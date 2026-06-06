김민석 총리, 뉴호남포럼 기조연설…"지금이 다시 긴장하고 혁신할 때"

김민석 국무총리는 6·3 지방선거 결과를 양면적으로 평가하며, 호남 중심으로 성장과 민주주의 결합 노선을 재정립해야 한다고 강조했다. 광주·전남 통합을 통한 경제적 기회 확대와 규제 혁신을 약속하며, K-황금시대 달성을 위한 호남의 역할을 주문했다.

김민석 국무총리 는 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC '뉴 호남 포럼'에서 기조연설을 통해 최근 6·3 지방선거 결과에 대해 양면적 평가가 존재한다고 언급하며, "지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때"라고 강조했다.

그는 선거 결과에 대해 정부·여당과 그 기반인 호남이 함께 승리의 공식을 재점검해야 한다고 말했다. 김 총리는 "김대중 전 대통령에서 이재명 대통령까지 이르는 승리의 공식은 성장과 민주주의의 결합, 민생 실용 확장 노선이었다"며, "다시 황금시대를 만들기 위해선 이 선거 이후 생기는 긴장을 혁신의 계기로 만들어 두 가지 노선을 확실히 다시 틀어쥐어야 한다"고 역설했다. 아울러 호남이 지방주도 성장과 K-황금시대를 만드는 중심이 되어야 한다는 "약무호남 시무국가" 정신을 재해석할 때라고 강조했다.

또한 광주·전남 통합에 대해 "매년 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정 지원 기회가 열렸다"며 정부의 규제 혁신과 지원을 약속했다. 한편 김 총리는 행사에 앞서 고 이해찬 전 국무총리의 묘소를 찾은 사실을 공개하기도 했으며, 전북 익산에 대한 인연과 함께 그곳에 집을 마련한 에피소드를 소개하기도 했다





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