더불어민주당 김민석 대표는 28일 최민희 최고위원 중징계 및 자신의 사퇴 요구에 대해 침묵을 지켰다. 당 내 갈등이 깊어지는 가운데 윤리심판원의 처분에 각계 반응이 엇갈리고 있다.

더불어민주당 김민석 대표는 2026년 11월 28일 서울 마포구 더블루 제2당사에서 열린 청소년 당원 간담회 직후 기자들의 일련의 질문에 대해 답변을 거부하고 자리를 떠났다. 이날 김 대표는 최민희 최고위원의 징계 문제와 함께 친이재명계에서 제기하는 대표 사퇴 요구에 대한 입장을 묻는 기자들의 질문에 '특별히 드릴 말씀이 없다'며 명확한 입장을 밝히지 않았다.

청소년 당원들과의 타운홀 미팅이 끝난 후 진행된 기자간담회 과정에서 기자들은 최 최고위원에 대한 중징계 평가와 김 대표의 사퇴 관련 발언을 요구했다. 하지만 김 대표는 친명파 당권파의 징계 요구에 대한 입장을 묻는 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 회장을 나섰다. 이러한 침묵은 당 내부에서 격화되고 있는 정치적 긴장감을 보여준 사례로 해석된다.

Also read SK하이닉스, 주당 2만원 현금배당…연간 총 100조원 푼다(종합)

윤리심판원 징계 처분에 대한 당내 양상

더불어민주당 윤리심판원은 전날인 27일 최민희 최고위원에 대해 당원 자격 정지 2년이라는 중징계 처분을 내렸다. 이 처분의 핵심 이유는 지난달 최민희 최고위원이 자신의 지역구에서 비공개로 열린 간담회에서 이재명 대통령과 윤석열 전 대통령의 관계에 대해 '윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언을 한 것이다. 윤리심판원은 이 같은 발언이 당의 وحد과 명예를 훼손했다며 엄중한 징계를 가했다.

이번 징계는 최근 민주당 내부에서 지속적으로 제기되어 온 정치적 논란과 직결되어 있다. 최 최고위원의 발언이 당의 입장과 달랐으며, 이것이 당의 이미지 훼손으로 이어졌다고 판단한 것이다. 이에 따라 최민희 최고위원은 향후 당 활동에 제약을 받게 되며, 당원 자격이 2년 동안 정지된다. 이는 민주당 내부에서 매우 강력한 수위로 평가받는 조치이다.

Advertisement

강득구 민주연구원장의 재심 요구와 법적 쟁점

친이재명계로 분류되는 강득구 민주연구원장은 징계 처분에 대해 신중한 입장을 드러냈다. 강 연구원장은 기자들에게 '저희는 기본적으로 윤리심판원 입장을 존중한다'면서도 '재심을 통해 충분한 소명 기회를 줘야 한다'고 밝혔다. 이는 징계의 실체를 명확히 하고 절차적 정합성을 확보하기 위한 조치라고 볼 수 있다.

강득구 연구원장의 주장은 징계의 근거가 되는 발언의 맥락과 의도를 다시 한번 검토해야 한다는 입장을 반영한다. 비공개 간담회에서의 발언이 어떻게 해석되어야 하는지에 대한 논란이 ongoing하기 때문이다. 또한, 징계의 강도가 합리적인지, 그리고 당원들의 권리를 보호할 수 있는 절차가 마련되었는지에 대한 법적, 제도적 검토가 필요하다는 의미도 포함한다.

친청계 및 정청래 전 대표 지지자들의 반발

반면, 친청계와 정청래 전 대표 지지자들은 윤리심판원의 징계 처분에 대해 강하게 반발하고 있다. 한민수 최고위원은 페이스북을 통해 '전당대회에서 당원들이 수석 최고위원으로 선출했는데, 이를 박탈할 만큼 중대한 행위를 했다는 말인가'라고 의문을 제기했다. 그는 '신천지 3자 비밀 연합 주장으로 상처받은 당원들에게 이렇게까지 해서는 안 되며, 재고해야 한다'고 밝혔다.

이성윤 최고위원 역시 페이스북에 글을 올려 비슷한 비판을 가했다. 이성윤 최고위원은 '비공개 간담회에서 잘못 말하고 이를 공개사과한 최민희 최고위원이 중징계면, 증거 없이 반명분·분열주의·신천지 의혹을 제기한 이들은 어떤 징계를 할 것인가'라고 꼬집었다. 이는 징계의 대상과 근거에 대해 일관성이 결여되어 있다는 비판이다.

Advertisement

당원들의 사퇴 요구와 향후 전망

집회에 참가한 당원들은 '참을 만큼 참았다. 김민석 사퇴하라'는 손팻말을 들고 김민석 대표의 사퇴를 촉구했다. 이는 김 대표의 징계 질문에 대한 침묵이 당원들의 불만을 자극한 결과로 보인다. 당원들은 대표의 리더십에 대한 불만을 표출하며, 즉각적인 조치를 요구하고 있다.

현재 민주당은 김민석 대표의 리더십과 최민희 최고위원의 징계 문제를 둘러싼 당내 갈등이 극에 달해 있다. 친명파와 친청계 간의 대립이 심화되면서 당의 통합에 빨간불이 켜졌다. 김민석 대표가 앞으로 어떤 입장을 밝혔을 때, 그리고 윤리심판원의 재심 절차가 어떻게 진행될지가 당의 향후 행보를 결정짓는 중요한 쟁점이 될 것이다.