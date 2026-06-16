김민석 국무총리, 송영길 민주당 의원, 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 워크숍에서 인사를 나누고

더불어민주당 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 인사를 나누고 있다. 호남은 민주당 권리당원의 약 3분의 1을 차지하는 당권 경쟁의 최대 승부처로 인식된다.

더불어민주당 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 김민석 국무총리 와 송영길 민주당 의원 이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도 에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍 에서 기념 사진을 찍고 있다. 2026.6.16 daum@yna.co.kr김 총리와 송 의원은 이날 전남 보성군 다비치콘도 에서 열린 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍을 나란히 찾았다.

호남은 민주당 권리당원의 약 3분의 1을 차지하는 당권 경쟁의 최대 승부처로 인식된다.10여개 테이블에 앉아 있던 당선인들에게 일일이 다가가 당선 축하를 건넸고, 일부 당선인과는 포옹하며 친밀감을 드러내기도 했다. 사회자 소개로 먼저 축사를 한 김 총리는'정부에 파견돼 일을 했던 임무를 마치고 당에 돌아오기로 했다'며'당정의 완벽한 일치와 민생·실용·확장 노선을 통해 민주당의 연속적인 승리를 만들어 가는 일을 다시 하기 위해 함께 뛰겠다'고 말했다.

또'호남과 민주당, 민주주의, 대한민국이 새로운 부흥과 승리의 역사를 써 내려가야 하는데 자칫하면 흔들릴 수 있는 위기감이 다시 다가오고 있다'며'긴장하고 혁신해야 하는 시점이 왔다'고 언급했다. 송 의원은'일 잘하는 이재명 정부 아래서 집권당 지지율이 내란 세력에 역전되는 상황이 믿기지 않는다'며'당내 분열과 갈등을 멈추고 대통령을 중심으로 하나가 돼야 한다'고 말했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김민석 국무총리 송영길 민주당 의원 전남 보성군 다비치콘도 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍 호남 민주당 권리당원 당권 경쟁 승부처 정부에 파견돼 일한 임무 당정 완벽한 일치 민생·실용·확장 노선 연속적인 승리 호남과 민주당 민주주의 대한민국이 새로운 부흥과 승리의 역사를 써 내려가야 자칫하면 흔들릴 수 있는 위기감 긴장하고 혁신해야 하는 시점 일 잘하는 이재명 정부 집권당 지지율 당내 분열과 갈등 대통령을 중심으로 하나가 돼야 호남과 민주당 민주주의 대한민국이 새로운 부흥과 승리의 역사를 써 내려가야

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'50년 만의 달 비행' 아르테미스, 4번 고배 끝 발사미국 항공우주국(NASA)은 현지시간 16일 새벽 1시 48분, 우리시간으로 16일 오후 3시 48분 플로리다주 케이프커내버럴 케네디우주센..

Read more »

호주, 16년 만에 16강…AFC 국가 대회 첫 16강 겹경사호주는 카타르 알와크라의 알자눕 스타디움에서 열린 카타르 월드컵 조별리그 D조 3차전에서 후반 15분에 터진 매슈 레키의 결승골에 힘입어 덴마크를 1-0으로 눌렀습니다.

Read more »

성남FC 판박이?…다시 주목받는 前안성시장 체육회 후원금 사건 | 연합뉴스(수원=연합뉴스) 이영주 기자=16일 검찰이 성남FC 후원금 의혹 등으로 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구하면서, 16년 전 ...

Read more »

北, 동해로 단거리 미사일 발사...美 B-1B 한반도 전개합참 '北, 동창리에서 단거리 탄도미사일 발사' / 지난 16일 ’화성-17형’ ICBM 발사 사흘 만 / 동창리, 준중거리 미사일 쏜 서해위성시험장 있어 / 한미, 전략자산 B-1B 포함 합동훈련진행…16일 만

Read more »

[단독] 유튜브 편집 오해라더니···신원식 “5·16에 혁명적 요소 있어”신원식 국방부 장관 후보자가 25일 국회에 “5·16은 군사반란”이라면서도 “5·16 이후 농업국가...

Read more »

공군, ‘알래스카 사고’ KF-16 계열 전투기 비행 중지공군 사고조사팀이 12일부터 미국 알래스카에서 발생한 KF-16 전투기 파손 사고 원인 규명 작업을 실시한 가운데 KF-16 전투기와 같은 계열의 전투기들에 대해 비행 중지 조처를 내렸다. 공군은 현재 직수입한 F-16 30여대와 F-16을 국내 면허생산한 KF-16 130여대 등 F-16 계열 총 160여대를 운용하고 있으며, 이는 400여대 수준의 국내 전투임무기 중 숫자상 주력을 차지하는 기종이다. 앞서 11일 오전 9시 2분쯤(한국시간) 미국 알래스카의 아일슨 기지에서 이륙 중이던 KF-16 전투기 1대가 정상적으로 이륙하지 못해 부분 파손되는 사고가 발생했다.

Read more »