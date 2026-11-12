김민석 대표, 정청래 전 대표에 대화 제안…신천지 당원 집단가입 갈등 확산

김민석 더불어민주당 대표가 신천지 당원 집단가입 의혹을 두고 정청래 전 대표와 대화로 풀겠다고 밝혔지만, 정 전 대표는 공개적으로 반대하며 당내 계파 갈등이 이어지고 있다.

더불어민주당 김민석 대표 는 12일 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 당내 갈등과 관련해 정청래 전 대표 와 만나 대화로 문제를 풀기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 같은 날 정청래 전 대표 는 김 대표의 대화 제안에 공개적으로 반대 의사를 드러내 당내 갈등이 쉽게 가라앉지 않는 모습이다.

신천지 문제를 둘러싼 계파 갈등은 친정청래계가 김민석 대표의 구체적인 사과와 재발방지 약속을 요구하면서 이어지고 있다. 김 대표는 이날 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 이 같은 입장을 설명했다.

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김민석 대표의 대화 제안과 정청래 전 대표의 반대

김민석 대표는 정청래 전 대표와 직접 만나 갈등을 풀어야 한다는 당 중진들의 의견에 대해 좋다고 생각한다고 말했다. 그는 그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다고 덧붙였다.

정청래 전 대표는 페이스북에 정청래뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 직접 피해자라고 적었다. 그는 둘이 만나 풀고 말고 할 사안이 아니라며 김 대표의 대화 제안을 정면으로 거부했다.

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정 전 대표는 진짜 피해자는 당원들이라고 강조했다. 그는 당원들이 용서할지 여부는 전적으로 가해자의 태도에 달려 있다는 입장을 밝혔다.

정 전 대표는 김 대표가 최근 의원총회에서 사과한 뒤 당권파가 이를 결단으로 평가한 데 대해서도 비판했다. 그는 잘못을 사과한 것을 어찌 미화하고 찬양하느냐며, 당을 이렇게 망쳐 놓고 사과 한마디가 구국의 결단이 되느냐고 되물었다.

정 전 대표는 대화를 하겠다면서 방송에 나가 먼저 떠드는 것은 자기 장사가 아니냐고도 지적했다. 그러면서 전당대회 이후 지금까지 전화 통화를 한 번도 하지 않았지만, 굳이 대화를 걸어온다면 피할 생각은 없다고 밝혔다.

중진들의 권유와 당 자체 조사 결과 비공개 결정

김민석 대표는 최근 의원총회에서 신천지 문제와 관련해 사과하고, 당 자체 조사 결과를 전면 공개하지 않기로 한 결정에 중진들의 권유가 있었다고 밝혔다. 그는 이 결정이 최종 판단에 상당한 영향을 미쳤다고 설명했다.

김 대표는 의원총회 전날 당 중진들과 만찬을 가졌다고 말했다. 그는 이 문제를 최대한도로 덜 갈등적인 방식으로 푸는 것이 좋겠다는 권유가 있었다고 전했다.

정 전 대표는 하루 전 박지원 의원 등 중진 의원들이 대화하고 정치적으로 해결하라는 조언을 하자, 심판 자격이 없는 사람은 심판 행세를 하지 말고 빠지라며 강하게 반발했다. 그는 그냥 가던 길을 가라고도 말했다.

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이처럼 중진들의 중재안과 정 전 대표의 반발이 맞서면서 신천지 문제를 둘러싼 당내 시각차가 여전히 드러나고 있다. 친청계는 김 대표의 구체적인 사과와 재발방지 약속을 계속 요구하는 상황이다.

최민희 최고위원 발언 사과와 김민석 대표의 해명

김민석 대표는 친정청래계 인사인 최민희 최고위원이 전날 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 하이에나 떼라고 표현해 논란이 된 데 대해서도 사과했다.

김 대표는 기자나 언론인은 기본적으로 국민을 대신해서 묻고 쓰는 사람들이라고 강조했다. 그는 마음에 들지 않을 때도 있지만, 정치하는 입장에서는 기자가 국민을 대신해 존재한다는 관점에서 보는 것이 좋다고 말했다.

또 김 대표는 지난 10일 '민티 07' 방송 출연 등 오전 일정을 갑작스럽게 취소한 이유에 대해 장모님의 건강이 갑자기 나빠져 시간을 조정할 수밖에 없었다고 해명했다.

현재까지 확인된 내용으로는 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 김민석 대표와 정청래 전 대표 간 대화가 성사될지는 불분명하다. 정 전 대표가 대화 제안을 거부한 상태에서 당 중진들의 중재 노력과 친청계의 사과 요구가 향후 당내 갈등의 주요 변수가 될 전망이다.