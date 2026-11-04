김민석 대표 신천지 의혹 사과 불참에 친청계 격분…당내 계파갈등 심화

더불어민주당 김민석 대표의 신천지 관련 비공개 사과로 인해 정청래 전 대표 측 의원들이 공개 사과와 정당법 위반 조사를 요구하며 당내 갈등이 격화되고 있다.

더불어민주당 김민석 대표 의 신천지 교인 집단 입당 의혹과 관련된 비공개 최고위원회의 사과 과정이 당내 계파 간 심각한 균열을 유발하고 있다. 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한민수 최고위원이 제기한 의혹에 대해 김 대표는 공개 사과를 하지 않고 자정 노력만을 약속하는 선에서 마무리됨에 따라, 정청래 전 대표 측 의원들을 중심으로 강한 반발이 쏟아져 나오고 있다.

친청계 의원들 공개 사과 및 정당법 조사 요구

친청계로 분류되는 한민수 최고위원은 최고위원회의 자리에서 "당원과 지지자 앞에 제기된 의혹을 왜 국회의원들 앞에서만 사과하느냐"며 강력한 비판을 가했다. 그는 김 대표가 당원들과 지지자들 앞에서 공개적으로 사과해야 하며, 자신의 발언에 상응하는 책임을 져야 한다고 강조했다. 이러한 주장은 단순한 정치적 논쟁을 넘어, 당의 정체성과 신뢰 회복을 위한 필수 조건으로 인식되고 있음을 보여준다.

Also read 2026 미국 중간선거 주요 순간들...지금까지 어떤 일 있었나 - BBC News 코리아

이성윤 최고위원 역시 같은 날 회의장에서 "당원들에게 신천지 낙인과 상처를 남겼으며, 자칫 우리 당을 위헌 정당의 위험에 빠뜨릴 수 있는 행위를 비공개 발언 몇 마디로 덮고 넘어갈 수 없다"고 지적했다. 이 최고위원은 신천지 의혹을 어떤 목적과 근거로 공표했는지 철저히 조사해야 하며, 나아가 정당법 위반 여부까지 검토해야 한다고 주장하며 김 대표에게 추가적인 책임을 요구했다.

정당법 제52조 위반 가능성 및 형사처벌 논의

친청계 의원들이 제기한 정당법 위반 소지는 실제 법적 처벌 가능성을 내포하고 있어 사안이 더욱 심각하다. 현행 정당법 제52조 2항에 따르면, 당대표 경선 과정에서 당선되지 못하게 할 목적으로 허위 사실을 공표하여 후보자에게 불리하도록 한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정되어 있다. 이는 사실상 김민석 대표의 형사처벌 가능성이 거론될 정도로 중대한 법적 쟁점으로 부상함을 의미한다.

Advertisement

또한 이날 회의에 불참한 최민희 최고위원은 페이스북을 통해 "비공개 최고위에서 김 대표로부터 신천지 관련 발언을 하지 말라는 압박을 받았다"고 폭로하며 당 내부의 투명성에 의문을 제기했다. 반면 김민석 대표는 회의에서 친청계가 요구한 공개 사과를 거부한 채, "당내에서 종교의 정치 개입 우려가 사라지도록 당은 자정 노력과 제도 개선 절차를 밟아가겠다"는 입장만 재확인하는 데 그쳤다.

정청래 전 대표의 2차 가해 비난 및 당원 반응

정청래 전 대표는 김민석 대표를 옹호하는 의원들에 대해 강도 높게 비판하며 "가해자는 모욕감으로 피눈물 흘리는 피해자의 심정을 진지하게 생각해보라"고 촉구했다. 그는 비공개 사과를 구국의 결단처럼 영웅시하는 실드 치기는 피해자에 대한 2차 가해라고 명시하며, 이러한 행위가 즉시 중단되어야 한다고 주장했다. 정 전 대표의 이러한 발언은 그가 주도하는 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되며, 김 대표의 사퇴를 요구하는 글이 잇따라 올라오는 등 당원의 불만이 표면화되고 있다.

박선원 최고위원은 당원 정비 태스크포스(TF) 단장으로서 "정치인의 이해관계가 민생보다 앞설 수는 없다"며 김 대표를 엄호했다. 그는 우리가 무엇을 위해 정치를 하는지, 무엇을 위해 가장 먼저 지켜야 하는지를 잊어서는 안 된다고 강조하며 당내 통합의 필요성을 역설했다. 그러나 이러한 보수적 태도는 갈등을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.

갈등 장기화 우려와 수습을 위한 양론

당내에서는 신천지 사태가 쉽사리 가라앉지 않을 것이라는 우려가 지배적이다. 윤건영 의원은 불교방송 라디오 인터뷰에서 "당내 상황이 좀 심각한 것 같다. 하나의 사건을 두고 서로 다른 곳을 쳐다보는 것 같다"며 당분간 상당히 어려운 국면이 될 것이라고 진단했다. 한 중진 의원은 "이런 식으로 가면 갈등이 장기화하고 서로 건널 수 없는 다리를 건너게 될 수도 있다"며 경고했다.

Advertisement

반면 갈등을 봉합하고 넘어가야 한다는 목소리도 존재한다. 이해식 의원은 한국방송 라디오에 출연해 "조금 가라앉히고 자중해 나가는 것이 정 전 대표를 위해서도, 당을 위해서도 좋지 않냐"고 제안했다. 또 다른 중진 의원은 김 대표의 사과가 최선의 대응은 아니었지만 차선책이었으므로 이제는 논란을 정리해야 한다고 밝혔다. 지도부 의원들도 예산안 처리와 국정 동력 확보를 위해 여기서 마무리하는 것이 합리적이라는 대체적인 시각을 보이고 있어, 당내 분열을 최소화하려는 노력이 계속될 전망이다.