취업한 뒤 이를 이용해 숭실대 계약학과에 편입했다는 것이다.

또한, 김병기 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의도 받고 있다. 김병기 의원에 대한 수사가 시작된 지 반년이 지나도록 수사 결과가 나오지 않아 경찰을 향해 ‘늑장 수사’라는 지적이 나오고 있다. 박정보 서울경찰청장은 지난 6일 정례 기자회견에서 일부 혐의에 대해 혐의 유무를 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐으며, 멀지 않은 시점에 결론을 낼 계획이라고 밝혔다. 그러나 최근 경찰 지휘라인이 바뀌면서 수사 종결 시기가 더 지연될 수 있다는 전망이 나오고 있다.

지난 27일 경찰청 정례 간담회에서 고위 관계자는 수사 과정에서 안 된 부분을 전반적으로 검토 중이며, 끊어서 송치하는 게 적절한지 종합적으로 판단 중이라고 설명했다. 김병기 의원에 대한 수사는 뇌물수수, 국정원 비밀 누설, 특혜 편입, 가상자산 청탁 등 다양한 의혹이 제기되며 복잡한 양상을 보이고 있다. 경찰은 수사 과정에서 증인 조사를 확대하고 있으며, 관련 자료를 수집하는 등 철저한 수사를 진행 중이다. 그러나 수사 과정의 복잡성과 증거 확보의 어려움으로 인해 수사 기간이 길어지고 있는 것으로 알려졌다.

김병기 의원은 모든 혐의를 부인하고 있으며, 수사 과정에서 자신의 무고함을 입증하겠다는 입장을 고수하고 있다. 한편, 시민단체와 정치권에서는 경찰의 수사 태도에 대해 비판적인 목소리를 내고 있다. 일부에서는 수사 과정의 투명성과 공정성을 요구하며, 빠른 수사 종결을 촉구하고 있다. 김병기 의원에 대한 수사는 향후 수사 결과에 따라 정치적 파장이 예상되며, 관련자들의 입장과 증거 확보 여부에 따라 수사 방향이 결정될 것으로 보인다





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김병기 의원 뇌물수수 국정원 비밀 누설 특혜 편입 가상자산 청탁

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