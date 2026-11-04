김민석 민주당 대표, 신천지 의혹 사과 논란 속 당내 분열 심화

김민석 더불어민주당 대표가 전당대회 신천지 의혹 관련 사과를 둘러싸고 이성윤, 최민희 등 최고위원들과 격렬한 갈등을 빚고 있다. 당내 통합과 책임 소재를 중심으로 한 치열한 공방이 이어지고 있다.

김민석 더불어민주당 대표는 4일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 의사봉을 두드리며 당 내외의 심각한 논란을 수습하려 했으나, 오히려 당내 계파 간 균열은 더 깊어졌다. 이날 회의에는 친청계로 분류되는 이성윤 최고위원 과 반명계로 꼽히는 최민희 최고위원 이 모두 강하게 반발하며 김 대표의 대응 방식에 이의를 제기했다.

근거 없는 의혹 제기에 대한 진정성 있는 사과 요구

이성윤 최고위원은 김민석 대표가 근거 없이 당원들을 반명(반이재명) 세력이나 분열주의자, 심지어 신천지 교인이라고 몰아세웠다고 비판하며 강한 분노를 표출했다. 그는 당원들이 견뎌야 했던 모욕과 회복하기 어려운 불신, 상처를 언급하며 비공개 의원총회에서 몇 마디의 말로 끝날 사안이 아니라고 주장했다.

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이 최고위원은 지난 8월 전당대회 당시 김 대표가 제기한 신천지 3자 비밀연합 의혹이 근거가 없었음을 당원들에게 명확히 밝혀줄 것을 요구했다. 또한 낙인찍혀 깊은 상처를 입은 당원들과 정청래 전 대표에게 본의 아니게라는 표현 대신 진정성 있는 공개 사과와 책임 있는 자세를 보여달라고 촉구했다.

법적 차원에서도 문제를 제기한 이성윤 최고위원은 정당법 52조 2항을 인용해 경선 당선 방해 목적으로 허위 사실을 공표한 자는 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금에 처한다고 설명했다. 그는 근거 없는 신천지 의혹이 왜, 어떤 목적과 근거로 공표되었는지 철저히 조사해야 하며 정당법 위반 여부까지 검증해야 한다고 강조했다.

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최민희 최고위원 불참과 당내 압박 주장

반면 대표적인 반명계인 최민희 최고위원은 이번 최고위원회의에 불참했으며, 이후 페이스북을 통해 그 이유를 밝혔다. 그는 김민석 대표로부터 신천지 관련 발언을 하지 말라는 압박을 받아 항의 차원에서 참석하지 않았다고 주장했다. 최 최고위원은 당연히 최고위원 발언권을 막지 말아야 한다고 행의했으나 김 대표가 격한 반응을 보였다고 전했다.

최민희 최고위원은 대표와 대표가 임명한 당직자들의 동시다발적인 압박과 격한 토론이 있었다고 설명하며, 공개 최고위에서 서로 격한 모습을 보이는 것이 당원들과 지지자에 대한 예의가 아니라고 판단해 불참했다고 덧붙였다. 그는 공개할 것은 공개하고 책임질 것은 책임지지 않으면 신천지 안개로 인한 당의 위기는 계속될 것이라고 경고했다.

특히 최민희 최고위원은 결자해지가 유일한 답이라며, 누군가를 감금하거나 폭행한 뒤 사과하면 끝나는 것이냐고 반문했다. 그는 김 대표가 앞에서 사과하고 친김민석 계열 의원들이 뒤에서 SNS와 언플을 통해 신천지 연막을 피우는 모습이 모욕감을 더욱 키운다고 비판했다.

친김민석계와 정청래 의원의 상반된 입장

김용만 의원은 전날 저녁 페이스북을 통해 정부에 대한 국민의힘 공격, 민생 챙겨야 할 필요, 대통령 요청 사항 등을 고려한 김민석 대표의 결정이었다며 해석을 제시했다. 그는 내용의 없어 사과했다는 반응에 대해 책임을 져야 한다는 주장은 맞지 않다고 주장했다. 전용기 최고위원 역시 당내 기류가 신천지를 꺼내 문제를 만들려는 것임을 감안해 대승적으로 사과하는 결정을 내렸다고 강조했다.

전당대회 당시 김민석 대표와 경쟁했던 정청래 의원은 자신의 페이스북에 김민석의 신천지 의혹 제기가 사실상 근거는 없지만 성공한 정치공작으로 끝났다고 적었다. 정 의원은 본인의 사과할 일을 저질렀고 당대표로 당선되었으므로 해당 행위에 대하여 결자해지 하라면서 당원들께 공개사과하고 책임져야 한다며 이대로 끝낼 일이 아니라고 명시했다.

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이에 반해 당원 정비 태스크포스(TF) 단장인 박선원 최고위원은 당내에 여러 다른 생각이 있을 수 있지만 무엇을 위해 정치를 하는지 잊어서는 안 된다고 호소했다. 그는 국민의 삶을 함께 지키는 데 힘을 모으자며 11월과 12월이라는 어려운 시기에도 중심은 국민의 삶이어야 한다고 강조했다. 또한 박 단장은 다수의 신천지 당원이 일부 지역에 가입했다는 유튜버들의 주장이 사실무근임을 확인했다고 설명했다.

당론 채택과 단결 강조 속 어두운 분위기

한병도 원내대표는 어제 민주당 의원총회에서 당면한 여러 현안에 대한 의원들의 의견을 청취했다고 밝혔다. 곧장 당론으로 채택된 안건이 있었지만 다양한 의견이 제시된 사안도 있었다며 일부 입장 차가 있었던 현안에 대해서는 더 나은 결론을 도출하기 위해 토론과 숙의를 이어가겠다고 밝혔다.

한병도 원내대표는 무엇보다 의원들이 당내의 차이와 이견 갈등을 극복하고 빨리 하나로 단결해야 한다고 강조했다. 민주당이 단단해지는 길, 당원과 함께 국민의 신뢰를 받는 길에 지혜를 모아야 한다는 공감대를 형성했다. 그는 국민의 삶을 지키고 이재명 정부의 성공을 이끄는 일에 온 힘을 하나로 모으겠다고 덧붙였다.

이러한 혼란스러운 상황 속에서 최고위원회의에 참석한 김민석 대표의 표정은 어두웠다. 그는 모두발언을 건너뛰고 최고위원들의 발언을 먼저 들은 후, 어제 의원총회에서 뜻을 모은 대로 당내에서 종교의 정치 개입 우려가 사라지도록 당은 자정 노력과 제도 개선 절차를 밟아 가겠다고만 말했다. 그리고 회의는 종료되었다.

앞서 김민석 대표는 전날 국회에서 열린 비공개 의원총회에서 조사 결과 3자 비밀연합 증거는 없었다며 본의 아니게 피해를 입은 분께 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다고 밝혔다. 김성회 원내대변인은 내부에서 잘 정리됐으면 좋겠다는 취지로 대표가 결과 발표도 안 하게 했다고 설명하며, 김 대표가 사과 발언 중 울컥하는 모습도 보인 것으로 전해졌다.