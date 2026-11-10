김민석 민주당 대표 징계 청원, 윤리심판원에 접수

민주당 권리당원 ㄱ씨가 김민석 대표의 신천지 3자 비밀연합 발언을 문제 삼아 중앙당 윤리심판원에 징계를 청원했다. 정당법 제52조 2항 위반 여부와 당대표 경선 공정성이 주요 쟁점으로 떠올랐다.

더불어민주당 권리당원 ㄱ씨가 김민석 민주당 대표의 당대표 경선 과정 발언을 문제 삼아 중앙당 윤리심판원 에 징계를 청원했다. 한겨레가 10일 입수한 징계청원 서에 따르면, ㄱ씨는 이날 김민석 대표의 발언이 정당법 상 허위사실 공표 금지 조항과 민주당 윤리규범을 위반했다고 주장했다. 근거 없는 의혹을 제기해 당내 분열을 조장하고 경선의 공정성을 훼손했다는 것이 청원의 이유다.

청원의 핵심 쟁점은 김민석 대표가 경선 과정에서 제기한 반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 비밀연합 의혹이다. ㄱ씨는 해당 주장이 근거 없는 공표이며, 상대 후보와 지지 당원들의 명예를 훼손했다고 보고 있다. 민주당 당대표 경선을 둘러싼 당내 갈등이 이제 법적 책임과 당규상 징계 문제로 옮겨 붙은 상황이다.

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김민석 대표 징계청원의 법적 근거

ㄱ씨는 정당법 제52조 2항을 징계 청원의 근거로 들었다. 해당 조항은 당대표 경선에서 특정 후보자를 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자에게 불리한 허위사실을 공표하는 행위를 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

ㄱ씨는 또한 김민석 대표의 발언이 허위사실에 의한 당원 모해와 단합 저해, 당의 품위 훼손 등을 징계 사유로 규정한 민주당 윤리심판원 규정도 위반했다고 주장했다. 청원서에서 ㄱ씨는 김 대표가 경선에서 신천지 3자 비밀연합이라는 근거 없는 주장을 공표해 상대 후보와 지지 당원들의 명예를 훼손하고 당을 분열시켰다며, 당규에 따른 엄정한 징계를 요구했다.

민주당 당규상 징계 종류와 절차 구조

민주당 당규는 윤리심판원의 징계처분을 제명, 당원자격정지, 당직자격정지, 경고 등 4가지로 규정하고 있다. 이는 청원 대상자에게 적용될 수 있는 처분의 범위를 보여준다.

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당규에 따르면 징계 사유가 중대해 긴급히 업무를 정지할 필요가 있다고 인정되면, 윤리심판원 결정으로 당직직위해제도 할 수 있다. 즉 징계 심사가 끝나기 전이라도 당직 활동을 제한할 수 있는 장치가 마련되어 있는 셈이다.

징계청원이 접수되면 징계절차가 개시된다. 다만 징계청원 접수 이후 윤리심판원을 언제까지 열어야 하는지에 대한 별도의 기한은 정해져 있지 않다. 심사 일정이 얼마나 걸릴지는 현재로서 규정상 확정되어 있지 않다.

윤리심판원장은 필요할 경우 청원심사위원회를 구성해 정식 징계심사에 회부할지 판단할 수 있다. 청원이 곧바로 정식 심사로 이어지는 구조가 아니라, 심사위원회의 사전 판단을 거치는 단계가 있다는 점이 특징이다.

김민석 대표의 입장 변화와 사과 경위

김민석 대표는 경선 과정에서 의혹을 제기한 뒤 이후에도 근거가 충분하다는 입장을 유지하다가 지난 3일과 6일에 걸쳐 사과의 뜻을 밝혔다. 이 과정에서 발언의 근거를 둘러싼 논란이 계속되었다.

김민석 대표는 민주당 당대표 후보였던 지난 7월 민주당 예비경선 합동연설회에서 반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질이라고 주장했다. 당시 경쟁 후보였던 정청래 전 대표를 겨냥한 발언이라는 해석이 나오면서 논란이 일었다.

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김 대표는 이후에도 의혹을 뒷받침할 근거가 충분하다는 입장을 유지했다. 그러나 지난 3일 비공개 의원총회에서는 조사 결과 3자 비밀연합의 증거는 없었다며 사과했다. 지난 6일 최고위원회의에서도 공개적으로 사과의 뜻을 밝혔다.

이에 대해 ㄱ씨는 당원의 선택과 경선의 공정성을 훼손한 책임을 사과만으로 마무리할 수 없다는 입장을 청원서에 담았다. 사과 이후에도 징계 청원이 이어진 이유가 여기에 있다.

청원 접수 이후 예상되는 징계심사 절차

현재 확인된 바에 따르면 징계청원 접수에 따라 징계절차는 개시된 상태다. 심사 결정 시점에 대해서는 별도의 기한이 정해져 있지 않아, 윤리심판원의 판단이 언제 내려질지는 공식적으로 확인되지 않았다.

이번 사안은 당대표 경선에서 제기된 의혹이 당내 징계와 정당법 위반 여부로 이어졌다는 점에서 의미가 크다. 경선 과정의 발언이 당원 선택과 경선 공정성에 어떤 영향을 미쳤는지가 심사의 중심에 놓일 가능성이 있다.

당원들에게는 경선 과정에서 공표된 주장의 사실 여부가 중요한 판단 기준이 된다. 정당법 제52조 2항은 허위사실 공표 행위에 대해 형사 처벌 규정을 담고 있어, 당내 징계와 별개로 법적 쟁점이 함께 거론되고 있다.

향후 윤리심판원장이 청원심사위원회 구성 여부를 판단하고, 정식 징계심사 회부 여부를 결정하는 절차가 핵심 관전 포인트가 된다. 이 과정에서 처분 수준이 제명, 당원자격정지, 당직자격정지, 경고 중 어디에 해당할지가 결정될 전망이다.