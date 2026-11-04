김병기 한국학미래진흥원장이 쓴 글씨를 통해 진정한 신중함의 의미와 자기 속임이 주는 파괴적 영향력을 재조명한다. 역사적 죄악을 남기는 부정을 경고한다.

김병기 서예가 이자 한국학미래진흥원장 은 전통 한자의 본질을 해체하며 현대 사회의 윤리적 문제를 날카롭게 지적한다. 그가 주목한 것은 문장 첫 구절의 문자적 해석이 가져올 수 있는 심층적인 의미의 확장이다. 단순히 글자를 읽는 것을 넘어, actions의 근본적 동기를 질문하는 그의 관점은 독자에게 깊은 성찰을 요구한다.

한자 '신중'의 다층적 의미와 해석

김병기 원장은 특정 판본에서 첫 구절의 '신(愼·삼갈 신)'이 '중(重·무거울 중, 거듭 중)'으로 표기된 점을 근거로 든다. 이러한 문자학적 발견은 '두 번 세 번 거듭해 뜻을 삼가라'는 해석을 가능하게 한다. 또한 '두 번 세 번 고려해 일을 무겁게 처리하라'는 의미로도 이해할 여지가 있다. 그는 이 두 가지 뉘앙스를 합친 '신중(愼重)'이라는 개념으로 접근해야 한다고 주장한다.

Also read 트럼프, 선거 참패 다음날 전쟁 정당화…“나 탄핵하면 민주당 파멸”

진정한 신중함과 허위의식 구분

'재(再·다시)', '수(須·모름지기)', '신(愼·삼갈)', '기(欺·속일)'라는 네 글자는 연속된 행위를 강조한다. 그는 두 번 세 번 뜻을 삼기 전에, 우선 자신의 마음을 가장 먼저 속이지 말아야 한다고 역설한다. 63x24cm 크기의 이 글씨는 결정장애에 이를 정도가 아닌 이상, 신중하게 생각하고 실천하는 것이 백번 강조해도 지나치지 않음을 보여준다.

자기 속임이 낳는 파괴적 결과

그러나 근본적으로 자신을 속이면서 신중함을 기한다면 그 행위는 나쁜 짓을 완수하기 위한 수단에 불과하다. 김병기 원장은 이를 '헛된 신중함'으로 규정한다. 사회 봉사를 명분으로 보육원을 설립한 뒤, 정부지원금이나 독지가의 기부금을 빼돌리는 행위는 전형적인 예시다. 시설 운영을 잘하기 위해 두 번 세 번 신중하게 계산했다 하더라도, 그 신중함은 원천적으로 무효이다.

Advertisement

정치권의 도덕적 해이와 역사적 책임

그는 이러한 행위가 단순한 도둑질과 다르지 않다고 강하게 비판한다. 사회에 봉사하겠다는 명분 아래 자신은 속여 가면서 권력다툼만 일삼는 일부 정치인의 행태도 결국 도둑질과 다름없다는 것이다. 『중용(中庸)』의 '욕수기신자 선정기심(欲修其身者 先正其心)'은 몸을 닦고자 한다면 먼저 마음을 바르게 해야 함을 가르친다. 마음이 삐뚤어진 상태에서 신중함은 무용지물이다.

정심내과 부재와 지도자의 책임

현대 사회에는 외형을 고치는 정형외과나 성형외과는 많으나, 자신을 속이려 드는 마음을 바로잡아주는 '정심내과'는 존재하지 않는다. 학교 또한 정심내과의 역할을 수행하기보다는 입시 공부 훈련에 치중하라는 학부모의 압박이 가중되고 있다. 특히 세계의 지도자를 자처하는 강대국 수장들이 끊임없이 자신을 속이는 말을 쏟아내는 현실은 인류를 불안하게 만든다.