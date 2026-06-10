김민석 총리, 선관위 해체 수준 개혁 주문... 국회 국정조사 본격화

김민석 국무총리가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 '국민 참정권 침해'로 규정하며 선거관리위원회에 대한 강력한 개혁을 촉구했다. 조정식 국회의장은 국정조사 특위 구성에 나서겠다고 밝혔고, 여야에서는 선관위 독립기관 지위 근본 재검토 필요성이 제기되고 있다. 청년 세대 중심의 쇄신 요구가 확산하며 정치권에 변화 압력이 가해지고 있다.

김민석 국무총리가 6월 3일 지방선거를 앞두고 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회에 대한 강력한 개혁을 주문했다. 김 총리는 조정식 신임 국회의장을 만나 "선거관리위원회 해체 수준의 강도 높은 개혁을 해야 한다"고 말하며, 이 사태를 ' 국민 참정권 침해'로 규정하고 정부 모든 부처에 공식적 표현을 통일하도록 지시했다.

아울러 국회가 국정조사를 주도해 선관위 개혁 논의를 이끌어달라고 당부했다. 조 의장은 본회의를 열어 더불어민주당과 국민의힘이 제출한 국정조사 요구서를 검토하고 특별위원회 구성에 착수할 예정이라고 밝혔다. 정치권에서는 헌법상 독립기관인 선관위에 대한 근본적 개혁 필요성에 공감대가 형성되고 있다. 특히 6·3 지방선거에서 청년 세대가 투표용지 부족 문제를 겪으며 촉발된 '참정권 침해' 논란이 정계 쇄신 요구로 이어지고 있다. 18개 대학 총학생회가 시국선언을 발표하는 등 20~30대 청년층의 문제 제기가 활발하며, 이에 정치권이 어떻게 대응할지가 주목받고 있다.

여야 의원들 사이에서는 "청년 세대에 대한 정치권의 접근이 부족했다"는 자성과 함께 선관위 개혁을 계기로 본질적인 변화 모색이 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 학계와 시민사회는 이번 사태를 단순한 행정 실수가 아닌 민주주의 근간을 흔드는 중대 사안으로 인식하며, 선관위 개혁을 넘어 청년층의 정치 참여 확대와 정책 논의 동참을 촉구하고 있다. 김윤철 경희대 교수는 "청년들의 사회·경제적 삶 개선으로 이어지는 에너지로 삼아야 한다"고 강조하며, 선관위 책임론을 넘어 청년이 정책 형성에 적극 참여하는 계기로 삼아야 한다고 지적했다.

한편 정부와 국회는 투표용지 부족 책임 소재 규명과 재선거 가능성 등 구체적 대응 방안을 놓고 논의를 이어가고 있다





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