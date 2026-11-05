김민석 대표, 신천지 집단입당 의혹 조사결과 비공개 열람 방침 발표

민주당 김민석 대표가 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과를 전당에 공개하지 않고 지역위원장에게만 열람하기로 했다. 친청계 의원들의 공개 사과 요구와 내부 반발이 격화되는 가운데, 당은 자체 정비 절차로 문제를 수습하겠다는 입장이다.

김민석 더불어민주당 대표가 신천지 교인의 당내 집단 입당 의혹과 관련된 조사 결과를 당 소속 전 의원들에게 공개하지 않기로 최종 결정했다. 김 대표는 5일 유튜브 채널을 통해 이 같은 방침을 명확히 하면서, 공개적인 보고 방식이 오히려 당 내부에 더 큰 혼란과 다양한 문제 제기를 초래할 수 있다고 우려했다.

김민석 대표의 열람 방침과 내부 논리

민주당은 오는 6일부터 13일까지 당원정비 태스크포스(TF)가 수집한 조사 결과를 원하는 지역위원장에게 개별적으로 열람할 수 있도록 절차를 진행한다. 김 대표는 이번 결정이 '상대적으로 덜 충격적이고 질서 있는 방법'이라고 설명하며, 문제가 확인된 부분에 대해 당의 자체 역량을 바탕으로 제도적으로 개선하는 과정을 거치겠다고 밝혔다.

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그는 앞서 있었던 비공개 의원총회에서 조사 결과 '3자(반명·분열주의·신천지) 비밀연합'에 대한 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다. 그러면서 본의 아니게 피해를 입은 당원들에게 사과하는 한편, 수사로 처리하기보다 당 내부의 책임 있는 절차로 문제를 정리해 나갈 생각임을 강조했다.

친청계 의원들의 강력한 사과 요구와 반발

하지만 당의 이 같은 조치는 주류인 친정청래(친청)계 의원들로부터 강한 불만을 자아내고 있다. 정청래 의원은 지난 3일 열린 비공개 의원총회 직후, 김 대표가 숨어서 사과하는 것이 아니라 상처받은 당원들에게 공개적으로 사과해야 한다며 공개적인 반박에 나섰다.

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한민수 민주당 최고위원도 이튿날인 4일 열린 최고위원회의에서 김 대표에게 당원과 지지자들에게 공개 사과하고, 자신이 내세웠던 '3자 비밀연합' 발언에 상응하는 정치적 책임을 지라고 강력히 요구했다. 이들은 당 지도부의 태도가 당원들의 신뢰를 훼손한다고 비판했다.

일부 초선의원들은 김 대표가 공개적으로 사과하지 않았으며, 신천지 교인의 구체적인 가입 시기나 규모, 개연성에 대한 근거가 명확히 밝혀지지 않은 상태에서 조사를 진행한 점도 지적했다. 이들은 당원들에게는 사과조차 하지 않은 상태에서의 열람 절차가 적절하지 않다고 판단했다.

3자 연합 증거 부인과 심증 논란의 충돌

친청계 인사들은 '3자 비밀연합 증거가 없다'는 입장을 내면서 동시에 자료 열람을 시행하는 것이 모순된다고 비판했다. 이들에 따르면, 심증은 있으나 물증을 찾지 못했다는 것과 다름없으며, 실체 없는 주장을 했음에도 그에 대한 충분한 설명과 사과가 필요하다고 지적했다.

김영진 민주당 의원은 MBC 라디오에 출연해 당내 분란에 대해 국민들과 대다수 당원이 관심less 있음을 언급했다. 그는 민주당이 내부 갈등에 매달리기보다는 정신을 차리고 민생과 국민을 위해 헌신하고 노력해야 한다고 주문하며, 당내 싸움을 멈춰야 한다는 입장을 피력했다.

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한정애 사무총장의 열람 절차 안내

당 사무총장인 한정애 의원은 지난 3일 의원총회의 논의 결과에 따라 당원정비 TF 조사 결과를 지역위원장들에게 개별 열람할 예정이라고 공식 알렸다. 그는 사무총장실 내 열람을 진행하지만, 해당 자료를 별도로 제공하기는 어렵다는 점을 미리 양해 구했다.

민주당은 이번 조사를 통해 신천지 교인의 당원가입 정황 등을 확인했으며, 내부 규정을 위반한 사항이 발견될 경우 해당 당원에 대한 징계 절차 등 후속 조치를 진행할 계획이다. 당은 이번 사안이 당의 이미지 추락과 신뢰 하락으로 이어지지 않도록 엄정히 처리하겠다는 입장이다.