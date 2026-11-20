김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 에스엠 인수 시세조종 공모 혐의로 항소심에서도 무죄를 선고받아 1심 판결이 확정되었다. 재판부는 실제 인위적 조작 행위 입증이 필요하다고 판단했다.

김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 에스엠엔터테인먼트 인수 과정에서의 시세조종 공모 혐의로 기소된 사건에서 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 서울고법 형사4-1부(재판장 김인겸)는 20일 공소청의 항소를 기각하며 1심 무죄 판결을 유지했다.

재판부는 시세를 조정하려는 의도만으로는 자본시장법 위반이 성립하지 않으며, 실제 인위적인 시세 조작 행위가 명확히 입증되어야 한다는 원칙을 재확인했다.

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항소심 무죄 근거와 법적 판단 기준

서울고법 형사4-1부는 모든 거래가 어느 정도 시세에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하여, 장내 매수 행위가 시세를 변동시켰다는 이유만으로 이를 처벌하는 것은 부당하다고 밝혔다.

재판부는 처벌 범위를 무한정 확대할 수 있는 위험성이 있어,客观적인 매매 양상 분석 결과 피고인들의 행위가 주가를 인위적으로 상승시키거나 지배하려는 특성을 띠었다고 보기 어렵다고 판단했다.

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또한 검찰이 제출한 증거만으로는 피고인들에게 인위적 조작을 통한 시세조종 또는 안정을 목적이 있었다고 볼 만한 충분한 증거가 확보되지 않았다고 명시했다.

공소청 견해와 피고인들에 대한 결론

김범수 센터장과 함께 기소된 배재현 전 카카오 투자총괄대표, 김성수 전 카카오엔터테인먼트 대표, 홍은택 전 카카오 대표 등 모두에게 재판부는 1심과 동일한 무죄를 선고했다.

공소청은 이번 사건에서 김 센터장에게 징역 15년을 구형한 바 있으나, 재판부의 논리적 판단에 따라 공소 기각 및 원심 유지 판결이 내려졌다.

사건의 배경과 핵심 쟁점 사항

피고인들은 2023년 2월 에스엠 인수 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 원아시아파트너스 등과 공모한 혐의를 받고 있었다.

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특히 에스엠 주가를 공개매수가인 12만원보다 높게 설정하고 고정하는 방식으로 시세를 조종했다는 것이 공소장의 핵심 주장이었다.

선고 공판 이후 향후 절차 및 영향

이번 항소심 선고 공판은 서울 서초구 고등법원에서 진행되었으며, 김범수 센터장이 직접 출석하여 판결문을 받은 것으로 확인된다.

앞서 지난해 10월 1심에서 김 센터장에게 무죄가 선고되었던 만큼, 이번 판결로 법적 다툼은 종결되었고 무죄 판결이 최종적으로 확정되었다.