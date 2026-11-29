민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 당원권 2년 정지 처분을 내리자 김민석 대표는 즉각적인 입장 표명을 피했다. 친청계 반발과 당내 분열 우려가 상존하는 가운데 중진 의원들이 긴급 성명을 발표하며 균열 수습에 나섰다.

더불어 민주당 윤리심판원 은 지난 27일 최민희 최고위원 에게 당원 자격 정지 2년의 중징계 처분을 내렸다. 이는 최 최고위원이 이재명 대통령 선거 기간 중 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한다는 발언을 한 것을 비롯한 일련의 행위가 당의 규율을 위반했다고 판단한 결과이다.

징계가 확정될 경우 최민희 최고위원은 현재 직위인 최고위원직을 박탈당하게 되며, 향후 총선 출마 자격도 상실한다. 이는 사실상 당에서의 활동을 사실상 종료시키는 제명과 다름 없는 강력한 조치로 간주된다.

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김민석 대표, 즉각 발언 회피

김민석 대표는 28일 서울 마포구에서 열린 청소년 당원과 타운홀 미팅 후 기자들과 만나 최민희 최고위원의 징계 문제에 대해 "특별히 드릴 말씀이 없다"라고만 밝혔다. 이는 당의 독립 기구인 윤리심판원의 결정을 즉각 비판하거나 지지하기보다는 중립적인 입장을 유지하려는 의도로 해석된다.

하지만 이 같은 침묵은 친청계(친정청래 성향) 의원들과 지지층의 불만만 더 키웠다. 정청래 의원은 징계 당일 SNS를 통해 "최민희가 중징계면, 김민석 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합의 해당 행위는 어떻게 되는가? 배가 산으로 가나?"라고 강하게 비판하며 정면으로 맞섰다.

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친청계 반발과 사퇴 요구 집회

친청계 성향 유튜버와 당원들은 28일 국회 앞에서 김민석 대표의 사퇴를 요구하는 집회를 열었다. 이들은 징계가 과도하다는 주장과 함께, 대표의 리더십에 대한 신뢰 상실을 이유로 즉각적인 사퇴를 압박하고 있다.

이들 집단이 집단적으로 움직일 경우, 당 내 징계 수위를 낮추는 감경 여지는 더욱 줄어들 것이라는 전망이 우세하다. 당내 한 초선 의원은 상황 변화에 따라 아예 불가능하지는 않겠지만, 현재와 같은 집단 시위가 이어진다면 감경은 어렵다고 분석했다.

당 중진들의 긴급 경고와 중재 시도

당내 중진급 인사들은 당의 내부 갈등이 장기화되면서 생기는 부정적 영향을 우려했다. 우원식 의원과 남인순 의원은 29일 당 소속 의원 152명의 서명을 받아 공동성명을 발표했다.

이들은 성명에서 "당내에서 벌어지는 일련의 갈등과 혼란으로 국민께 걱정을 끼쳐드리고 있다"며 무거운 책임을 느낀다고 밝혔다. 이어 "잘못된 것은 원칙에 따라 바로잡겠으나 그 과정이 갈등과 분열로 이어져선 안 된다"고 경고했다.

우원식 의원은 기자들과 만나 "노골적 계파 갈등이 너무 길게 이어지면서 민주당을 지지해주셨던 분들 보기가 창피하다"며 "더는 서로를 향해 날을 세울 시간이 없다"고 말했다. 이들은 경제 회복 성과에도 불구하고 주거 불안과 물가 상승, 심화되는 양극화로 국민 삶이 여전히 어렵다며 민생에 전념할 것을 촉구했다.

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재심 절차와 다가올 보궐선거

최민희 최고위원은 징계를 "수용하기 어렵다"며 "당헌·당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다"고 밝혔다. 재심 신청은 징계 통보일부터 7일 이내에 가능하고, 윤리심판원은 이를 최대 60일간 심사할 수 있다.

다만, 당 지도부와 독립된 기구인 윤리심판원이 결정한 징계 처분은 최고위원회의에 보고될 뿐, 최고위가 별도 의결 등을 거치지 않기 때문에 징계 수위가 낮춰질 전망은 많지 않다. 한 재선 의원은 "징계위에서 나온 결정을 조정하긴 쉽지 않을 것"이라며 "수위가 높긴 하지만 징계의 필요성에는 다들 동의할 것 같다"고 말했다.

만약 징계가 최종 확정될 경우, 당헌·당규상 2개월 내 최고위원 보궐선거가 치러져야 한다. 이는 지난 8월 전당대회 때 벌어진 계파 갈등이 다시 한번 분출할 수 있음을 시사한다. 당내 한 중진 의원은 "처분이 좀 과하다고 본다. 결과적으로 갈등 수습 방향이 아니라 확산 방향"이라며 "당내 싸움이 여당의 신뢰도를 갉아먹고 있다"고 우려했다.

문제의 본질이 총선 공천권과 연결되어 있어 문제 해결이 쉽지 않아 보인다는 지적도 나온다. 중진 의원들은 당 운영의 민주적이고 공정한 원칙을 확립하고, 서로에 대한 존중과 신뢰를 회복해야 한다며 경고했다.