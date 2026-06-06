김민석 총리, 광주 포럼서 지방선거 양면 평가…'혁신·긴장' 강조

김민석 국무총리는 6일 광주에서 열린 뉴호남포럼 기조연설에서 6·3 지방선거 결과에 대한 양면적 평가를 언급하며 '지금은 다시 긴장하고 혁신해야 할 때'라고 말했다. 호남과 함께 승리 공식을 재점검하고 민생 실용 확장 노선과 성장·민주주의 결합을 혁신 핵심으로 제시했다. 이번 발언은 당권 도전을 앞둔 가운데 이뤄졌으며, 고 이해찬 전 총리 묘소 참배도 함께 알려졌다.

6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 광주방송 주관 2026 뉴호남포럼 에서 김민석 국무총리가 기조연설을 했다. 김 총리는 6·3 지방선거 결과에 대해 '승리'와 '충분치 못하다'는 양면적 평가가 공존한다고 분석하며, '지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때'라고 강조했다.

그는 호남을 찾아 당의 승리 공식을 재점검하고 차별화에 시동을 걸었으며, 정부·여당과 호남이 함께 과거 승리의 공식인 '성장과 민주주의의 결합, 민생 실용 확장 노선'을 되짚어야 한다고 주장했다. 김 총리는 대통령 리더십에 대한 높은 국정 기대치가 선거 결과로 이어지지 못한 점을 지적하며, '황금시대' 재창조를 위해 긴장을 혁신의 계기로 삼아 두 가지 노선을 확실히 다시 틀어쥐어야 한다고 말했다. 또 이재명 대통령을 향한 지지와 '출렁거림' 헤쳐나가야 한다는 입장을 보였으며, '혁신의 핵심은 민생 실용 확장 노선과 성장과 민주주의 결합'이라고 힘주어 설명했다.

이번 광주 방문은 김 총리가 당권 도전을 위해 총리직 사의를 전망되는 가운데 이뤄졌고, 행사 전 세종시 고 이해찬 전 국무총리 묘소를 참배한 사실을 SNS에 공개하며 '가르침과 질책이 다 그립다'는 감정을 드러냈다





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