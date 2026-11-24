더불어민주당 김민석 대표가 취임 100일째인 24일 어르신 돌봄 및 일자리 지원 현장간담회에 참석해 정책을 제시했다. 당내 Kritik와 지지율 압박 속에서도 민생 정책을 강조하는 모습이다.

더불어민주당 김민석 대표 가 24일 취임 100일 을 맞이했다. 김민석 대표 는 이날 서울특별시 은평구에 위치한 서울시립은평노인종합복지관을 방문하여 어르신 돌봄 및 일자리 지원 강화를 위한 현장간담회에 참석했다.

취임 100일 현장행정으로 민생 정책 우선시

김민석 대표는 간담회 발언을 통해 일을 시작한 지 100일이 되는 날 어르신들이 계신 현장을 찾았다는 의미를 부여했다. 그는 어르신들을 더 잘 모시고 돌보는 노력을 나누며, 스스로도 분발하는 각오를 다지는 자리가 되었다고 밝혔다. 이는 당대표 취임 100일이라는 관례적인 기자회견보다는 실속 있는 행정에 무게를 둔 전략으로 보인다.

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이전 날 최고위원회의에서 친정청래계 지도부와 충돌을 빚었던 박선원 최고위원의 진상규명 발언 이후, 정청래 전 대표도 '결자해지'를 강조하며 김민석 대표를 압박한 상황이다. 이러한 당내 분열 조짐 속에서도 김민석 대표는 지지율 상승 공약 이행 실패에 대해 구체적 원인 설명보다는 종합적 노력을 다하겠다는 태도를 보였다.

당내 비판과 평가: 60점과 체감 민생 과제

당 내에서는 김민석 대표의 초기 운영에 대해 우려의 목소리가 나오고 있다. 5선 국회의원인 박지원 의원은 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당' 출연 당시 김민석 대표의 취임 100일을 60점으로 평가했다. 박지원 의원은 아직 '심기일전해서 더 잘하자'라는 터닝 포인트를 제시하지 못했다고 지적하며, 미래 지향적 비전이 필요하다는 견해를 전달했다.

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김민석 대표는 당 안팎의 사정이 녹록지 않다고 판단해 전통적인 기자회견 형식을 피한 것으로 분석된다. 그는 초기 실수한 부분에 대해 인정하면서도, 당에서 나는 소리가 정리되면서 나아질 것이라고 기대하는 입장을 밝혔다. 이는 당내 권력 투쟁이 격화되는 국면에서 당의 단결을 유도하려는 의도로解读될 수 있다.

체감 민생 정책과 향후 행보 전망

'민티 07' 출신인 김민석 대표는 향후 과제로 '체감 민생'을 제시한 바 있다. 이날 방문한 서울시립은평노인종합복지관에서의 발언은 이러한 공약의 일환으로 해석된다. 그는 일자리 지원 강화를 위한 구체적인 방안을 모색하기 위해 현장의 목소리를 직접 듣는 과정을 이어갈 계획이다.

앞으로 김민석 대표는 당내 Kritik를 수렴하면서도 민생 정책 수립에 매진할 것으로 예상된다. 지지율 상승 공약 이행의 구체적 원인에 대한 설명이 요구되는 가운데, 그는 모든 부분에서 노력하겠다고 답하며 구체적인 계획을 내놓지 않았다. 당원들의 기대와 불만 사이에서 김민석 대표의 리더십이 어떻게 정립될지 주목된다.