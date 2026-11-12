김민석 대표, 최민희 최고위원 발언 논란에 윤리감찰단 즉시 감찰 지시

더불어민주당 김민석 대표가 최민희 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언 논란과 기자 지칭 문제 등에 대해 당 윤리감찰단에 즉시 감찰조사를 지시했다. 당은 사실관계 확인과 윤리규범 위반 여부를 철저히 살펴볼 예정이다.

더불어민주당 김민석 대표는 최민희 최고위원의 최근 일련의 논란과 관련해 당 윤리감찰단 에 즉시 감찰조사를 지시했다. 민주당은 12일 언론 공지를 통해 이 같은 내용을 공식적으로 밝히며, 해당 사안에 대한 엄중한 조치를 예고했다. 김민석 대표는 최근 최민희 최고위원의 발언과 행위가 제기한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있는 것으로 전해졌다.

당 윤리감찰단 즉시 감찰 명령과 조사 목적

민주당은 지난 12일 발표한 언론 공지를 통해 김민석 대표가 최민희 최고위원의 언행 관련 사안에 대해 즉각적인 감찰을 명했다고 밝혔다. 이번 조사는 그간 사회적으로 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하기 위한 조치이다. 또한, 해당 사항이 당헌, 당규 및 당의 윤리규범을 위반했는지 여부를 면밀히 살펴보기 위한 것이다.

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당 지도부는 소속 최고위원의 발언이 당의 이미지와 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려했다. 이에 따라 윤리감찰단은 독립적인 기구로서 객관적인 입장에서 철저한 수사에 착수할 예정이다. 당은 이러한 절차를 통해 공정한 사실 관계를 규명하고, 필요한 후속 조치를 취하겠다는 입장을 반복했다.

이재명 대통령 탄핵 발언 논란과 진상 해명

논란의 핵심은 시사저널이 보도한 지난달 중순 경기 남양주시 지역 비공개 간담회에서의 최민희 최고위원 발언이다. 시사저널에 따르면, 최 최고위원은 당시 이재명 대통령에 대해 윤석열 대통령 탄핵에 반대했던 입장이었다고 전한 것으로 보도됐다. 최 최고위원은 이 대통령이 한덕수 당시 국무총리와 손을 잡고 탄핵 대신 하야를 유도하는 방향으로 나아가려 했다고 설명한 것으로 알려졌다.

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최 최고위원은 당시 이 대통령의 판단 배경에 대해 우리 당이 정권을 창출하려면 중도층의 지지를 확보해야 한다는 논리를 제시했다고 시사저널은 전했다. 그러나 이 같은 보도에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 강한 유감을 표하며 사실무근이라고 일축했다. 청와대는 최 의원의 전언이 사실이 아님을 강조하며 언론 공지를 통해 즉각 대응했다.

사건 이후 최민희 최고위원은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 해명했다. 그는 이 대통령이 내란 사태 이후 일관되게 윤석열 대통령 탄핵을 주장하고 관철시켰다고 반박하며 이것이 팩트라고 주장했다. 최 최고위원은 1문1답 과정에서 헷갈린 점이 있었음을 인정하고 사과하는 입장을 보였다.

기자 지칭 논란과 이어진 사과의 경위

최민희 최고위원의 논란은 대통령 관련 발언에 그치지 않았다. 그는 최근 국회 취재진들을 지칭하며 비판을 받은 바 있다. 지난 5일 지역구 당원 등 400여 명이 참여한 카카오톡 단체 대화방에 국회 취재 중인 사진과 영상을 찍은 사진을 올렸다. 그는 해당 게시물에 '하이에나 떼들'이라는 표현과 함께 이간질 영상이나 영상을 찍으려 한다며 강하게 비난했다.

이 같은 지적에 최민희 최고위원은 다음 날인 지난 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열었다. 그는 과한 표현이었고 적절하지 않았음을 인정하며 사과했다. 그러나 이러한 연이은 논란은 민주당 내부에 큰 파장을 일으켰고, 결국 김민석 대표의 윤리감찰 단 감찰 명령으로 이어지게 되었다. 당은 이러한 일련의 사건들이 당의 وحد과 윤리 의식에 얼마나 심각한 도전이었는지 보여주고 있다.

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사건 이후 당내 영향과 향후 전망

김민석 대표의 감찰 지시는 민주당이 소속 인사의 윤리 문제를 엄격하게 관리하겠다는 신호로 해석된다. 특히 최고위원이라는 고위 직함에 있는 인사의発言이 당의 정치적 입지와 직접적으로 충돌하거나 오해를 불러일으킬 수 있는 사안이었기 때문이다. 당은 윤리감찰단의 조사 결과가 나올 때까지 추가적인 반응을 자제하며 공식 입장을 유지하고 있다.

앞으로 윤리감찰단의 조사 결과가 공개되면, 최민희 최고위원에 대한 적절한 제재나 교육 여부 등이 결정될 것으로 보인다. 민주당은 이번 사건을 계기로 당원 및 지도부 구성원의 언어 사용과 공적 발언에 대한 윤리 가이드라인을 재점검할 계획이다. 당내에서는 인사 관리의 중요성을 재인식하는 계기가 될 수 있다는 분석이 나오고 있다.