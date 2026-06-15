김민석 총리, 지방 투자 촉진 및 초광역 협력 강화 방안 발표

김민석 국무총리는 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 5극3특 성장엔진 육성을 위한 기업 지방 투자 지원 대책, 초광역 특별 협약 체계 구축, 지방 정주 여건 개선 등 지역 균형 발전을 위한 종합 계획을 밝혔다.

김민석 국무총리는 15일 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회 모두발언을 통해 기업의 지방 투자를 촉진하기 위해 파격적인 재정 지원 대책을 마련하고 국민성장펀드 등 정책 펀드와 공공 금융을 활용해 충분한 자금 지원이 이뤄지도록 하겠다고 밝혔다.

김 총리는 5극3특 성장엔진 육성을 위해 가용한 정책 수단을 총동원해 기업 투자를 적극 지원하겠다고 강조했다. 또한 5극3특 발전 전략 지원을 위해 초광역 특별 협약 체계를 구축하고, 중앙과 지방정부 간 초광역 특별협약 회의를 통해 지방 정부 주도의 초광역 협력 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원하겠다고 설명했다. 지방 정주 여건을 획기적으로 개선하기 위해 지방 이전 기업과 공공기관 종사자들이 안정적으로 정착할 수 있도록 교육돌봄 체계와 문화, 의료 서비스 접근성을 강화하겠다는 계획도 제시했다.

김 총리는 하반기 중 지방선거 기간을 전후해 성장엔진 발표, 대규모 기업 투자, 공공기관 2차 이전 등 지방 주도 성장과 관련된 주요 프로젝트가 본격적으로 추진될 예정이라고 전망했다. 이러한 조치들은 지역 균형 발전과 국가 차원의 지속 가능한 성장을 목표로 하는 종합적 전략의 일환으로 해석된다





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