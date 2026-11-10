김민석 민주당 대표, 당·청 부동산 세제 갈등 부인하며 진화 나서

김민석 민주당 대표와 대통령비서실 간 회동 뒤 종합부동산세 공제 한도를 두고 불거진 당·청 이견 논란을 민주당이 전혀 사실과 다르다고 부인했다. 수도권 의원들의 문제 제기가 이어질 전망이다.

더불어민주당은 10일 김민석 민주당 대표 와 임광현 대통령비서실장, 최인호 정무수석 의 회동 이후 당과 청와대 사이에 부동산 세제 를 두고 이견이 있다는 논란에 대해 전혀 사실과 다르다고 밝혔다. 임광현 실장과 최인호 수석은 최근 취임한 뒤 이날 인사차 국회를 찾아 김민석 대표를 예방했다.

이번 논란은 8일 고위당정협의회 직후 여당이 비거주 1주택자의 종합부동산세 공제 한도를 높여 달라고 요구했다고 브리핑한 데서 비롯됐다. 당과 청와대가 이 문제를 두고 엇박자를 보였다는 지적이 나오자 민주당이 진화에 나선 것으로 풀이된다.

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비거주 1주택자 공제 한도 두고 당·청 이견 불거져

당과 청와대는 8일 고위당정협의회를 기점으로 비거주 1주택자의 기본공제 한도를 실거주자와 같은 14억원으로 해야 하는지를 두고 견해차를 보여 왔다. 쟁점은 공제 한도를 실거주자 수준으로 올릴지 여부다.

박성준 민주당 수석대변인은 협의회 직후 서울 민심에서 세금 문제가 중요하다는 취지로 말하며 공제 한도 상향을 강력히 요청했다고 밝혔다. 그는 한정애 사무총장이 건의했고, 서울 지역 국회의원들의 논의 과정에서도 같은 얘기가 나와 자신도 건의했다고 설명했다.

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이에 대통령실은 즉각 종합부동산세와 실거주 사안은 회의의 주제가 아니었다고 선을 그었다. 당이 제기한 요구와 청와대의 입장이 정면으로 부딪힌 셈이다.

민주당 지도부 대변인 경고와 당의 공식 입장

민주당 이용우 대변인은 이날 회동 뒤 기자들과 만나 일각에서 부동산 관련 당·청 엇박자 이야기가 나오는데 전혀 사실과 다르다고 말했다. 그는 부동산 문제는 국민이 민감하게 받아들이는 이슈여서 신중하게 관리하고 있다는 점을 서로 확인했다고 덧붙였다.

이 대변인은 당·청 이견과 관련해 일부 와전된 부분이 있어 이를 바로잡은 것이라고 말했다. 당은 이날 환담을 계기로 최근 부동산 세제를 둘러싼 당·청 이견 논란을 수습하려 나선 것으로 보인다.

이날 열린 민주당 의원총회에서는 원내지도부가 고위당정협의회 브리핑을 한 박성준 수석대변인에게 사실상 경고를 한 것으로 확인됐다. 천준호 원내운영수석부대표는 부동산에 관해 의원 개인 의견을 말하지 말라는 취지로 발언한 것으로 알려졌다. 박 수석대변인이 개인 의견을 당의 총의처럼 브리핑하면서 당·청 불협화음이 생긴 것처럼 보였다는 풀이가 나온다.

김성회 원내대변인은 의원총회 후 기자들과 만나 종합부동산세 공제 한도 추가 논의를 두고 개별 의원의 의견을 수렴하는 과정은 당연히 있을 것이라고 말했다. 다만 이번에 당의 의견을 청와대에 전달한 것은 아니라고 선을 그었다.

부동산 세제 논란 재점화 가능성과 향후 쟁점

다만 부동산 세제를 둘러싼 당·청 간 이견이 완전히 불식됐다고 보기는 어렵다는 관측이 나온다. 차기 총선을 앞두고 부동산 정책에 민감한 서울 등 수도권 지역 의원들이 문제 제기를 이어갈 가능성이 크다는 분석이다.

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종합부동산세 공제액 상향뿐 아니라 장기보유특별공제 보유 혜택을 폐지하자는 정부안도 수정이 필요하다는 의견이 여당 안에서도 나오고 있다. 공제 한도와 보유 혜택 문제가 함께 논의 테이블에 오를 수 있다는 뜻이다.

한편 김민석 대표는 이날 공식 일정 3개에 연이어 불참했다. 당 유튜브 출연도 예정돼 있었지만 진행자는 생방송 시작 직후 김민석 대표가 급하게 비공개 일정이 생겨 김남준 의원을 모셨다고 알렸다.

김민석 대표 공식 일정 불참과 과거 사표 논란

김민석 대표는 이날 당내 초선 의원들과 예정됐던 오찬에도 참석하지 않은 것으로 전해졌다. 오후 2시 진행된 의원총회에도 자리하지 않았다.

민주당은 김민석 대표의 불참 사유를 공식적으로 밝히지 않았다. 이용우 대변인은 사유가 공적인 것은 아닌 것 같다면서도 개인적인 사유가 있던 것 같다고 말했다.

김민석 대표는 과거 당 정책위의장을 맡았던 2023년 한 달여간 정책위 공식회의에 참석하지 않아 사표를 제출했다는 구설에 휘말린 적이 있다. 당시 당대표실은 김 위의장이 당 지도부에 사퇴 의사를 전달했고 사표를 제출했다는 것은 사실이 아니라고 밝혔다.