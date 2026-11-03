김민석과 정청래, 조국혁신당 합당 시한 설정을 놓고 격돌

김민석 민주당 대표와 정청래 전 대표가 조국혁신당과의 합당 관련 시한을 두고 극심한 갈등을 빚고 있다. 정 전 대표의 1월 완료 발언에 김 대표가 불쾌감을 표하며 당내 분열 조짐이 나타나고 있다.

김민석 민주당 대표와 정청래 전 대표가 조국혁신당 과의 합당 과정에서의 주도권과 시한 설정을 두고 공개적인 신경전을 벌이고 있습니다. 정청래 전 대표가 합당 절차 완료 시한을 명확히 제시한 것을 김민석 대표가 부적절하고 불쾌한 발언으로 규정하며 갈등이 표면화되었습니다.

시한 설정을 둘러싼 당내 극심한 갈등

정청래 전 대표가 최근 조국혁신당과의 합당과 관련해 '1월까지'라는 구체적인 기한을 못박는 발언을 했습니다. 이에 김민석 대표는 즉각적인 불쾌감을 드러내며 이를 강하게 비판했습니다. 김민석 대표는 이해식 의원에게 조국혁신당뿐만 아니라 다양한 진보 진영을 포괄하는 합당 TF(태스크포스)를 가동하겠다고 지시한 바 있습니다.

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김민석 대표의 입장은 당의 공식적인 방향성과 정청래 전 대표의 개별적인 발언이 충돌하는 지점입니다. 김 대표는 조국혁신당 의원만으로 국한되지 않는 광범위한 진보 진영의 통합을 강조한 상황입니다. 이런 맥락에서 정 전 대표가 단기간 내 합당을 완수해야 한다고 명시한 것은 당의 계획과 어긋나는 부적절한 행보라는 견해를 밝혔습니다.

정치적 결합의 본질과 전당대회 배경

김민석 대표는 정청래 전 대표의 발언이 정당 통합의 복잡한 현실을 무시한 것이라고 지적했습니다. 두 당의 관계는 평생 같이 살다 3년 떨어져 산 부부처럼 묘사됩니다. 3년간의 이별 이후 갑자기 재결합을 논하는 것은 헤어짐의 원인과 상처, 그리고 치유 과정을 무시한 채 무작정 결합을 강요하는 것과 다름없다는 것입니다.

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특히 김민석 대표는 정청래 전 대표의 발언이 당 대표 선거의 맥락과도 충돌한다고 반박했습니다. 정청래 전 대표는 김민석 대표 체제下에서 치러진 전당대회에서 2등을 하며 낙선한 경력이 있습니다. 당시 김민석 대표와의 경쟁을 치렀던 당사자가 현재 당의 합당 TF 방향성을 무너뜨리는 발언을 하는 것은 정치적 이해관계가 얽힌 상황입니다.

당원 모집과 차기 총선을 위한 전략적 계산

정청래 전 대표 측은 합당 시한 설정에 대한 배경으로 내후년 총선 대비 전략을 내세웠습니다. 총선에서의 경선 절차를 위해서는 최소 6개월 동안 당원을 모집해야 한다는 논리입니다. 조국혁신당의 현실적인 상황을 고려할 때, 이를 위해선 구체적인 시간표가 필요하다는 입장입니다.

따라서 정 전 대표는 민주당의 전직 대표가 조국혁신당의 사정을 배려하며 구체적인 실행 계획을 제시하는 것이 필요하다고 주장합니다. 합당 자체에는 동의하면서도, 민주당에게 유리하게 협상을 이끌어나가는 것이 전직 대표로서의 마인드라고 강조했습니다. 그러나 김민석 대표는 이를 당내 투쟁으로 비화하는 것이라고 반발했습니다.

당외 반응과 차기 선거 영향력 분석

신장식 조국혁신당 대표는 김민석 대표와 당의 태도에 강력하게 반발했습니다. 신 대표는 민주당이 사과하고 개선할 부분을 개선하는 것이 신뢰 회복의 첫 단계라고 주장하며, 합당은 혼자 하는 것이 아니라고 강조했습니다. 이는 양당 간의 협상 과정이 원활하지 않음을 보여주는 단서입니다.

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이런 당내 갈등은 민주당 저변의 여론과도 연결됩니다. 지난 당대표 선거에서 이재명 대통령이 김민석 후보를 적극 지지했음에도 정청래 후보가 46%의 득표율을 기록했습니다. 이 46%의 지지층 대부분은 조국혁신당과의 합당이나 전략적 연대를 희망하는 성향일 가능성이 큽니다.

유시민 작가 등을 중심으로 조국혁신당을 민주당의 '구명정'이나 '노아의 방주'로 봐야 한다는 시각도 존재합니다. 이는 김민석 대표와 이재명 대통령에게 불편한 현실로 다가옵니다. 결론적으로 2027년 대선과 2028년 총선을 앞두고 국민의힘의 향후 행보가 조국혁신당과의 합당 속도와 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 전망입니다.