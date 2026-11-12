김민석 민주당 대표, 최민희 최고위원 언행 문제 감찰 지시

김민석 더불어민주당 대표는 최민희 최고위원의 비공개 간담회 발언 왜곡 논란과 '하이에나' 표현 사용 등 일련의 언행 문제를 인지하고, 당 윤리감찰단에 즉시 감찰 조사를 지시했다.

김민석 더불어민주당 대표는 12일, 최민희 최고위원 의 잇따른 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단 에 감찰 조사를 지시했다. 민주당은 이날 언론 공지를 통해 김 대표가 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련된 여러 논란을 심각하게 인식했다고 밝혔다.

당 측에 따르면, 이번 감찰 조사는 그간 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하기 위한 조치다. 특히 당헌, 당규 및 윤리규범 위반 여부가 중점적으로 살펴볼 대상이며, 당 내 신뢰 회복을 위한 즉각적인 조치로 평가된다.

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윤석열 탄핵 발언 왜곡 논란과 입장 충돌

최민희 최고위원은 지난달 중순 경기 남양주시에서 열린 지역 비공개 간담회에서 과거 발언을 인용해 논란을 빚었다. 시사저널의 보도에 따르면, 최 최고위원은 이 자리에서 이재명 대통령의 '윤석열 탄핵' 관련 입장을 언급했다.

최 최고위원은 "윤석열 탄핵에 이재명 대통령도 반대하셨다. 그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자, 한덕수 당시 국무총리와 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다"고 진술했다. 이러한 발언은 여당 지도부의 공식 입장과 배치되는 것으로 알려져 파장을 일으켰다.

보도가 나오고 최 의원 측은 입장문을 통해 비공개 당원 모임 내용 일부가 왜곡됐다고 반박했다. 최 의원 측은 "대화 맥락을 무시했다"며 당시 발언의 전체적 취지를 설명했으나, 청와대의 강력한 반발은 이미 고정된 상태였다.

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강유정 청와대 수석대변인은 언론 공지를 통해 "최민희 의원의 전언은 사실무근이며, 이에 강한 유감을 표한다"고 공식 발표했다. 이에 최민희 최고위원은 자신의 SNS에 글을 올려 사과와 함께 정정을 요구했다.

최 최고위원은 SNS에 "대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장하고 관철시키셨다. 이것이 팩트"라고 명시했다. 이어 "제가 1문1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"며 당시 발언이 사실과 다르다는 것을 인정했다.

'하이에나 떼' 표현 등 사적인 언행 문제

최민희 최고위원의 논란은 공적인 발언뿐만 아니라 사적인 자리에서의 언행에서도 드러났다. 최근 지역구 당원 등 400여 명이 참여한 카카오톡 단체 대화방에 문제가 발생했다.

최 최고위원은 국회에서 취재 중인 사진과 영상을 찍은 사진을 해당 대화방에 올렸다. 이 과정에서 그는 기자들을 지칭하며 "하이에나 떼들"이라는 표현을 사용했다. 이 사실이 알려지며 여권 내부와 시민 사회에서 큰 비판이 일었다.

이 같은 사적인 대화방에서의 과격한 표현은 국회의원으로서의 품위를 훼손한다는 지적을 받았다. 민주당 내부에서도 당원이 아닌 일반 시민들과 소통하는 과정에서 이러한 표현은 금기시되어야 한다는 견해가 지배적이다.

따라서 김민석 대표의 감찰 지시는 단순한 개인적 실수 차원을 넘어, 여당 지도부의 이미지를 제고하고 당원 및 지지층의 불안을 해소하기 위한 필수적인 관리 차원으로 해석된다. 당은 이번 조사를 통해 해당 발언이 의도적인 것이었는지, 아니면 무심코 나온 것인지에 따라 징계 수위를 결정할 방침이다.

종부세 비거주 공제 논란과 당내 입장

김민석 대표는 이날 민주당 유튜브 채널 인터뷰에서 이재명 대통령과 여당 지도부가 만찬한 내용에 대해 언급했다. 김 대표는 전날 만찬에서 종합부동산세(종부세) 문제가 크게 논의되지 않았다고 밝혔다.

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김 대표는 "당정이 추진하는 부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가는 게 좋다"고 말했다. 이는 비거주 종합부동산세 기본공제액 기준 완화를 둘러싼 당내 갑론을박 속에서, 거주와 비거주를 구분한 정부안에 무게를 실은 발언으로 풀이된다.

다만 당내 갈등은 완전히 수그러들지 않았다. 특히 서울과 수도권 일부 지역 의원들을 중심으로 문제 제기가 계속되고 있다. 이들은 재산세와 종부세의 형평성 문제를 강조하며 추가 검토가 필요하다는 입장이다.

서울 지역 A 의원은 "과거엔 종부세라면 강남 3구만 포함됐지만, 이제는 마포, 용산, 성동을 비롯해 다른 지역들도 다 포함돼버렸다"고 지적했다. 그는 "지역별 의견을 모아서 당내 토론을 했으면 좋겠다"고 제안했다.

서울 지역 B 의원 역시 "재산세와 종부세는 둘 다 보유세인데 살지 않았다고 해서 누구는 더 내고 누구는 덜 내는 게 합리적인가"라고 반문했다. 그는 "처음 논의의 시작은 비거주 부담을 완화하면서 전월세 악영향을 줄이자는 취지였는데, 지금은 입도 못 여는 상황이 돼버렸다"고 비판했다.

당론 정정과 향후 전망

김민석 대표는 최근 박성준 민주당 수석대변인의 발언에 대해 재차 정정을 내렸다. 박 수석대변인은 고위당정협의회 브리핑에서 비거주자 12억원, 거주자 14억원인 종부세 기본공제 금액을 거주 여부와 관계없이 14억원으로 통일하자는 당의 의견이 있었다고 언급했다.

김 대표는 "고위당정에서 당의 의견이나 당론으로 이야기했다기보다는, 의원들 사이에 이러한 의견이 있다고 브리핑하던 중에 말이 나온 것이 당의 공식적인 건의처럼 오해됐다"고 말했다. 이어 "그렇지 않다는 게 이미 정리돼 있는 상황"이라고 부연했다.

여당 지도부가 진화를 시도하고 있지만, 물밑에서는 서울과 수도권 일부 지역 의원들을 중심으로 수정이 필요하다는 의견이 여전히 나오고 있다. 최종 정리까지는 시간이 걸릴 것으로 전망되며, 당내 화합을 위한 추가 논의가 요구되는 상황이다.