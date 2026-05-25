김민전 의원, 10대 초반 소녀들에게 '여기 잘생긴 오빠가 많다'고 말한 것으로 파악됐다

김민전 국민의힘 의원이 10대 초반 소녀들에게 ‘여기 잘생긴 오빠가 많다’고 말한 것으로 파악됐다. 이달 초 같은 지역구에 출마한 하정우 더불어민주당 후보와 정청래 민주당 대표의 ‘오빠’ 발언 논란이 불거졌을 당시 두 사람을 강하게 비판한 바 있다.

박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보와 함께 길거리 유세에 나선 김민전 국민의힘 의원이 10대 초반 소녀 들에게 ‘여기 잘생긴 오빠가 많다’고 말한 것으로 파악됐다. 김 의원은 이달 초 같은 지역구에 출마한 하정우 더불어민주당 후보와 정청래 민주당 대표의 ‘오빠’ 발언 논란이 불거졌을 당시 두 사람을 강하게 비판한 바 있다.

김 의원은 25일 자신의 유튜브 채널 ‘김민전티브이(TV)’에서 부산 북구 만덕동에서 박 후보와 함께 선거 유세하는 모습을 생중계했다. 영상을 보면 김 의원과 박 후보는 길거리를 걸어가는 시민들에게 악수를 청하며 인사했다. 이때 10대 초반으로 추정되는 여학생 8명가량이 김 의원과 박 후보 유세 현장을 지나가려 했다. 박 후보는 여학생들을 발견하곤 두 손으로 기호 2번을 뜻하는 ‘브이자’를 만들어 흔들었고 김 의원도 여학생들에게 두 손을 흔들며 ‘안녕하세요.

여기 잘생긴 오빠 많아요’라고 말을 건넸다. 박 후보는 1965년생으로 61살이다. 앞서 민주당은 ‘오빠’ 발언으로 홍역을 치른 바 있다. 지난 3일 정 대표가 부산 북구 구포시장에서 하 후보 지원 유세를 하던 중 초등학교 1학년 여학생에게 ‘여기 정우 오빠, 오빠 해봐요’라고 말했고, 하 후보도 ‘오빠’라고 반응했다.

논란이 커지자 정 대표는 ‘아이가 논란의 중심에 서게 되어 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다’고 사과했고 하 후보 역시 아이와 부모에게 사과했다. 당시 국민의힘은 두 사람의 태도가 부적절했다는 비판을 잇달아 내놨다. 박 후보는 ‘이게 민생을 살피러 온 정치인의 입에서 나올 소리이냐’고 비판했고 김 의원 역시 ‘나이 60줄의 당대표가 초등 여학생에게 오빠 드립치나’라고 비판한 바 있다. 김 의원은 하 후보를 향해 ‘초등학교 여학생에게 오빠라 부르라고 한 하씨!

아직 집에 안 갔는교? ’라고 했다. 김 의원은 이날 한겨레 보도가 나온 뒤 페이스북에 글을 올려 ‘현장에는 20대로 보이는 남성들이 10여명 정도 있었고 여학생들이 지나가지 못하고 있어서 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 말한 것’이라고 밝혔다. 김 의원은 ‘박 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데 기필코 그런 적이 없다’고 덧붙였다. 다른 지자체에 수도권 쓰레기 ‘원정 배출’ 땐, 처리비 더 물린





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김민전 의원 10대 초반 소녀 여성 정치인 정치 논란 오빠 발언

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