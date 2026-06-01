김민석 국무총리, 이재명 대통령 사의를 표명 예정, 정청래 비판 글에 '좋아요' 흔적

김민석 국무총리는 오는 9월 초로 예정된 더불어민주당 전당대회에 당대표로 출마하기 위해 6·3 지방선거 직후 사의를 표명할 것으로 알려졌다. 김 총리와 가까운 여권 인사는 1일 통화에서 ‘김 총리가 민주당 전당대회에 당대표 후보로 출마하기 위해 지방선거 직후 이재명 대통령에게 사의를 표명할 것’이라며 ‘다만 곧바로 사표가 수리되지는 않고 후임자의 인사청문회 절차가 마무리될 때까지는 자리를 지키면서 절차적 정당성에 맞게 행동할 것’이라고 말했다. 이 관계자는 김 총리의 전당대회 출마 배경에 대해 ‘국정 운영에서 대통령의 가장 중요한 파트너가 총리와 여당 대표인데, 이 대통령과 김 총리의 호흡이 잘 맞았다’며 ‘김 총리도 이재명 정부의 성공을 위해 자신이 어떤 역할을 할 수 있을지 고민하고 있다’고 전했다.

여당 원내대표단 등 접촉 늘리고 정청래 비판 글 에 ‘좋아요’ 흔적 후임 강훈식 유력 , 홍준표도 거론 정부 2기 내각 개편 본격화 예상 김민석 국무총리 (사진)가 오는 9월 초로 예정된 더불어민주당 전당대회 에 당대표로 출마하기 위해 6·3 지방선거 직후 사의를 표명 할 것으로 알려졌다.

김 총리와 가까운 여권 인사는 1일 통화에서 ‘김 총리가 민주당 전당대회에 당대표 후보로 출마하기 위해 지방선거 직후 이재명 대통령에게 사의를 표명할 것’이라며 ‘다만 곧바로 사표가 수리되지는 않고 후임자의 인사청문회 절차가 마무리될 때까지는 자리를 지키면서 절차적 정당성에 맞게 행동할 것’이라고 말했다. 이 관계자는 김 총리의 전당대회 출마 배경에 대해 ‘국정 운영에서 대통령의 가장 중요한 파트너가 총리와 여당 대표인데, 이 대통령과 김 총리의 호흡이 잘 맞았다’며 ‘김 총리도 이재명 정부의 성공을 위해 자신이 어떤 역할을 할 수 있을지 고민하고 있다’고 전했다.

김 총리는 2일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 국무위원들과 만찬 회동을 한다. 정치권 일각에서는 고별 회동이라는 해석도 나온다. 총리실 관계자는 ‘3주 전에 미리 잡힌 일정으로, 이재명 정부 출범 1주년을 맞아 국무위원들을 격려하는 차원에서 마련한 자리’라며 확대 해석을 경계했다. 김 총리는 지난달 19일 민주당 신임 원내대표단과 만찬 회동을 하며 국정과제 추진을 위한 입법 방안을 논의하는 등 여당 인사들과 접촉면을 넓혀왔다.

김 총리가 최근 정청래 민주당 대표와 유튜버 김어준씨를 비판하는 내용이 담긴 페이스북 게시글에 ‘좋아요’를 눌렀다가 취소하기도 했다. 앞서 유튜버 김용민씨는 지난달 28일 페이스북에 ‘김용남을 주저앉히려는 김어준·박시영은 이제 그 더러운 입을 다물기 바란다’며 ‘자신이 공천한 후보조차 제대로 지키지 못하는 정청래 역시 명심하기 바란다. 이제 ‘다음’은 없을 것이다’라고 썼다. 김 총리는 이 글에 ‘좋아요’를 눌렀다가 취소했다.

김 총리가 사퇴하면 지방선거 후 이재명 정부 2기 내각 개편도 본격화할 것으로 전망된다. 후임 총리 후보군으로는 강훈식 대통령비서실장이 유력 거론된다. 김용범 청와대 정책실장, 정성호 법무부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 한정애 민주당 정책위의장 등의 이름도 오르내린다. 이 대통령이 통합 행보의 일환으로 보수진영 인사인 홍준표 전 대구시장을 총리로 발탁할 가능성도 거론된다.

내각 2기 인선은 6~7월 재개될 부처별 업무보고를 전후해 이뤄질 것으로 예상된다. 청와대 수석 인사와 조직 개편도 예상된다. 봉욱 민정수석 등 3~4명 교체 가능성이 거론된다





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