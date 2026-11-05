김민석 대표의 신천지 의혹 조사 비공개 발표에 대한 민주당 내 비판과 진상 규명 요구

김민석 민주당 대표가 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과를 비공개로 처리하자 당内外에서 이중 잣대와 진상 은폐라는 강한 비판이 제기되고 있다.

더불어민주당 내부에서 신천지 교인 집단 입당 의혹을 둘러싼 파장이 가라앉지 않고 있다. 김민석 민주당 대표는 어제 조사 결과의 '전면 공개'를 반대하며, 그러한 방식이라면 당내 반발이 더욱 격화되었을 수 있다고 방어적인 입장을 밝혔다.

김 대표는 지난 3일에 당시에는 "증거가 없었다"며 사과하는 모습을 보였으나, 이번에는 모호한 해명으로 인해 시민들과 당원들의 의구심만 증폭시키고 있다. 이는 단순히 정보를 관리하려는 차원을 넘어, 중대한 의혹을 덮으려는 시도로 비칠 소지가 크다.

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신천지 의혹의 핵심과 조사 과정

김 대표는 폭로전이 미칠 파장을 고려한 고육책이라 주장할지도 모르나, 이러한 방식으로 당의 내홍을 수습할 수 있다고 판단하는 것은 지나치게 안일한 접근이다. 신천지 의혹은 이미 김 대표가 지난 8월 전당대회 국면에서 '반이재명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 제기한 이후 당내 혼란과 분열의 핵심 쟁점으로 자리 잡았다.

그럼에도 불구하고 민주당은 구체적인 조사 결과를 비공개로 묶은 채, 관련 자료 일부만 제한적으로 의원들에게 열람하도록 하는 미봉책성을 택했다. 이러한 절차는 투명성을 해치고 의혹의 본질을 흐리게 하는 결과를 초래했다.

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신천지 의혹의 정치·종교적 파장

종교 집단이 정당의 경선 등에 개입하려는 시도는 헌법 제20조가 명시한 정교분리 원칙을 무너뜨리는 중대한 헌법적 사안이다. 그럼에도 불구하고 공당의 대표가 '질서 있는 수습'을 운운하며 진상 규명을 축소하려 한다면, 이는 더욱 큰 국민적 불신과 정치적 혼란을 자초하는 행위일 뿐이다.

민주당의 이러한 태도는 국민의힘 측의 신천지 의혹 수사 과정과 비교할 때 형평성에도 크게 어긋난다. 형평성 훼손은 민주주의 사회에서 정당 정치의 신뢰성을 근본부터 훼손하는 요인이 된다.

이재명 대통령의 수사 원칙과 이중잣대 비판

2022년 대선 전 국민의힘에서 신천지 집단 입당 의혹이 제기되자, 검경 합동수사본부는 당사 압수수색 등 강제수사를 통해 이만희 신천지 총회장 등 8명을 기소했다. 민주당에도 이와 동일한 원칙과 잣대가 적용되어야 마땅하다는 지적이 지배적이다.

이렇게 사안을 대충 봉합하는 것이 이재명 대통령의 국정 철학과 부합하는지도 의심스럽다. 이 대통령은 종교의 정치적 개입에 대해 "여든, 야든 다 수사해 책임을 물어야 한다"며 엄단 의지를 강조해 왔다.

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민주당이 어제 김태규 국민의힘 의원에 대해 '전두환 전 대통령 내란 부정' 발언을 문제 삼아 제명 촉구 결의안 의결을 주도한 것도 이러한 이중 잣대라는 비판을 받아 마땅하다. 야당 의원 발언에는 단호한 책임을 물면서 자당의 중대 의혹에는 진상 덮기에 급급했기 때문이다.

수사기관 의뢰와 당의 도리적 책임

신천지 의혹에 대한 민주당의 자체 조사와 제한적 열람 수준만으로는 당내 혼란을 잠재울 수 없고, 국민적 불신을 털어낼 수도 없다. 당의 신뢰를 회복하기 위해서는 사안을 덮으려 하지 말고 수사기관에 정식 의뢰해야 한다.

수사기관을 통한 공식적인 조사가 수행되어야 있으며, 있는 그대로의 진상이 명확히 밝혀져야 한다. 이것이 공당의 마땅한 도리이며, 민주주의 정치 체계에서 정당으로서 갖추어야 할 기본 윤리이자 책임이다.