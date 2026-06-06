김민석 국무총리, 뉴호남포럼서 "대전환시대 통합·혁신 전략" 발표

김민석 국무총리가 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 2026 뉴호남포럼에서 지방선거 결과를 평가하고, 호남을 중심으로 한 대전환 시대의 통합과 성장 전략을 제시했다.

2026년 6월 6일, 광주 서구 치평동에 위치한 김대중컨벤션센터에서 KBC 광주방송이 주관한 "2026 뉴호남포럼 "이 열렸다. 이 자리에서 김민석 국무총리는 " 대전환시대 , 통합의 의미와 국가전략"을 주제로 기조연설을 펼치며, 최근 6·3 지방선거 결과에 대한 복합적인 평가와 향후 정책 방향을 제시했다.

그는 먼저 선거 결과에 대해 "일부에서는 승리라고 평가하고, 또 다른 일부는 충분치 못했다는 의견이 있다"며 양면적인 시각을 짚었다. 이어 대통령 중심의 리더십이 기대했던 만큼의 성과를 바로 보여주지 못했다는 아쉬움을 토로하면서도, 전체적인 흐름에서는 여전히 승리라 할 수 있는 점을 강조했다. 김 총리는 특히 호남 지역이 그동안 정부·여당의 든든한 기반으로서 성장과 민주주의, 민생 실용을 결합한 승리의 공식을 만들어 왔다고 평가하며, 이제는 그 공식의 재검토와 새로운 전략 수립이 필요하다고 역설했다.

그는 "우리에게는 다시 한 번 황금시대를 만들기 위한 과제가 남아 있다"며, 선거 이후 발생하는 긴장을 혁신의 동력으로 전환해야 한다고 강조했다. 구체적으로는 "민생 실용 확장 노선과 성장·민주주의의 결합을 핵심으로 삼아, 정치적 힘을 집중시키면 새로운 발전 모델을 구축할 수 있다"는 점을 제시했다. 또한 김 총리는 호남이 지방 주도 성장과 K-황금시대 구현의 중심이 되어야 한다는 입장을 밝히며, "약무호남 시무국가"라는 개념을 재해석해 호남 없이는 국가가 존재하지 못한다는 주장을 펼쳤다.

그는 광주·전남 통합의 구체적 성과를 언급하며, 매년 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정 지원이 가능하고, 이를 통해 기업 투자가 크게 늘어날 것이라고 전망했다. 정부는 규제 혁신과 지원을 최대화해 이 흐름을 뒷받침할 것이라고 약속했다. 연설 말미에 김 총리는 개인적인 경험을 곁들여 호남에 대한 애정을 드러냈다. 그는 18년간 전국을 돌아다니며 느낀 바에 대해 "전북 익산이 특히 좋았다"며, 교통 여건이 뛰어나 노후에도 그곳에 정착하고 싶다는 생각을 했다고 밝혔다.

최근 장모님의 건강 문제로 익산에 작은 집을 구입한 일화를 전하며, 호남이 자신에게 단순한 정책 대상이 아닌 삶의 터전임을 강조했다. 김 총리는 이러한 개인적 이야기를 통해 호남 주민들과의 정서적 연대를 강화하고, 앞으로도 호남을 중심으로 한 국가 전략을 견고히 할 것을 약속했다. 이번 포럼은 지방선거 이후의 정치·경제적 과제를 논의하는 장으로서, 호남 지역의 역할과 정부·여당이 추구해야 할 통합과 혁신의 방향성을 제시하는 중요한 계기가 되었다





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