더불어민주당 김민석 대표가 취임 100일을 맞아 어르신 돌봄 현장 간담회를 진행했다. 당내 갈등 속에서 박지원 의원은 60점이라는 저조한 평가를 내리며 심기일전의 전환점이 필요하다고 촉구했다.

더불어민주당 김민석 대표 가 2026년 11월 24일 취임 100일 을 기념하는 공식적인 행보를 시작했다. 김민석 대표 는 이날 오전 서울시립은평노인종합복지관을 방문해 어르신 돌봄 및 일자리 지원 강화를 위한 현장간담회에 참석해 발언했다.

김민석 대표의 취임 100일 현장 발걸음

김민석 대표는 간담회 시작 부분에 이어"일을 시작한 지 100일이 되는 날"이라고 언급하며, 어르신들이 계신 현장을 직접 찾은 의미를 되새겼다. 그는 어르신들을 더 잘 모시고 돌보기 위한 노력의 과정을 나누고, 스스로에게 분발하는 각오를 다시 한번 새기는 뜻깊은 자리가 되었다고 밝혔다. 이는 취임 초 제기된 various议题들 속에서 민생 현안을優先시한다는 메시지를 전달하려는 의도로 읽힌다.

Also read 김민석 민주당 대표 취임 100일, 리더십 검증과 결단 필요

박지원 의원의 60점 저평가와 지적

하지만 당내의 시선은 그리 호의적이지 않았다. 박지원 의원은 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 김민석 대표의 취임 100일을 평가하자면 60점이라고 진단했다. 박지원 의원은 심기일전해서 더 잘하자라는 터닝 포인트를 만들어주면 좋겠지만, 아직 그걸 제시하지 못한 것 같다고 지적했다. 이는 당대표의 리더십에 대한 우려와 함께 구체적인 성과 창출을 기대하는 목소리가 공존하고 있음을 보여준다.

당내 갈등 속 박선원 최고위원과 정청래 전 대표의 압박

김민석 대표의 취임 100일을 둘러싼 정치적 상황은 당 내부의 갈등과 맞물려 복잡하다. 전날 최고위원회의에서 해당 의혹의 진상규명을 맡았던 박선원 최고위원이 친정청래계 지도부와 공개적으로 충돌한 바 있다. 이어 이날은 정청래 전 대표가 "결자해지"이라며 김 대표를 압박하는 등 당내 리더십에 대한 도전이 이어지고 있다.

Advertisement

통상 당 대표가 취임 100일을 맞으면 기자회견을 하거나 무게감 있는 메시지를 내는 것이 관행처럼 여겨지지만, 당 안팎의 사정이 녹록지 않다고 판단한 것으로 보인다. 김민석 대표는 이러한 내부적인 논란 속에서도 "제가 조금 초반에 실수한 부분도 있는데 당에서 나는 소리는 정리되면서 나아질 것이라 기대한다"고 선을 그었다.

지지율 상승 공약 미이행과 향후 과제

김민석 대표는 행사 후 기자들을 만나 지지율 상승 공약을 지키지 못한 데 대해"더 노력하고 분발할 대목"이라며 구체적으로 재강조했다. 그는 구체적인 원인을 말씀드리는 것보다 종합적으로 모든 부분에서 노력하겠다는 입장만 밝혔다. '민티 07'에서 향후 과제로 '체감 민생'을 제시한 김 대표는 이번 간담회를 통해 어르신 돌봄과 일자리 지원이라는 구체적인 민생 이슈를 먼저 꺼내들었다.

결국 김민석 대표의 취임 100일은 당내 정세 정리에 치중된 것으로 보인다. 박지원 의원의 지적처럼 단순한 심기일전의 메시지가 아닌, 구체적인 정책 성과와 당내 통합을 이끄는 리더십이 요구되는 시점이다. 향후 김민석 대표가 당내 비판을 수렴하고 '체감 민생'을 실현하기 위한 실질적인 행보를 보여줄지가 주목된다.