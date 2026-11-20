서울고법, 김범수 미래이니셔티브센터장과 전 카카오 고위임원들의 SM엔터테인먼트 인수 관련 시세조종 혐의에 대해 1심과 동일하게 무죄를 선고했다.

김범수 카카오 미래이니셔티브센터장은 20일 서울 서초구 고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하여 무죄 판결을 선고받았다. 이는 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 경쟁사인 하이브 의 공개매수를 방해하기 위해 주가를 조작했다는 혐의에 대한 것이다. 김범수 센터장은 지난해 1심에서도 무죄를 선고받았으나, 검찰이 항소하여 이번 2심 재판이 진행되었다.

서울고법, 김범수 등 모두 무죄 확정

서울고법 형사4-1부(재판장 김인겸)는 20일 김범수 센터장이 저지른 자본시장법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고한다고 밝혔다. 재판부는 같은 혐의로 기소된 홍은택 전 카카오 대표, 배재현 전 카카오 투자총괄대표, 김성수 전 카카오엔터 대표 등에게도 일괄적으로 무죄를 선고했다. 이로써 SM엔터테인먼트 인수전과 관련된 카카오 관계자들에 대한 시세조종 혐의는 최종적으로 기각되었다.

Also read 더불어민주당, 조희대 대법관 탄핵 당론 채택

2심도 1심 판단 유지해 조작 입증 실패 강조

2심 재판부는 1심의 무죄 판결을 유지하며, 시세조종이 성립하려면 인위적 조작 행위가 증명되어야 한다는 점을 재차 강조했다. 재판부는 김범수 센터장이 2023년 2월 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 경쟁사 하이브의 공개매수가인 12만 원보다 주가를 높게 고정했다고 검찰이 주장했으나, 그 증거가 부족하다고 판단했다. 재판부는 하이브 공개매수 기간 중 카카오가 SM엔터테인먼트 주식을 대규모로 매입한 행위가 시세에 영향을 미쳤다고 해서 무조건 시세조종으로 볼 수는 없다는 논리를 따랐다.

Advertisement

검사의 증거 부족 지적, 지창배 대표는 유죄 유지

재판부는 자본시장법에서 금지하는 시세 고정 목적의 매매행위로 처벌하려면 피고인들 사이의 인위적 조작에 대한 명확한 증거가 필수적이라고 밝혔다. 검찰이 제출한 자료만으로는 이러한 조작의 의도와 행위가 증명되었다고 보기 어렵다는 것이다. 반면, 원아시아파트너스 지창배 대표의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 혐의에 대해서는 1심의 유죄 판결을 유지했다. 지 대표는 펀드 자금을 개인적 용도로 유용한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받아 유죄 판결이 확정되었다.

김범수 센터장, 카카오 혁신 약속하며 재도약 선언

김범수 센터장은 선고 직후 기자들과 만나 지난 3년간 카카오에 드리웠던 불확실성이 해소되는 계기가 되길 바란다고 소감을 밝혔다. 그는 AI 기술이 모든 산업을 재편해 가는 과정에서 카카오 창업자로서 회사의 혁신과 새로운 도전을 위한 모든 노력을 다하겠다고 약속했다. 이번 판결은 카카오의 향후 기업 경영에 있어 법적 안정성을 부여하며, 김범수 센터장이 주도하는 미래 비전 추진에 청신호가 된 것으로 평가된다.