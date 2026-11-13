김민석 대표 윤리감찰 지시에 친청계 반발…최민희 발언 논란 당내 확산

김민석 대표 체제의 더불어민주당에서 최민희 최고위원 발언을 둘러싼 친명과 친청의 갈등이 격화하고 있다. 취임 100일을 앞둔 당 지도부의 리더십과 징계 절차에 어떤 영향을 줄지 주목된다.

더불어민주당 내부 갈등이 김민석 대표 취임 100일을 열흘 가량 앞두고 '친명'(친 이재명)과 '친청'(친 정청래) 간 전면전 양상으로 번지고 있다. 논란의 출발점은 최민희 최고위원이 올해 10월 중순 경기 남양주시 지역위원회 당원 간담회에서 한 발언이다.

최 최고위원은 간담회에서 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 말했고, 이 내용이 지난 12일 시사저널 보도로 알려졌다. 보도 직후 청와대는 최민희 의원 전언은 사실무근이며 강한 유감을 표한다는 입장을 냈다. 김민석 대표는 최 최고위원에 대한 윤리감찰단 조사를 지시했다.

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윤리감찰 지시가 촉발한 친청계 반발

친청계 최고위원들은 김민석 대표의 윤리감찰 지시에 반발해 별도 기자회견을 열었다. 최민희, 이성윤, 한민수 최고위원 등 3명은 최고위원회에 불참한 채 13일 오전 국회에서 기자회견을 열었다.

이들은 기자회견에서 감찰 대상은 김민석 대표라고 되받으며, 김민석 대표 체제의 민주당에 심대한 우려를 하고 있다고 밝혔다. 이들은 지금 민주당이 정상이냐고 물으며 김 대표 체제를 정면 비판했고, 당 쇄신을 위해 적극 나서겠다고 선언했다.

최민희 최고위원은 기자회견에서 대통령은 12·3 내란 이후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철했다는 것이 사실이라고 말했다. 그러면서 한덕수 탄핵 반대를 이야기하다가 잘못 말한 것이 아닌가 싶다고 해명했다.

윤리감찰단은 당 대표 직속기구다. 조사 뒤 징계를 요청하면 독립기구인 중앙당윤리심판원이 이를 심의하고 의결하는 구조다. 따라서 최 최고위원에 대한 징계 여부는 감찰 조사 결과와 윤리심판원의 판단을 거쳐야 결정된다.

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신천지 입당 조사를 둘러싼 상호 비판의 쟁점

친청계는 당원정비태스크포스의 조사가 정청래 전 대표를 겨냥한 표적 조사라고 주장했다. 친명 측은 최민희 최고위원 발언을 징계 사안으로 보고 있어 양측의 시각이 정면으로 엇갈린다.

이성윤 최고위원은 당원정비TF의 '신천지 교인 집단 입당' 의혹 조사 항목 가운데 정청래 전 대표와 신천지의 연관성에 관한 항목이 있다고 지적했다. 그는 표적 조사 의혹을 제기하지 않을 수 없다고 말했다.

이 최고위원은 애초 TF의 목표가 전당대회 경쟁자 죽이기가 아니었느냐는 의구심이 든다고 덧붙였다. 그러면서 김민석 대표가 표적 조사 의혹에 대한 감찰 요구에 답해야 한다고 주장했다.

한민수 최고위원은 내 눈의 대들보는 못 보고 남의 눈의 티끌만 문제 삼는 격이라고 비판했다. 최민희 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 여론 방향을 돌리기 위한 악의적 프레임 전환에 불과하다는 의혹이 인다고 말했다.

같은 기자회견에서 한 최고위원은 김민석 대표가 과거 방송에서 친김민석계 관련 보도를 했다는 이유로 기자를 기레기라고 불렀던 점을 짚었다. 또 조희대 대법원장 탄핵을 건의한 당원을 향해 미쳤다고 말한 박희승 의원과, 당 대표와 논의 없이 부동산 세제를 언론에 밝힌 박성준 수석대변인, 한정애 사무총장 문제를 거론했다.

그는 당을 혼란에 빠뜨리고 당원을 반으로 가른 가장 큰 행위를 한 것은 김 대표가 아니냐고 직격했다. 지금 윤리감찰을 받아야 할 대상은 김 대표라는 주장이다.

박선원 최고위원은 최고위 회의에서 2024년 이재명 당시 대표 주도로 윤석열 정권의 내란 모의에 대비하고 탄핵까지 성사했다고 강조했다. 내란을 이겨낸 기억은 지워질 수도 왜곡될 수도 없다며 최 최고위원에게 사죄를 요구했다.

전용기 최고위원도 분열주의가 없다고 말하면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보여서야 되겠느냐고 지적했다. 두 최고위원의 발언은 최고위 내부에서도 갈등 수위를 높이는 계기가 됐다.

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최고위 불참 파장과 징계 요구의 향방

박성준 수석대변인은 최고위 불참이 매우 부적절한 집단 행동이라고 규정했다. 그는 민주당 역사에 최고위원이 최고위 회의에 들어오지 않은 적은 없었다고 말했다.

박 수석대변인은 최고위 회의에 불참하고 같은 시간 기자회견을 연 최민희, 이성윤, 한민수 최고위원이 사전에 불참 통보도 하지 않았다고 밝혔다. 기자회견 사실도 비공개 최고위 도중에 알았다고 설명했다.

박 수석대변인은 전날 불거진 최 최고위원 발언 논란에 대해서는 당도 중대사안이라고 판단해 윤리감찰단 조사를 지시했다고 말했다. 조사 절차를 밟는 것이 당의 공식 입장이라는 설명이다.

천준호 원내운영수석은 이재명 대표 시절 민주당 전략기획위원장을 맡았던 인물이다. 그는 이날 아침 민주당 유튜브 '민티07'에 출연해 계엄 이후 윤석열 탄핵을 하지 말아야 한다고 이야기한 적이 없다고 말했다.

천 수석은 기사를 보고 놀랐다며, 당내 갈등이 이렇게 외화되는 것 자체가 정말 바람직하지 않다고 덧붙였다. 당내 갈등을 공개 토론이 아닌 당 내부 절차로 풀어야 한다는 취지로 풀이된다.

더민주전국혁신회의는 이날 성명을 내고 대통령의 입장을 왜곡하는 망언을 했다면 정치적 책임은 가볍지 않다고 밝혔다. 이 단체는 최 최고위원의 발언은 해명과 사과만으로 끝날 사안이 아니라며 제명을 촉구했다.

한 민주당 초선 의원은 한겨레와의 통화에서 감찰 결과를 봐야 하겠지만 최 최고위원 발언은 당연히 징계해야 할 사안으로 보인다고 말했다. 이 의원은 잇따른 당내 갈등이 지도부 리더십이 약화하면서 생기는 현상이라고 진단했다.

정청래 전 대표는 지난달 31일 김민석 대표 취임 100일 이후 자신의 역할이 무엇일지, 어떤 깃발을 들지 구상하고 있다고 말한 바 있다. 취임 100일을 전후해 당내 세력 구도가 다시 재편될 가능성도 거론된다.